República Democrática del Congo dejó claras las intenciones para su debut ante Portugal: “No es solo Cristiano Ronaldo”

Sébastien Desabre afirmó que Congo Democrático asumirá riesgos calculados y no esperará a Portugal con un bloque bajo - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La Selección de República Democrática del Congo estuvo en la mira durante los meses previos al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras dejar en el camino a Nigeria en las eliminatorias de la CAF y luego a Jamaica en el repechaje de marzo pasado, los Leopardos se hicieron notar por características propias de los países subsaharianos: velocidad, físico antes que técnica, y orden defensivo para iniciar contraataques.

Encuadrados en el grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán, los dirigidos por Sébastien Desabre tienen un desafío por delante, al tener que medirse ante una favorita a llevarse el título y una de las animadoras tradicionales de la Conmebol.

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Aunque en principio se esperaría que Congo Democrático apostara por un bloque bajo y esperar al rival para intentar aprovechar un contraataque —en particular para el estreno ante Portugal el miércoles 17 de junio en Houston—, en la rueda de prensa del martes 16, Desabre dejó claro que ese no será el caso.

Desabre señaló que la República Democrática del Congo debe gestionar la presión del debut y aprovechar una posible baja de rendimiento de los favoritos en el primer partido - crédito Troy Taormina/Reuters

“Quiero que mi equipo juegue, así que asumiremos riesgos. Esos riesgos serán calculados”, afirmó el técnico francés ante los medios acreditados. “No hay miedo ante estos grandes eventos”, agregó.

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La confianza del seleccionador se apoya en una plantilla con base mayoritariamente europea, con delanteros veloces que, según Desabre, tienen capacidad para poner en aprietos a la defensa lusitana. La disponibilidad de todos los jugadores le da además margen para variar el esquema en la disputa de los tres encuentros de la fase de grupos, ya sea que consigan un cupo directo o uno como mejor tercero para los dieciseisavos de final.

“Lo que tenemos que hacer es gestionar la presión, la presión del primer partido”, señaló el DT, al tiempo que subrayó que los equipos favoritos suelen rendir por debajo de su nivel en los partidos inaugurales del torneo, una ventana que el conjunto congoleño espera aprovechar.

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El partido tendrá como telón de fondo la figura de Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años disputará su sexto Mundial. Pese al impacto del “Bicho”, Desabre fue claro sobre la manera en que su equipo afrontará esa amenaza: “Es trabajo en equipo, no es solo Cristiano Ronaldo”, apuntó.

El debut ante Portugal tendrá como figura central a Cristiano Ronaldo, pero Desabre remarcó que la amenaza se enfrenta con trabajo en equipo - crédito Marco Bello/REUTERS

“Nos centramos en lo que hacemos mejor, es un maratón de tres partidos, mañana jugamos contra una de las mejores selecciones del mundo, conocemos el equipo, respetamos muchísimo a Portugal, es de las mejores del mundo, pero tenemos mucha fuerza y vamos a comenzar con nuestro estilo de juego”, amplió.

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Desabre también se refirió al peso de la clasificación en sí misma: “Si estamos aquí es porque trabajamos duro, la primera victoria para nosotros es estar aquí. Queremos avanzar de ronda, este es el objetivo y tenemos una estrategia para eso”, subrayó.

La previa del Mundial 2026 quedó marcada por la ausencia de aficionados de la RDC que no pudieron viajar a Estados Unidos por las medidas vinculadas al ébola - crédito Maria Lysaker/Reuters

Una nota agridulce acompañó la previa del partido y Desabre no dudó en mencionarlo en la rueda de prensa: parte de la afición congoleña no pudo viajar a Estados Unidos para presenciar los partidos debido a las disposiciones gubernamentales para evitar una posible propagación del virus del ébola que azota al país, durante el Mundial.

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“Nos entristeció que algunos de nuestros aficionados que estuvieron con nosotros desde el primer día no pudieran viajar y ver los partidos, pero intentaremos hacerles felices cuando nos vean, estén donde estén”, dijo el técnico. A pesar de esa ausencia, Desabre apeló al respaldo masivo desde el continente africano: “Tenemos a 100 millones de congoleños que nos mirarán, queremos mostrar coraje y haremos todo lo posible", afirmó.

La RDC llega al Mundial con el recuerdo de su única participación anterior, en 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire, perdió los tres partidos que disputó, encajó 14 goles y no anotó ninguno.

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