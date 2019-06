Pero cuando iban a pasar un peaje en Rincón Hondo la tarjeta del vehículo que lo exime del pago de ese impuesto presentó fallas y no pudo ser usado. Sin eso, el personal de tránsito no dejó pasar a la ambulancia. Además, los paramédicos no tenían los 9 mil pesos (unos 2,7 dólares) que costaba el peaje.