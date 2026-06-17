La CAR lanzó agenda vacacional con actividades ambientales, caminatas y recorridos nocturnos en seis parques de Cundinamarca

La Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita en Sesquilé ofrece la actividad “Preparándonos para la Fiesta del Venado” con recorridos guiados e interpretación ambiental - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) lanzó su agenda de vacaciones bajo el lema “Vuelve a sentir en nuestros parques”, invitando a familias, grupos de amigos y amantes de la naturaleza a vivir experiencias ambientales, caminatas, rallies y recorridos nocturnos en seis parques de la región.

La programación, que inició el domingo 14 de junio y se extiende durante la temporada, busca promover el turismo sostenible y el contacto directo con la biodiversidad de los ecosistemas altoandinos, mediante actividades recreativas y educativas en escenarios naturales de alto valor ecológico.

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La directora técnica de Sostenibilidad e Innovación de la CAR, Luisa Aguirre, explicó que la apuesta institucional es “promover un turismo sostenible y responsable, donde el disfrute de la naturaleza vaya siempre de la mano con su conservación”.

Entre las experiencias destacadas figura “Preparándonos para la Fiesta del Venado” en la Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita, en Sesquilé. Inspirada en la tradición muisca y la celebración del solsticio, la jornada propone recorridos guiados e interpretación ambiental para reconocer el patrimonio cultural y natural de la región.

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El embalse El Hato acoge “Una Noche en el Hato”, un recorrido nocturno para conocer los sonidos y paisajes del entorno natural - crédito CAR

El embalse El Hato acogerá la actividad “Una Noche en el Hato”, un recorrido nocturno para descubrir los sonidos y paisajes del entorno al caer la tarde, propiciando una conexión sensorial distinta con la naturaleza.

En el Aula Ambiental Abierta Puente Sopó, la curiosidad y la pasión por la fauna silvestre serán protagonistas con el “Rally de la Tingua”, carrera de observación que fortalece las habilidades de orientación, el trabajo en equipo y el conocimiento ambiental, dirigida a familias y grupos de diversas edades.

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Por su parte, el embalse El Neusa será escenario de la caminata ecológica “Sendero El Cable”, un recorrido por el bosque altoandino que ofrece vistas privilegiadas del embalse y acerca a los participantes a la biodiversidad emblemática del departamento.

La CAR invitó a consultar la oferta completa y realizar inscripciones a través de aulasambientales.car.gov.co, donde se encuentran los detalles de cada aula, horarios y requisitos para participar en las actividades, todas diseñadas para promover el aprendizaje social y la apropiación del patrimonio natural y paisajístico de Cundinamarca.

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El embalse El Neusa será sede de la caminata ecológica “Sendero El Cable”, enfocada en el bosque altoandino y la biodiversidad de Cundinamarca - crédito CAR

Vacaciones recreativas en Bogotá

Simultáneamente, en Bogotá, niños, niñas y adolescentes disfrutarán de una oferta especial de actividades recreativas en parques de todas las localidades. La programación, coordinada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), está dirigida a dos grupos de edad: infancia (6 a 11 años) y adolescencia (12 a 17 años).

Las jornadas se desarrollan entre el 30 de junio y el 4 o 5 de julio, en horarios de lunes a viernes de 9 a. m. a 12 p. m. y de 1:00 p. m., a 4:00 p. m., y sábados de 9 a. m. a 1 p. m.

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Para formalizar la inscripción, los padres o adultos responsables deberán presentar copia de la tarjeta de identidad o registro civil, certificado de afiliación vigente al sistema de salud y el consentimiento informado firmado. El proceso de inscripción es presencial y tendrá lugar el sábado 27 de junio de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., en los puntos habilitados hasta completar los cupos disponibles por parque y localidad.

Bogotá ofrece vacaciones recreativas gratuitas en parques de todas las localidades con actividades del Idrd para niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares - crédito Idrd

Los participantes podrán disfrutar de actividades lúdicas, deportivas y de integración en parques emblemáticos de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

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Para adolescentes, la oferta incluye escenarios como el Parque San Andrés (Engativá), Parque La Giralda (Fontibón), Parque La Laguna (Tunjuelito) y Parque Ciudad Montes (Puente Aranda).

Las autoridades ambientales y recreativas de Cundinamarca y Bogotá destacaron que la agenda vacacional busca promover la educación ambiental y ofrecer alternativas de esparcimiento seguro y responsable para toda la familia en el periodo de vacaciones escolares. El acceso a la programación es totalmente gratuito.

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