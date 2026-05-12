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James Rodríguez no fracasó en la MLS con el Minnesota, según un analista: esta es la razón

El volante por fin brilló con el club norteamericano al hacer dos asistencias frente al Austin FC, pero sigue bajo las críticas por su poco aporte a lo largo de la temporada

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James Rodríguez logró sus primeras dos asistencias con Minnesota United, después de siete partidos disputados en 2026 - crédito Darren Yamashita/Imagn Images
James Rodríguez logró sus primeras dos asistencias con Minnesota United, después de siete partidos disputados en 2026 - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

James Rodríguez recibió elogios por sus dos asistencias en el triunfo del Minnesota United ante el Austin FC. Fue la primera vez que participó en un gol desde su llegada al club estadounidense, tres meses después de firmar contrato, y en su séptimo partido con la camiseta de los Loons.

El mediocampista colombiano, de 34 años, ha sumado minutos en la Major League Soccer, aunque su impacto ha sido objeto de debate entre los aficionados. Según análisis de prensa local, James Rodríguez no ha sido determinante en 2026, pero tampoco puede calificarse su paso por la MLS como un fracaso, a pesar de las altas expectativas tras su incorporación en febrero a uno de los equipos en expansión del fútbol de Estados Unidos.

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James Rodríguez completó dos asistencias decisivas ante el Austin FC, lo que significó su primera participación directa en goles desde que llegó al Minnesota United, según destacó la liga estadounidense. La actuación renovó el interés sobre su futuro inmediato, ya que su contrato con el club expira a mediados de año.

“Tengan paciencia”

Aunque el colombiano apenas cumplirá tres meses y medio en el fútbol de los Estados Unidos, en ese tiempo es muy poco lo que hizo de relevante, solamente las dos asistencias en el compromiso del 10 de mayo frente al Austin FC. De resto, fueron encuentros en los que no salió del banco, no fue convocado o tuvo una actuación discreta.

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Hércules Gómez, analista de la MLS, habló para el programa Fútbol Américas, del canal deportivo ESPN, y explicó que el paso de James no es un fracaso porque solo llegó a cumplir con el objetivo de ponerse a punto para el Mundial 2026, pues le costó mucho encontrar un club a lo largo del año.

James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United
James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

“No es un paso fallido. Ahora, tengan paciencia. Un paso fallido habría sido si le hubieran pagado a James Rodríguez millones y millones y millones de dólares para ser su estrella, para estar aquí a largo plazo. Eso no es lo que pasó aquí”, dijo el también exjugador norteamericano.

Para Gómez, “James está intentando ponerse a punto en Minnesota, un club que desesperadamente necesita cualquier tipo de atención del público, que viene usando a James Rodríguez a su favor, y este es un jugador que, cuando está sano, puede aportarte algo. Esa es una realidad”.

Doblete de asistencias de James Rodríguez. El colombiano la puso para el 2-1 de Minnesota United ante AustinFC, al 77’ - crédito Apple TV

El analista concluyó que un hombre del perfil del volante siempre será importante en Estados Unidos: “La MLS necesita jugadores como James Rodríguez. Esto es como en cualquier otro club del mundo donde un jugador llega por seis meses. Si me preguntas si fue un éxito, tal vez no fue un éxito, pero tampoco fue un fracaso”.

Se vendría la última presentación

Aunque el mediocampista se llevó el premio a mejor jugador del partido en Minnesota por sus dos asistencias frente al Austin FC, que le dieron al club un punto en la MLS, no sería suficiente para que los directivos accedan a la opción de ampliar su vínculo con la institución norteamericana.

Todo indicaría que James Rodríguez se despediría del Minnesota United el miércoles 13 de mayo, cuando el club reciba a Colorado Rapids en el Allianz Field, por la MLS, y sería el escenario ideal para que el jugador, si suma minutos, le diga adiós a la afición en el campo de juego.

James Rodríguez
James Rodríguez sería uno de los primeros jugadores en llegar a la concentración de la selección Colombia - crédito FCF

La posible salida de James ese día tiene dos razones: la primera, porque el colombiano viajará a la sede de concentración de la selección Tricolor, en Medellín o Bogotá, junto con otros hombres que aparecen en la prelista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA.

El segundo punto es que la MLS detendrá su actividad el 24 de mayo, para darle espacio al torneo internacional, y retomará la acción en julio, cuando ya se habrá terminado el contrato del jugador, en caso de no haberse renovado.

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