Cinco refuerzos en agenda y un futuro incierto para Falcao: así arrancó la pretemporada de Millonarios

Millonarios afrontará la Liga BetPlay y los octavos de la Copa Colombia en el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios inició su pretemporada con la mira puesta en fortalecer cinco posiciones clave para el segundo semestre de 2026, mientras enfrenta definiciones contractuales y planifica ajustes para los retos nacionales, que son la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en octavos de final.

Los azules ya saben cómo reforzarán la plantilla, luego del análisis de lo ocurrido en el primer semestre, las razones del fracaso en la Copa Sudamericana y los jugadores que el técnico Fabián Bustos necesita para armar un plantel competitivo y campeón.

PUBLICIDAD

Así como los embajadores ya tendrían más que claras las posiciones en las que buscará fichajes, también debe definir lo que pasará con aquellos deportistas a los que se les acaba contrato el 30 de junio, ya que algunos de ellos eran fundamentales en la nómina, pero generaron dudas en los aficionados.

Los refuerzos que Millonarios buscará pronto

Millonarios definió como prioritario reforzar las posiciones de arquero, defensor central, lateral, volante y extremo para la próxima temporada. Estas incorporaciones, consideradas esenciales por el cuerpo técnico, buscan fomentar la competencia interna y potenciar el rendimiento del equipo bogotano en la Liga Colombiana y los próximos torneos oficiales.

PUBLICIDAD

La dirección encabezada por el técnico Fabián Bustos fijó la necesidad de sumar cinco refuerzos concretos. Entre ellos, el fichaje de un arquero resalta como urgente ante la situación de Diego Novoa, cuyo contrato expira el 30 de junio, según detalló el periodista Alexis Rodríguez, del canal Win Sports, y la poca confianza en Guillermo de Amores.

Millonarios alistaría la llegada de cinco jugadores, mientras define el futuro de otros seis que terminan contrato - crédito @alexisnoticias/X

El Ballet Azul pretende integrar estos refuerzos cuanto antes para optimizar su proceso de adaptación al esquema táctico. La intención es que los nuevos jugadores se sumen en las primeras jornadas de la pretemporada y contribuyan de inmediato al equilibrio de la plantilla.

PUBLICIDAD

Definiciones clave sobre renovaciones y salidas

La atención se centra también en los procesos de renovación o posibles salidas de figuras del plantel. Jugadores como Radamel Falcao García, Diego Novoa, Alex Castro, Jhoan Hernández, Jorge Cabezas Hurtado y David Mackalister Silva están en proceso de definir su futuro con el club, momentos clave en la estructuración de la plantilla.

Respecto a Novoa, enfrenta el final de su vinculación contractual por los errores en varios partidos, en especial aquel en el empate 1-1 frente a Sao Paulo en Brasil, pues eso le costó al club el triunfo en la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

El portero Diego Novoa, junto con Falcao, se irían de Millonarios por la no renovación de su contrato - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Además, circulan rumores sobre la eventual partida de David Mackalister Silva al Real Cartagena para el segundo semestre, proveniente de medios como Deportes RCN, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

Con respecto a Falcao García, el jugador ha dejado claro que la razón para que aún no se llegue a un acuerdo con su continuidad es un hecho extradeportivo, que no le permite seguir en el país, y se trataría del impuesto al patrimonio, el cual sería más alto que su salario y, por el momento, no le permite jugar con tranquilidad en Millonarios.

PUBLICIDAD

Inicio de la pretemporada y plan físico del club

Millonarios puso en marcha su pretemporada con jornadas de valoraciones interdisciplinarias a cargo de especialistas en medicina deportiva, ortopedia, cardiología, odontología, nutrición, psicología, fisioterapia y laboratorio clínico, según comunicó el club.

Las pruebas incluyeron evaluación de la composición corporal, perfil nórdico, salto contra movimiento y medición de fuerza en rotadores de cadera. El calendario contempla doble jornada enfocada en el reacondicionamiento físico y el trabajo táctico bajo la dirección de Bustos y su equipo, con el propósito de fortalecer las capacidades físicas y deportivas de los jugadores.

PUBLICIDAD

Millonarios arrancó con las pruebas físicas, antes de trabajar en la pretemporada del segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

El club señaló que la plantilla profesional atraviesa una etapa de consolidación para la nueva temporada, con seguimiento detallado de la salud de los deportistas y el cumplimiento de los estándares competitivos.

“Toda la información relacionada con renovaciones, salidas, incorporaciones y demás movimientos del plantel profesional, será comunicada a través de los canales oficiales del club, una vez se hayan definido y completado oficialmente los respectivos procesos“, mencionó Millonarios en un comunicado.

PUBLICIDAD