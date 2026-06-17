Jhon Arias hará que Chocó pueda ver el partido entre Colombia y Uzbekistán por la Copa del Mundo: este es el plan

Ante la dificultad de acceso para ver los partidos en su tierra, Jhon Arias organiza y patrocina un evento en el barrio Samper de Quibdó, Chocó, para que su gente pueda ir a ver Colombia vs. Uzbekistán - crédito Jhon Arias

La Selección Colombia no debutará sola en la Copa del Mundo 2026. Estará acompañada de millones de colombianos que esperan con ansias el debut mundialista ante Uzbekistán, el próximo miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p. m. Gracias a una iniciativa impulsada por el mediocampista Jhon Arias, los chocoanos del barrio Samper, podrán unirse al aliento a la Tricolor a través de una pantalla.

Esta iniciativa consiste en la disposición de una pantalla gigante en el barrio Samper, en la zona norte de Quibdó, Chocó, a partir de las 10:00 a. m. con acceso gratuito para todos los hinchas de la Selección Colombia que se quieran acercar.

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“Quiero hacerles una invitación muy especial a que nos acompañen este miércoles 17 de junio en el barrio Samper, donde se estará organizando un espacio para que disfruten el primer partido de la Selección, nos apoyen y nos briden la mejor energía para este primer partido del Mundial”, fue la invitación que hizo el extremo a través de un video difundido.

El jugador de Palmeiras dejó en claro que su único objetivo es retribuir el apoyo que ha sentido por parte de los chocoanos hacia su carrera deportiva. “Me llena de orgullo y honor poder agradecerles de esta forma”, siguió diciendo Arias.

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Jhon Arias se perfila como titular en el debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, es una pieza clave del equipo desde la pasada Copa América 2024 - crédito AP

Los Fan Fest de la Federación Colombiana de Fútbol

Y es que hasta la Federación Colombiana de Fútbol ha dispuesto escenarios para que los colombianos sigan a su Selección a la distancia, esto con la creación de los Fan Fest oficiales, espacios donde los aficionados podrán reunirse para ver los partidos de la Tricolor, disfrutar actividades especiales y vivir la Copa del Mundo como una fiesta nacional.

Los escenarios estarán ubicados en varias ciudades del país y también habrá uno en Miami, lugar donde Colombia cerrará su participación en la fase de grupos frente a Portugal. La iniciativa busca acercar a los seguidores al ambiente mundialista y permitir que miles de colombianos acompañen al equipo desde diferentes puntos.

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"Con orgullo colombiano" es el nombre de la campaña del departamento de comunicaciones de la FCF en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

En Bogotá se habilitarán dos espacios junto a la Alcaldía Distrital: el Parque Fontanar del Río, en la localidad de Suba, y el Parque El Tunal, en Tunjuelito. Estos lugares serán puntos de encuentro para observar los partidos de la Selección en pantallas gigantes. Para los primeros compromisos de la fase de grupos tendrán capacidades diferenciadas, mientras que para el duelo ante Portugal aumentará el número de asistentes permitido.

Medellín también tendrá su propio Fan Fest en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, uno de los lugares más tradicionales para vivir el fútbol en Colombia. El escenario recibirá a miles de hinchas que podrán reunirse para acompañar a la Tricolor durante sus partidos.

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En Barranquilla, la ciudad conocida como la casa de la Selección, el punto elegido será el Gran Malecón del Río, donde los aficionados podrán disfrutar de la transmisión de los encuentros y de diferentes actividades alrededor del Mundial. Cali tendrá como sede principal el Parque de la Retreta, aunque para el último partido de la fase de grupos también se sumará el Boulevard del Río. Bucaramanga contará con el estadio Américo Montanini como escenario para los seguidores santandereanos.

Jhon Arias fue el anotador del primer gol de la Selección Colombia en su partido amistoso más reciente ante Jordania- crédito FCF

Las actividades que podrán disfrutar los hinchas en los Fan Fest

El Fan Fest internacional estará en Miami, específicamente en el Amphitheatre Doral Central Park. Allí los colombianos residentes en Estados Unidos y los aficionados que lleguen a la ciudad podrán vivir el partido contra Portugal en un ambiente especial. A diferencia de los espacios en Colombia, este evento tendrá acceso mediante boletería.

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Además de la transmisión de los partidos, los asistentes podrán disfrutar de zonas gastronómicas, música con DJ, espacios para fotografías, exhibiciones históricas de la Selección Colombia, actividades con leyendas del fútbol nacional, concursos, sorteos y experiencias relacionadas con la Tricolor.

La Federación Colombiana de Fútbol espera que estos escenarios se conviertan en puntos de unión para los hinchas durante la Copa del Mundo. Ramón Jesurún, presidente de la FCF, destacó la importancia de que el país viva el torneo y acompañe a la Selección en su regreso a la máxima competencia después de la ausencia en Qatar 2022.

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