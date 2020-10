Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo protagonizaron un encontronazo en Twitter

El senador de Colombia Humana Gustavo Bolívar generó una ola de comentarios luego de publicar en Twitter una fotografía del activista político Miguel Polo Polo junto a las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

El político y guionista aseguró que cuando lo atacan por tener dinero se cuestiona lo siguiente:

¿Por qué es aceptable que el estrato 1 y algunos afros como Polo Polo estén en el uribismo pero critican que empresarios y gente de estrato 6 estemos con Colombia Humana?

Para muchos usuarios el comentario de Bolívar es discriminatorio: “¡Qué comentario tan clasista! ¿Hay necesidad de acudir al estrato social para controvertir esos ataques que menciona?” .

Miguel Polo Polo no dudó en responderle al senador petrista, asegurando que no usa su raza o su estrato para victimizarse.

“Que este tipo me ataque, me tiene sin cuidado. Es un mediocre escritor que se le acabó la creatividad y le tocó meterse a politiquear para mantener el estatus burgués que le gusta a él y a su familia. Es de los que les encanta distribuir la riqueza ajena, pero no la de él”, expresó Polo Polo.

¿Quién es Miguel Polo Polo?

Es un joven del Tolú y estudiante de Administración Publica de la Universidad de Cartagena, que desde hace unos años viene haciendo activismo político a favor del uribismo en Colombia.

En 2019 intentó ser alcalde de Santiago de Tolú, pero el partido Centro Democrático no le brindó su aval para las elecciones.

“He decido renunciar a mi militancia en el partido Centro Democrático y aprovecho para elevar una queja formal ante el comité de ética del partido, para que investiguen todas estas irregularidades”, denunció Polo Polo en mayo de 2019.

En un video el activista dijo que “es ilógico, que un comité de 8 personas dirigido por Kira Guerra, (coordinadora del partido en Sucre) y su pariente, la senadora María del Rosario Guerra, quien escasamente sacó 2 mil votos en las pasadas elecciones al Senado, en su propio departamento, sean quienes tengan de elegir a dedo y por capricho, a quienes le otorgan el aval. Como si esto fuera un concurso de belleza” .

Sin embargo, Miguel Polo Polo continúa con su férrea defensa por el exsenador Álvaro Uribe y por las políticas que lidera el Centro Democrático.