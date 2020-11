‘Embrujo’, ‘El santo cachón’ y otros ocho vallenatos famosos que compuso Romualdo Brito

Instagram

El coronel Jesús Manuel de Los Reyes Valencia, comandante del departamento de Policía Cesar, confirmó que, en horas de la mañana de este viernes, falleció el cantautor vallenato Romualdo Brito, en un accidente de tránsito. El músico viajaba en compañía de su hijo, de 18 años, y el conductor Alex Miguel Montero, de 28 años.

El Santo Cachón - Los Embajadores Vallenatos

Esta canción alcanzó reconocimiento internacional en 1994 de la mano de ‘Los Embajadores Vallenatos’, producida por Discos Fuentes.

Embrujo - Romualdo Brito

En 1985 se lanzó este sencillo, que marcó la carrera musical del compositor, que en esta canción también es el interprete.

En una entrevista en 2018 de Brito a la ‘youtuber’ Natalí, el músico aseguró que son más de 1.500 canciones las que han sido grabadas con sus letras. Estas son otras ocho canciones que marcaron toda una generación de artistas:

Esposa Mía - Otto Serge

La Difunta-Silvestre Dangond

Amaneceres del Valle-Romualdo Brito

Llegó tu marido-Jorge Oñate y Álvaro López

Así es la vida – Interpretada por Diomedes Díaz

Ponte chévere – Interpretada por el Binomio de Oro

Legó tu marido – Interpretada por Jorge Oñate

El dios cantor - Lisandro Meza

Brito nació en 1953 en un corregimiento de la Guajira llamado Treinta Tomarrazón. Según la biografía publicada en last.fm la música siempre lo acompañó en su vida, pero no fue hasta su adolescencia que empezó a componer y era su tío el artista Lisandro Meza quien interpretaba lo que escribía.

Poco a poco empezó a construir una exitosa carrera como compositor que lo hizo ser un hombre importante dentro de la música vallenata. Luego de salir de su pueblo se radicó en Riohacha junto a su familia y desde allí empezó a forjar su carrera musical.

Sus canciones se hicieron cada vez más conocidas y contó que en alguna oportunidad le robaron algunas de sus composiciones. “Me ponía furioso, pataleaba y todo. Pero ellos arreglaban con mi papá. Como la mayoría de edad era a los 21 años, mi papá me firmaba las canciones y me representaba. Pero él arreglaba todo en las parrandas y de nada me valía protestar” , dijo el compositor.

Sobre la muerte de Romualdo

Según el reporte entregado por las autoridades, la camioneta en la que viajaban sufrió un volcamiento en la vía que comunica los corregimientos de San Roque y Rincón Hondo, jurisdicción del corregimiento de San Roque, ubicado en el municipio de Curumaní, al sur del Cesar. De acuerdo con los reportes de las autoridades , el reconocido compositor sufrió politraumatismo del cuerpo y falleció en el lugar de los hechos.

Foto: Tomada de Twitter: @uniguajira893

“El conductor resultó lesionado con fractura en miembro superior izquierdo y fue remitido al centro asistencial de Chiriguaná, en cuanto al hijo del compositor, Romualdo Brito de la Cruz, presentó lesiones en los miembros inferiores y fue remitido al centro asistencial de Curumaní”, detalló el comandante de Policía.

En cuanto a detalles del accidente, agregó que, al momento de perder el control, el vehículo se salió de la calzada y colisionó contra una baranda metálica y un árbol, causando el volcamiento.

Amigos, familiares y artistas lamentaron su fallecimiento, ya que era uno de los compositores más prolíficos del vallenato.

Triste con la partida de el Maestro Romualdo Brito!! Quede frío con la noticia el vallenato de luto — Silvestre 🤪 Francisco (@SilvestreFDC) November 20, 2020

Tengo mi corazón arrugado Una mañana muy triste con la partida del maestro Romualdo Brito . A Indira y a toda su familia mucha fortaleza. 🙏 — petermanjarres (@PeterManjarres) November 20, 2020

Lamento la muerte de este gran músico. Mi primera traga, en la edad media, fue con su canción "Mi presidio":

"Mujer tú eres mi presidio, mi corazón es cobarde, en ti quiero

refugiarme, aunque existen mil motivos"

Q.E.P.D Romualdo Brito

¿Todos los vallenatos mueren en accidentes? https://t.co/3mjOe6pD5e — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 20, 2020

Hoy nos despertamos con esta triste noticia para el folclor, se despide un compositor insignia y lleno de grandeza para el Vallenato, Maestro Romualdo Brito, lo despido con sus canciones. Descansa en Paz.



Jorge Oñate #LaLeyenda pic.twitter.com/UZV2MGJIkX — Jorge Oñate (@onatemusic) November 20, 2020

Muy triste por la muerte del Maestro Romualdo Brito. Poeta guajiro. Veo el último mensaje que me envió y se me saltan las lágrimas. @brandondejesusb @igirioj — Alberto Linero (@PLinero) November 20, 2020