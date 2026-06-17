De la Espriella aseguró que, si Petro no reconoce los resultados de la segunda vuelta, “queda al desnudo un autócrata, un tirano”

Abelardo de la Espriella aseguró que la institucionalidad debe acutar en caso de que el presidente Petro quiera atornillarse en el poder - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En diálogo con Blu Radio, el candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella dio a conocer su postura con respecto a los resultados electorales que pueden surgir el 21 de junio de 2026, fecha en la que los colombianos elegirán al próximo mandatario del país.

De acuerdo con el aspirante de Defensores por la Patria, si el presidente Gustavo Petro no reconoce la votación que se lleve a cabo en la contienda ni al ganador, entonces quedaría en evidencia que es un “dictador” y un hombre autoritario que, desde su perspectiva, desconoce la normativa democrática.

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“Si el presidente no reconoce los resultados, se cae el velo por completo y queda al desnudo un autócrata, un tirano”, dijo el también abogado al informativo citado.

La posibilidad de que el jefe de Estado no acepte los resultados de las elecciones existe porque esa fue la postura que adoptó el 31 de mayo, cuando se llevó a cabo la primera vuelta. En esa contienda participaron más de 10 candidatos y candidatas presidenciales y Abelardo de la Espriella fue el ganador. Alcanzó 10.361.499 votos, que representan el 43,74% de la totalidad de los sufragios, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia ubican como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta (31 de mayo) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Por su parte, el aspirante Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico –cuyo proyecto político es afín al del presidente Petro–, se ubicó en el segundo puesto con 9.688.361 votos, que equivalen al 40,90% de los votos totales.

El primer mandatario rechazó los resultados y advirtió anomalías relacionadas con el software electoral que, a su juicio, no permitirían confiar en los números expuestos por la autoridad electoral.

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“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado (sic)”, precisó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Petro cuestionó el software de escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y denunció un supuesto “desfase” en el censo electoral - crédito @petrogustavo/X

Ahora bien, De la Espriella aseguró en Blu Radio que, de repetirse ese escenario, las otras ramas del poder público tendrán que actuar en consecuencia, con el fin de garantizar el respeto de los resultados electorales y de la Constitución Política de Colombia.

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Además, indicó que si se evidencia que el presidente Petro busca “atornillarse” en el poder o reconocer a Iván Cepeda como el vencedor de las elecciones, pese a que la decisión de los votantes sea otra, el Ejército Nacional debería restablecer “el orden constitucional”.

“No me lo estoy inventando yo, ahí está en la Constitución. Son dos escenarios distintos, porque él puede que no reconozca y se vaya el 7 de agosto, o puede que no reconozca y pretenda quedarse, y es allí en donde debe operar la norma constitucional”, precisó el candidato presidencial en la emisora.

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Contrario al presidente Gustavo Petro, el candidato Iván Cepeda sí reconoció los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un inicio los cuestionó, pero, posteriormente, se pronunció en su cuenta de X e indicó que, luego de que finalizó el proceso de escrutinios adelantado por la Registraduría, se podía confirmar la transparencia de las votaciones.

El aspirante Iván Cepeda aceptó su derrota en las elecciones presidenciales de primera vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, precisó el aspirante en la red social.

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De igual manera, aseguró que su campaña ha respetado las reglas democráticas y que ha procurado informar con transparencia sobre su cumplimiento.