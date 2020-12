Video | Disney reveló un adelanto de la película inspirada en Colombia que estrenará en 2021

Este jueves 10 de diciembre, durante un evento con grandes anuncios sobre Star Wars y Marvel para la plataforma de Disney+, la compañía dio a conocer el primer vistazo de Encanto, una película animada inspirada en Colombia.

La cinta es dirigida por Byron Howard y Jared Bush, quienes estuvieron detrás de ‘Zootopia’. También participa Charise Castro en el guion . Será un musical con canciones en español e inglés compuestas por Lin-Manuel Miranda, creador del fenómeno de Broadway Hamilton.

“Estoy colaborando con la gente de ‘Zootopia’ y con Jared Bush, que escribió Moana conmigo. Sucede en Colombia, en Latinoamérica. Eso es todo lo que puedo decir antes de que Bob Iger (presidente ejecutivo de Disney) se presente en mi casa”, informó Miranda en una entrevista.

Algunos foros especializados en Disney indican que su protagonista será Mariana, una adolescente de una familia mágica que no encuentra sus propios poderes. Otros nombres de personajes serían Juana, Inés, Lidia, Fernando y Carlos.

En el corto vistazo que dejó ver Disney de esta nueva producción, se observan varias mariposas inspiradas en el Nobel Gabriel García Márquez y el frente de una casa de colores llena de magia.

“Este otoño, la nueva película Encanto de Walt Disney Animation Studios te lleva a Colombia, donde una familia mágica vive en un hogar mágico. Dirigida por Byron Howard y Jared Bush, codirigida y coescrita por Charise Castro Smith, y música escrita por Lin-Manuel Miranda” , escribió Disney en su cuenta de Twitter.

Vea aquí el adelanto de ‘Encanto’ :

Su estreno en Estados Unidos está programado para noviembre de 2021 y se desconoce la fecha exacta para el desembarco de esta cinta en Colombia.

Disney también anunció que agregará 50 nuevas series de Star Wars, Marvel, Disney y Pixar “en los próximos años”. Con una cifra pendiente de concretarse, se sabe que serán unas 10 series de Marvel y otras 10 de Star Wars. La otra treintena estará dividida entre 15 series de acción real y otras 15 de animación por parte de Disney Animation y la propia Pixar. Estas son las series y películas confirmadas por ahora de Star Wars:

- Serie | Obi-Wan Kenobi con Hayden Christensen como Darth Vader

- Serie | Star Wars: Rangers of the New Republic

- Serie | Star Wars: The Bad Batch — Nuevo tráiler

- Serie | Star Wars spin-off de Ahsoka Tano

- Serie | Star Wars: Andor

- Serie | Star Wars: Lando

- Película | Star Wars Rogue Squadron

Por su parte, Marvel anunció que estrenará la segunda película de ‘Doctor Strange’, la serie ‘WandaVision’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘Loki’, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, ‘Capitana Marvel 2′ , entre otras producciones que seguirán alimentando el universo cinematográfico de Marvel.