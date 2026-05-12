Colombia

Padre de familia salió a comprar comida para sus hijas y fue asesinado: esta es la historia

Grupos criminales tienen atemorizados a los habitantes del sector que piden mayor apoyo de las autoridades, teniendo en cuenta que los delincuentes están tomando el control en los territorios apartados sin respetar la vida de ciudadanos

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Escena nocturna en una calle de Barranquilla con un cuerpo cubierto en el suelo, rodeado por policías, personal forense y vehículos de emergencia.
Agentes de policía y personal forense hicieron las primeras revisiones en el lugar donde ocurrió el homicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La violencia que sacudió a Barranquilla el Día de la Madre tiene de luto a sus habitantes. Una de las víctimas mortales fue Said David Taboada Corrales, un hombre de 48 años que trabajaba como taxista y se dedicaba a realizar oficios varios para la manutención de su familia.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue asesinado la noche del domingo 10 de mayo de 2026, tras presenciar un atentado sicarial en el barrio Santa María, mientras regresaba a su vivienda en el barrio Siete de Abril, luego de trabajar hasta tarde y salir a comprar comida para sus hijas, una de ellas de apenas 3 años.

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Según la información confirmada por la Policía Nacional, el homicidio se registró alrededor de las 10:00 p. m. Taboada Corrales se encontraba en compañía de Víctor Alfonso Céspedes Urdaneta, de 32 años, cuando fueron interceptados por dos hombres armados que dispararon en múltiples ocasiones. Su acompañante se salvó y permanece internado en el Paso Santa María.

El hijo mayor de la víctima explicó lo ocurrido en entrevista con el medio local Impacto News: “Los asesinos, como al no querer dejar testigos ni nada, no sé si mi papá los conocía o qué, también decidieron asesinarlo a él. Pues la persona a la que le hicieron el atentado he escuchado que no está muerta, se encuentra grave. Y a mi papá sí me lo mataron ahí mismo, le pegaron un tiro en la cabeza”.

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Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
El hecho opacó la celebración por el Día de la Madre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia de Said Taboada reiteró a los medios locales que la muerte se produjo apenas media hora después de que el taxista enviara mensajes cariñosos a su madre con motivo del Día de la Madre, a la que prometía una sorpresa.

“Él estaba pendiente siempre de mi abuela, iba allá a visitarla. Incluso ese mismo día en la noche, él le estaba escribiendo, le decía cosas lindas como ‘mami linda, te amo’. Al rato llaman y dan la noticia de que a mi papá lo asesinan”, declaró el hijo de la víctima.

Del mismo modo, el joven sostuvo en diálogo con Zona Cero que su padre era un hombre trabajador que todos los días buscaba sustento para sus familiares: “Estaba comprándole la merienda a sus hijas. Dicen que, en el sector donde él se encontraba, iban a asesinar a una persona a la que le propinaron ocho tiros; la víctima cayó en un arroyo y mi papá fue testigo de eso”.

Y es que la víctima no solo manejaba taxi, sino que trabajaba como soldador y albañil, realizando cualquier oficio que le permitiera sostener a su familia: “Todos los días me escribía, me preguntaba por sus nietos, me decía: ‘Hijo, te amo, cuídate, estoy orgulloso de ti’. Esto nos ha afectado mucho porque él era una persona muy buena”.

Tres hombres en silueta en una calle oscura por la noche; dos parecen forcejear mientras el tercero corre, con un letrero de 'OMETEP' visible al fondo.
Las dos personas fueron atacadas después de salir de trabajar y presenciar un ataque armado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Avances en la investigación policial

Los dos sujetos que atacaron a bala a los testigos no se movilizaban en ningún vehículo, sino que caminaban por el sector y huyeron después del ataque. Ahora son buscados por las autoridades para responder por el brutal ataque que acabó con la vida del padre de familia.

La institución precisó que Taboada Corrales tenía una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por el delito de falsedad en documento público, mientras que Céspedes Urdaneta contaba con dos anotaciones previas por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, así que se encuentran investigando si estos datos tienen relación con el ataque.

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando, aunque el temor de los habitantes a colaborar con la justicia ha entorpecido el proceso.

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo inmediato y trasladó a los heridos a un centro médico cercano tras el ataque armado - crédito Alcaldía de Barranquilla
La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo para determinar qué ocurrió en el lugar de los hechos y dar con el paradero de los atacantes - crédito Alcaldía de Barranquilla

El asesinato de Taboada Corrales, con impactos de bala en la cabeza, demuestra la vulnerabilidad de los ciudadanos en sectores afectados por el crimen organizado en Barranquilla, por lo que sus seres queridos claman por justicia.

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