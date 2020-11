Roy Barreras y Armando Benedetti fueron expulsados del Partido de ‘la U’

Según dos documentos emitidos por el Partido de la U, revelados este viernes por la W Radio, la colectividad política decidió expulsar a los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti del partido por incurrir en lo que el partido consideró faltas graves, información contraria a las declaraciones de ambos senadores, que, el pasado 15 de octubre, anunciaron su renuncia al partido político.

El documento revelado por W Radio indica que, el 15 de octubre, el Partido de la U notificó al senador Roy Barreras la “pérdida de la calidad de militante” de ese grupo político. Según indica la misiva, el senador Barreras habría incurrido en “faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas por no actuar en bancada, de conformidad de la Ley”, además de“efectuar comentarios públicos que perjudiquen la imagen del Partido o los miembros del Partido”.

La colectividad aseguró, en el documento, que lograron comprobar que Barreras cometió ambas faltas, razón por la que decidieron expulsarlo ese mismo día, dado que Roy Barreras se apartó de la decisión de su partido de apoyar a Margarita Cabello a la Procuraduría y “de presentar ante la bancada parlamentaria el debate de control político contra el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta además que el partido hace parte de la coalición de Gobierno del presidente Iván Duque”.

Lo mismo sucedió con el senador Armando Benedetti. En el documento con el que se le notificó su expulsión, el partido argumentó que “se le comprobó la violación al régimen de bancadas por el incumplimiento de diferentes deberes”, teniendo en cuenta que el senador “no solo no aceptó las decisiones de la bancada sino que emitió voto contrario a lo definido por la bancada de senadores”.

Según la colectividad, el senador Benedetti habría violado el “régimen de la ley 974 de 2005 y los Estatutos del Partido, por incumplir los deberes que conlleva la actuación en bancada”.

Algunos analistas aseguraron que, contrario a lo que muchos piensan, que Barreras y Benedetti fueran expulsados de su partido no los perjudica, al contrario, pueden verse beneficiados de esta decisión, pues, al ser expulsados, los senadores pueden crear un nuevo movimiento político o unirse a uno de los ya existentes.

Algo que, al parecer, está considerando el senador Benedetti, quien, este jueves, sorprendió con un video en el que anunció que va “caminando” hacia la Colombia Humana de Gustavo Petro.

“El centro no existe en ninguna teoría política, lo que pasa es que en Colombia a la gente le da pena decir si es de derecha o de izquierda”, sostuvo Benedetti Por su parte, el senador Gustavo Petro, tan solo escribió en su cuenta de Twitter: “Bienvenido Benedetti”.

Por otro lado, otros expertos aseguran que con la expulsión de los senadores, ambos se salvan de una acusación de doble militancia, que sería mucho más perjudicial para continuar su vida política. En cambio, con la expulsión, pueden volver a aspirar ser congresistas del Congreso de la República con otra colectividad en los próximos comicios.

La emisora W Radio también informó que Dilian Francisca Toro, presidenta del partido, les confirmó que no había sido informada sobre esas expulsiones. Por su parte, los senadores aún no se pronuncian ante la información revelada.

LAS SUPUESTAS RENUNCIAS

El senador Roy Barreras hizo, este 15 de octubre, una serie de anuncios que agitó el panorama político, que desde ya se prepara para arrancar con la campaña electoral de 2022.

Barreras anunció que se va del Partido de la U, la que fue su casa política desde que inició su carrera como congresista hace 12 años. “Las diferencias ideológicas con quienes hoy son mayoría han generado una fractura irreparable”, dijo el congresista.

Horas después del anuncio de la salida de Roy Barreras definitiva del partido de ‘la U’, el senador Armando Benedetti, de esa misma colectividad, siguió el ejemplo de su colega e informó su retiro del colectivo político.

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, afirmó Benedetti.

Barreras y Benedetti se han mostrado críticos con el Gobierno Nacional, sin importar que su propio partido, con el que lograron llegar al Congreso de la República, se declara amigo del actual mandatario.

