Colombia

La SAE recuperó predio de 3.500 metros cuadrados que perteneció a ‘Barriga’, el capo que contrataba con el Estado

Debido a que los elementos que estaban en la propiedad fueron retiradas en un vehículo que tenía publicidad electoral, la entidad tuvo que aclarar que no existe ningún tipo de vínculo entre el inmueble y los candidatos presidenciales

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SAE - Cucutá - Alias Barriga
El predio había sido recuperado por Carrillo, que cumplió con una condena en Estados Unidos - crédito SAE

En la tarde del 16 de junio, la Sociedad de Activos Especiales llevó a cabo un procedimiento de extinción de dominio en Cúcuta en el que los objetos que estaban al interior del inmueble fueron retirados en un vehículo de carga que tenía publicidad electoral de Abelardo de la Espriella, lo que generó interés de la ciudadanía.

Debido a ello, la entidad emitió un comunicado en el que aclaró que en el procedimiento no está vinculado el candidato presidencial, sino que se trató de una coincidencia. Sobre la diligencia, confirmó que se trató de la recuperación de un predio de 3.500 metros cuadrados que perteneció a alias “Barriga”.

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El predio, que será utilizado por el Gaula Militar para fortalecer sus capacidades operativas en la lucha contra delitos como el secuestro y la extorsión en la región fronteriza, cuenta con una sentencia definitiva de extinción de dominio luego de que se confirmó que fue adquirido por la estructura financiera y logística de Henry Carrillo Ramírez, conocido como alias Barriga, mencionado en informes de las autoridades como líder de una organización transnacional dedicada al narcotráfico.

SAE - Cúcuta - Alias Barriga
En el sitio funcionaba una empresa de jeans y otros comercios que pagaban arriendo a Carrillo - crédito SAE

Carrillo Ramírez fue capturado en 2017 y extraditado a Estados Unidos en 2019, donde reconoció su responsabilidad por delitos relacionados con el envío de estupefacientes. Pese a la sentencia judicial de extinción de dominio, el inmueble fue ocupado nuevamente por Carrillo, que regresó a Colombia y lo utilizó para cobrar arriendo a terceros que desarrollaban actividades comerciales. En el inmueble funcionaba una fábrica de jeans, talleres, locales de agroinsumos y un lavadero de vehículos.

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La SAE formalizó la entrega del predio al Gaula Militar con el objetivo de convertirlo en una herramienta para combatir delitos de alto impacto en Norte de Santander y la zona de frontera.

“Esta acción forma parte de una estrategia conjunta entre la SAE y el Ministerio de Defensa para consolidar las Casas Gaula a nivel nacional, mediante la destinación de activos previamente vinculados a economías ilícitas”.

SAE - Cúcuta - Alias Barriga
Carrillo fue mencionado en informes de las autoridades como pieza clave en el narcotráfico de la región - crédito SAE

El vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Salazar, destacó que cada bien recuperado representa una oportunidad para que el Estado utilice estos recursos en beneficio de la seguridad y la protección ciudadana. Por su parte, el comandante del Gaula Militar en Norte de Santander, el capitán Miguel Vargas Velázquez, agradeció la entrega y señaló la importancia de contar con infraestructura adecuada para el desarrollo de operativos contra la extorsión y el secuestro en la zona.

“Esta entrega representa un importante fortalecimiento para las capacidades del Gaula. Agradecemos a la SAE por convertir un bien que estuvo vinculado al crimen en una herramienta para proteger a la ciudadanía y seguir enfrentando delitos que afectan la tranquilidad de las familias colombianas”, declaró el uniformado.

La SAE informó que la recuperación de este inmueble marca el inicio de la estrategia para convertir predios de “Barriga” y el crimen organizado en herramientas para la seguridad, principalmente en zonas impactadas por actividades ilícitas.

SAE - Cúcuta - Alias Barriga
La propiedad será utilizada por el Gaula Militar - crédito SAE

¿Quién es alias Barriga?

El 15 de agosto de 2017, la Policía Nacional informó sobre la captura de Henry Carrillo, alias Barriga, un empresario colombiano vinculado a investigaciones por narcotráfico y nexos con estructuras criminales. Las autoridades destacaron que Carrillo logró crear una red de contactos tanto en el sector privado como en entidades públicas, facilitando contratos con el Estado mientras mantenía relaciones con figuras del crimen organizado.

Su historial incluye señalamientos de asociación con conocidos narcotraficantes, entre ellos alias Megateo, líder del cartel de Norte de Santander y uno de los principales capos del tráfico de drogas en la región.

La relación entre Carrillo y estos grupos se habría consolidado a través de actividades empresariales que servían como fachada para operaciones ilícitas, permitiendo el movimiento de capital y recursos.

Alias Barriga también figura en expedientes judiciales por presunta participación en lavado de activos, enriquecimiento ilícito y colaboración con redes dedicadas a la producción y comercialización de estupefacientes. La Policía destacó que utilizó su influencia para obtener beneficios y protección dentro de instituciones estatales, mientras mantenía vínculos directos con criminales.

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