Gustavo Petro rompió el silencio sobre Ángela María Robledo: “Nadie quiere que se vaya de Colombia Humana”

Gustavo Petro (Reuters)

“Angela María Robledo es una mujer valiosa y democrática”, dijo este martes el excandidato presidencial Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. El líder de Colombia Humana aseguró que junto a Robledo vivieron una “campaña mágica” y expresó que está en su derecho de aspirar a la presidencia en 2022.

El senador insistió en que Robledo debió aceptar ser la candidata de Colombia Humana para la Alcaldía de Bogotá en 2019, en lugar de Holman Morris.

Para Petro, “nadie quiere que Ángela María Robledo se vaya de Colombia Humana y todos los espacios están abiertos para ella, si su deseo es otro proyecto político, nadie debe criticarla por escoger ese camino”.

Por su parte la representante a la Cámara Ángela María Robledo volvió a expresar hoy que ha sido objeto de maltratos por parte del movimiento que lidera el petrismo.

“Llevo una semana hablando de violencia política y la respuesta ha sido más violencia política. Con fuerza aguanto, porque por encima está el proyecto de país: la vida de millones de personas. Creo en la unidad, pero tampoco estoy dispuesta a aguantar más maltratos”, trinó Robledo.

Así mismo, le respondió a Gustavo Petro señalando que la campaña junto a él fue mágica e histórica.

Ángela María Robledo dejaría la Colombia Humana y regresaría al Partido Verde

En las elecciones presidencial de 2018, Ángela María Robledo fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Esa decisión le costó duras críticas por parte de su partido político original, Alianza Verde, pues dejó la curul que tenía en la Cámara para acompañar el proyecto de la Colombia Humana.

Tras dos años de la derrota electoral, Robledo confirmó en una entrevista con La W, que el Partido Verde la invitó a que se someta a una consulta con otros aspirantes para elegir un candidato único a la Presidencia por esa colectividad para las elecciones del 2022.

La congresista no solo dejó abierta la posibilidad de que eso pase, sino que además, reveló detalles de su distanciamiento con la Colombia Humana y el petrismo .

A El Espectador, Ángela María Robledo le contó que ese distanciamiento con Petro empezó en las elecciones regionales de 2019 por no haber querido apoyar a Holman Morris para la Alcaldía de Bogotá, y en cambio, sí hacer un acuerdo programático con la hoy alcaldesa Claudia López.

“ En el Verde no me maltrataron tanto como en Colombia Humana cuando no apoyé a Hollman Morris. Claudia salió muy fuerte, pero yo recordé lo que había sido el trabajo con ella como senadora y el mío como representante a la Cámara, la cantidad de iniciativas que pudimos trabajar conjuntamente, sobre todo en lo que fue la anticorrupción”, le dijo Robledo al diario colombiano.

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Ángela María Robledo; la ex secuestrada de las FARC Ingrid Betancourt; y el candidato de izquierda.

En esa misma entrevista, la representante a la Cámara expuso que dentro del petrismo no ve la posibilidad de que ella sea vista como una precandidata presidencial. Afirma por ejemplo, que la Unión Patriótica, ya se decidió por Gustavo Petro para que sea su candidato presidencial en 2022.

Robledo le dijo a El Espectador, que recibe un ataque sistemático desde redes sociales estando en la Colombia Humana:

Ha sido un ataque sistemático de esas bodegas y me dicen ‘neofeminista’. Ha sido muy fuerte la posición, aunque no de todo el mundo porque allí también hay gente que me quiere mucho. Tampoco había una posibilidad de hacer una consulta en la Colombia Humana, la propuesta ha llegado desde el verde.

Frente a la propuesta que le hizo el Verde, la congresista parece entusiasmada en ser precandidata presidencial por ese partido para las elecciones del 2022, junto a Iván Marulanda y Antonio Sanguino.

“Me han hecho una propuesta para regresar al Partido Alianza Verde y participar en las precandidaturas a Presidencia, también diversas organizaciones me invitaron a iniciar una tarea organizativa de base con mujeres. Son dos caminos y ambos los estoy pensando", escribió Robledo en su cuenta de Twitter.