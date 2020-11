Siga en vivo la trayectoria del huracán Iota: alerta en San Andrés y el Caribe colombiano

Windy.com

El Insitituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó acerca de la nueva tormenta tropical que azota la costa norte de Colombia, Iota, y asegura que esta tiene una alta probabilidad de convertirse en un huracán mayor.

De acuerdo con el informe, Iota alcanzaría formalmente la categoría de huracán entre la mañana y la tarde del domingo, 15 de noviembre, y según la institución, se mantendría la alerta por temporada de tormentas tropicales durante todo lo que resta de noviembre.





Según la institución, la zona de influencia de la fuerte tormenta serán los departamentos de la región Caribe y, en mayor parte, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus cayos. Su desplazamiento traerá consigo precipitaciones copiosas, tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Además, el Ideam advierte tener extremo cuidado en zonas de alta pendiente por probabilidad de crecientes súbitas y deslizamientos de tierra. Las zonas altertadas por la Institución son la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira y norte del Cesar y Magdalena.

Asimismo, sectores de los departamentos de Norte de Santander, Santander, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, occidente de Arauca, Casanare y Meta.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), la trayectoria sobre el Mar Caribe será de dos días, hasta aproximarse a las costas de Nicaragua y el noreste de Honduras entre el final del domingo y el inicio del lunes.

Según esta misma entidad, al aproximarse a Latinoamérica, la tormenta se convertiría en huracán mayor, saltando a categoría 3 o superior en la escala de Saffir-Simpson. Otros sitios de impacto serán los países Panamá, Costa Rica, Jamaica y el sur de Haití.

La Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico advirtió a la comunidad de las precipitaciones constantes que vivirá durante el resto del año. “La temporada de lluvias y fuertes vientos ocasiona la caída de árboles, desplome de muros en mal estado, lo mismo que inundaciones en rondas hídricas. Es por eso que hace un llamado a la comunidad a no arrojar basura a los arroyos, canalizados y no canalizados, para no causar sedimentación” , advirtió Candelaria Hernández, líder de la división, según reporta el diario El Heraldo.

Agregó que se debe buscar sitios seguros durante los impactos de los truenos y no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas, favoreciendo posibles lesiones para los altanticenses por las descargas eléctricas.

En municipios como Puerto Colombia, en zona costera del Atlántico, varias familias han tenido que ser reubicadas por deslizamientos de tierra causados por las extensas lluvias y el cambio del oleaje.

Por otro lado, Cartagena reporta deslizamientos e inundaciones en distintas partes de la ciudad por el impacto de Iota. Según la Dirección General Marítima (Dimar), la altura del oleaje en la ciudad, que por lo general es bajo, oscila entre los 2.0 y 2.5 metros. Por esto, la institución alerta a aquellos quienes realicen actividades marítimas y aconseja extremo cuidado.

Hace dos días, la alcaldía de Santa Marta, a través del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), declaró que las playas de la ciudad serían cerradas indefinidamente con el fin de proteger a ciudadanos y turistas.

La Dimar, teniendo en cuenta estos pronósticos, restringió el acceso a las playas en los sectores de El Rodadero norte, Rodadero sur, Bello Horizonte (Cabo Tortuga, Costa Brava, Playa Dormida, Playa Salguero, Zuana, Irotama), Playa Aeropuerto, Playa Blanca, Playa Los Cocos y La Bahía.

