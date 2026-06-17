Video: así fue el banderazo de la Selección Colombia antes del debut en el Mundial ante Uzbekistán

Entre cánticos al ritmo de "Colombia, Colombia..." aficionados colombianos y mexicanos se unen en la fiesta previa al partido del 17 de junio en el Estadio Ciudad de México - crédito cortesía Antanas Amador/Infobae Colombia

Miles de colombianos se reunieron en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad de México, para la realización del tradicional banderazo como previa al partido con el que los dirigidos por Néstor Lorenzo iniciarán su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Uzbekistán.

El ambiente es de fiesta absoluta en el Ángel de la Independencia a 24 horas de que el combinado cafetero salga al césped del estadio Ciudad de México. La afluencia y el entusiasmo vistos en las calles parece un anticipo del ambiente que se vivirá en el “Coloso de Santa Rita” en el regreso de la Tricolor a la Copa del Mundo desde su participación en Rusia 2018.

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Miles de simpatizantes de la Tricolor se reunieron en el Ángel de la Independencia para animar la previa del partido ante Uzbekistán - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Un mar de camisetas amarillas se tomó el Paseo de la Reforma y los videos del momento ya comenzaron a circular en redes sociales. Durante la jornada quedó en evidencia la hospitalidad de los mexicanos, que se sumaron al banderazo y se hicieron notar con sus propios mensajes al evento, llevando un mensaje de hermandad entre ambas aficiones.

Los colombianos correspondieron al gesto de distintas maneras, siendo una de las más notorias cuando la multitud tomó por los aires a un aficionado local y lo elevó por los aires.

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El llamado para expresar su apoyo a la Selección Colombia no se limitó a las banderas, los sombreros vueltiaos, o las camisetas de distintas épocas. En las calles de la capital mexicana la música y los cánticos se tomaron el ambiente, exhibiendo la creatividad de los amantes del fútbol. Entre los que captaron la atención de los transeúntes destacó un grupo de simpatizantes que lucieron disfraces de René Higuita, con su atuendo de arquero durante el Mundial de Italia 90.

El banderazo de la Selección Colombia hizo que las miradas se enfocaran en varios hinchas que decidieron rendirle tributo al "Loco" - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Pero la fiesta terminó por contagiar a cualquiera que pasara por allí. Infobae Colombia tuvo acceso al testimonio de un transeúnte alemán que se contagió del ambiente de fiesta y hasta se colgó en el cuello la bandera tricolor.

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“Me encanta la fiesta de Colombia. Me gustan mucho las personas aquí y es loco. Las canciones de Colombia, wow, encantan”, expresó. Cuando se le preguntó por un resultado, se animó a darle un 4-0 a favor en Colombia, mientras al fondo se escuchaba uno de los cánticos de la jornada: “Nos vamos al putero, 4-0”.

Un asistente a la Copa del Mundo se mezcló en la fiesta que montaron los colombianos en el Paseo de La Reforma - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La convocatoria para el “banderazo” comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante las horas previas por parte de grupos de colombianos radicados en México, invitando a los asistentes a portar los colores de su país, así como banderas, camisetas y cualquier elemento representativo.

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“¡Mi gente querida! Llegó el momento de sacar la camiseta, alzar la bandera y demostrar que la berraquera colombiana también se siente en México”, se leía en una de las publicaciones difundidas en la red.

Entre cánticos al ritmo de "Colombia, Colombia..." aficionados colombianos y mexicanos se unen en la fiesta previa al partido del 17 de junio en el Estadio Ciudad de México - crédito cortesía Antanas Amador/Infobae Colombia

Néstor Lorenzo afirmó que Colombia “necesita un motivo para sonreír”

En la rueda de prensa previa al partido con Uzbekistán, el entrenador argentino afirmó que sueña con ser campeón del mundo lo antes posible y que el país necesita motivos para sonreír en este momento.

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“Cada torneo y experiencia es distinta, pero lo cierto es que quiero ser campeón del mundo y ojalá llegue lo antes posible”, afirmó Lorenzo. “Dentro del grupo hablamos mucho de la identidad y esencia de Colombia como punto de partida para representar al país, queremos respetar esa tradición. Sabemos que se necesita un motivo para sonreír y por eso queremos jugar bien, pero no es fácil”, agregó.

Otro de los puntos clave en la aparición de Lorenzo incluyó la actualidad de James Rodríguez, sobre lo que aseguró que se encuentra en óptimas condiciones. “James llega bien. Ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico y sus condiciones hacen que no tenga que correr tanto como los demás para hacer cosas importantes“, indicó.

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