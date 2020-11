Los padres de J Balvin hablan de la depresión que aqueja al cantante

Fotografía cedida por UMLA del cantante J Balvin. El artista colombiano J Balvin decidió compartir la receta de su "paz mental" y lo que le ha protegido de "caer en tentaciones y vicios de esta vida" artística. Se trata de la meditación, una práctica que lo mantiene "centrado", según aseguró en entrevista con EFE.EFE/ Umle

Recientemente J Balvin confesó a través de sus redes sociales que está atravesando por un nuevo episodio de depresión y ansiedad.

J Balvin habla de su depresión y ansiedad

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y vulnerable, posiblemente mucho más que todos ustedes”, expresó J Balvin en la grabación.

Con respecto al tema, los padres del cantante de reguetón dieron detalles, en una entrevista para Caracol Radio, sobre los episodios que ha vivido su hijo.

“En este momento esta pasando por una crisis y bien dura para la familia”, dijo Alba Mary Balvin.

Asimismo, agregó que “la depresión y la ansiedad son, podría decirlo, casi como el virus que estamos viviendo en este momento”, aseguraron durante la entrevista.

También contaron en la entrevista con Vanessa de la Torre cómo están presentes para acompañarlo en esos momentos duros que pasa su hijo por la enfermedad.

“En nuestro caso vemos que josecito es un mago para sacar luz de la oscuridad, cuando tenemos bien claro que el apoyo de un profesional es lo único que lo puede sacar”.

Asimismo, hablaron de la relación que tienen con su hijo y la confianza que hay en la familia.

“Josecito nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza”, expresaron.

Por su parte, la comunicación es importante en la familia Osorio Balvin, pues “diariamente tenemos un chat familiar donde nos comunicamos constantemente y nos vemos por videochat. Tenemos la opción de utilizar las redes sociales para estar en contacto, lo único que falta es el abrazo y ahora es más difícil por la pandemia”, confesó José Osorio.

Asimismo, aprovecharon el momento para hablar sobre la depresión y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad de la que todos somos vulnerables.

“Este es el momento para invitar a los padres, al mundo entero en general a que escuchemos a los jóvenes, a todos, esta enfermedad no tiene edad no tiene sexo. A uno no le da porque es más pobre o más rico, es una condición que le da a cualquiera”, expresó la madre.

J Balvin se confiesa con Becky G

En una reciente conversación con Becky G en su podcast “En la Sala”, el cantante le confesó detalles sobre la depresión por la que atraviesa.

Durante la conversación, Balvin admitió que durante una de sus crisis no tenía ganas de nada, ni siquiera de vivir. Asimismo, relató el momento cuando sintió que había dejado su carrera musical a un lado por la enfermedad.

“Le dije a mi papá: ‘No tengo música. No puedo vivir así “, señaló el cantante.

