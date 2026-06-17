Jhon Jáder Durán vuelve a quedar a la deriva: el Zenit confirmó su salida por la puerta de atrás

Jhon Jáder Durán se quedó sin mundial y ahora sin equipo porque Zenit confirmó su salida - crédito @envigadofc/Instagram

El Zenit de San Petersburgo comunicó el 18 de junio de 2024 que no renovará el préstamo de Jhon Jáder Durán, que finalizó su corto paso por el fútbol ruso tras seis meses con escasa actividad. El club anunció oficialmente la salida del delantero colombiano y su regreso a Al Nassr, propietario de sus derechos deportivos, en una temporada marcada por dificultades de adaptación y bajo desempeño.

El préstamo del colombiano finalizó tras una etapa con participación limitada en el Zenit. El futbolista disputó solo 127 minutos en seis partidos oficiales y anotó un gol, cifra muy inferior a lo que se esperaba de él en la Liga Premier de Rusia.

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Motivos y desempeño de Jhon Durán en el Zenit

La decisión del Zenit se debió al escaso proceso de adaptación de Durán y a circunstancias personales declaradas por el jugador. El club le otorgó una licencia anticipada a mediados de mayo, antes de la final de la Copa de Rusia, tras ser informado de estos problemas.

Durán no volvió a participar en partidos oficiales desde el 26 de abril. La última vez que marcó un gol fue en la Copa de Rusia, el 18 de marzo, y desde entonces nunca recuperó el nivel que lo hizo figura en Aston Villa hasta finales de 2024, previo a su desvinculación.

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Así fue como el Zenit le dio la despedida a Jhon Jáder Durán, luego de seis meses a préstamo - crédito Zenit

El delantero llegó a San Petersburgo en enero, procedente de un discreto paso por el Fenerbahce de Turquía. Sus antecedentes en el Villa generaron expectativas, pero nunca logró consolidarse ni alcanzar regularidad en el equipo ruso.

El futuro contractual entre el Zenit y Al Nassr

Al concluir su préstamo, Durán debe retornar a Al Nassr de Arabia Saudita, donde mantiene contrato vigente. El club saudí deberá decidir si le da espacio en su plantilla o busca una nueva salida temporal, pues en su primera experiencia, entre enero y mayo de 2025, no le fue bien.

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El salario de Durán representa una dificultad para un nuevo préstamo de cara a la próxima temporada, con cerca de 20 millones de euros. Además, la inversión de 77 millones de euros por su fichaje, realizada por el club saudí en enero de 2025, sostiene altas expectativas sobre su futuro en el mercado internacional.

Jhon Jáder Durán nunca se acomodó con el Zenit y el club descartó por completo una compra - crédito FC Zenit

Rumores y posibilidades en el mercado de fichajes

Mientras su próximo destino sigue sin definición, la prensa italiana informó sobre el interés del Lazio en Durán para el actual mercado de fichajes. Según el periodista Alfredo Pedullà, “en las últimas horas, el Lazio ha preguntado por Jhon Durán”, aunque su elevado salario complica cualquier posible traspaso y requiere un fuerte respaldo del club saudí.

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Por otra parte, medios turcos mencionaron el posible interés del Galatasaray. Sin embargo, el presidente del club se mostró reacio tras la experiencia de Durán en Turquía. Hasta ahora, no se han materializado negociaciones concretas por el jugador.

Actualidad y situación personal de Jhon Durán

Mientras se define su futuro profesional, Durán permanece en Colombia acompañado de su familia y amigos, después de meses en el extranjero. El delantero fue excluido de la convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026, lo que eleva la presión sobre su próximo destino deportivo.

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El atacante Jhon Jáder Durán entrenó a finales de mayo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, su club formador - crédito @envigadofc/Instagram

En las últimas semanas, su nombre apareció en la prensa local debido a denuncias de vecinos por ruido y fiestas en su residencia. Estos episodios suman incertidumbre en un periodo decisivo de su carrera.

En medio de rumores y expectación en el mercado de fichajes, el futuro de Jhon Jáder Durán se mantiene abierto, a la espera de una decisión que defina el rumbo de su carrera fuera de Rusia y, en lo posible, continuar en alguna liga de alto nivel en Europa para la nueva temporada.

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