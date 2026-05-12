Ecopetrol reportó una caída de 8,7% en ingresos y de 7,7% en utilidades en el primer trimestre de 2026

Ecopetrol reporta una caída del 8,7% en ingresos y 7,7% en utilidades netas durante el primer trimestre de 2026, afectada por mayor carga tributaria y fuerte apreciación del peso colombiano - crédito Reuters

Ecopetrol enfrentó en el primer trimestre de 2026 una reducción en sus ingresos y utilidades, afectada por una mayor carga tributaria y la apreciación del peso colombiano frente al dólar.

El reporte financiero, publicado el martes 12 de mayo, muestra que la petrolera estatal cerró el periodo con ingresos por $28,6 billones, lo que representa una baja de 8,7% frente al primer trimestre de 2025, y una utilidad neta de $2,9 billones, una disminución de 7,7% en igual comparación.

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La compañía atribuyó estos resultados a la influencia de impuestos extraordinarios y a la debilidad del dólar, factores que erosionaron el desempeño en un contexto de volatilidad internacional.

Escenario internacional adverso y volatilidad en los precios

El entorno geopolítico global durante el inicio de 2026 estuvo marcado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente desde marzo, lo que elevó la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y generó impactos en la logística y operaciones del sector energético.

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El Ebitda de Ecopetrol alcanzó $13,5 billones, un crecimiento del 1,5% frente a 2025, y el margen Ebitda llegó al 47%, uno de los más altos registrados por la compañía - crédito Ecopetrol

La alta variabilidad en las cotizaciones del crudo durante el último mes del trimestre se reflejó en los balances de empresas como Ecopetrol, que, pese a las dificultades, logró mantener parte de sus márgenes operativos gracias a estrategias de eficiencia y flexibilidad.

La empresa explicó que, aunque los precios internacionales del petróleo aportaron cerca de $700.000 millones adicionales a sus ingresos por el repunte del Brent y mejores diferenciales en productos refinados, estos factores solo compensaron parcialmente el efecto negativo de una menor tasa de cambio promedio y la presión inflacionaria sobre los costos.

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Resultados financieros: cifras y desempeño operativo

De acuerdo con el informe divulgado por Ecopetrol, el Ebitda alcanzó los $13,5 billones de pesos, con un crecimiento de 1,5% frente al año anterior. El margen Ebitda llegó al 47%, uno de los más altos de la historia reciente del grupo, impulsado por el aumento en la carga de refinación y una estricta disciplina de capital.

La compañía destacó la mejora en la eficiencia operativa y la maximización de la utilización de sus refinerías, lo que permitió elevar la producción de productos valiosos.

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En la línea de hidrocarburos, la compañía reportó una producción de 725.200 barriles de petróleo equivalente por día, con una baja de 2,7% respecto al primer trimestre de 2025. La producción nacional de crudo alcanzó 520.000 barriles diarios, mientras que el aporte del yacimiento Permian en Estados Unidos sumó 91.800 barriles diarios, superando las previsiones del año.

La eficiencia operativa y la maximización en el uso de sus refinerías permitieron a Ecopetrol elevar la producción de productos valiosos durante el trimestre - crédito Reuters

Los volúmenes transportados aumentaron un 2,8% frente al año anterior, alcanzando los 1.122.000 barriles diarios. La incorporación de Naftcus1 desde Monterrey permitió mejorar el acceso a diluyentes y reducir los costos de transporte de crudos pesados. Este ajuste logístico, según Ecopetrol, contribuyó a optimizar las operaciones y reducir riesgos.

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Refinación, transporte y exploración: los motores del trimestre

El segmento de refinación fue uno de los principales soportes del desempeño en el trimestre. La carga consolidada se ubicó en 417.500 barriles diarios, un incremento del 5,5% respecto al primer trimestre de 2025. La Refinería de Barrancabermeja procesó 232.900 barriles diarios, con un margen bruto de refinación de 16,2 dólares por barril. Por su parte, la Refinería de Cartagena operó con una carga de 184.600 barriles diarios, alcanzando un margen de 18,9 dólares por barril.

El Ebitda del segmento de refinación ascendió a $1,9 billones, 2,9 veces superior al registrado un año antes. Este resultado, según Ecopetrol, respondió al fortalecimiento de los diferenciales de diésel, gasolina y jet, junto con estrategias de optimización de costos y mejor rendimiento operativo.

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En transporte, la empresa movilizó 1,1 millones de barriles diarios, impulsada por la incorporación de volúmenes de terceros y la bidireccionalidad del oleoducto Coveñas-Ayacucho, que facilitó el ingreso de crudo importado. Durante marzo, este sistema registró un récord mensual de evacuación con 556.000 barriles movilizados.

Ecopetrol produjo 725.200 barriles equivalentes por día, con producción nacional de 520.000 barriles y aporte del Permian estadounidense de 91.800 barriles, superando previsiones - crédito Reuters

En exploración, Ecopetrol perforó cinco pozos, entre los que sobresale Copoazú-1, ubicado en el Caribe colombiano y operado junto con Petrobras. El pozo confirmó dos acumulaciones independientes de gas, avanzando así en el desarrollo del proyecto Sirius y en la consulta previa para la línea de flujo submarina con las comunidades locales.

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Carga fiscal e impacto en resultados

El reporte financiero de Ecopetrol subrayó el efecto de la carga tributaria sobre sus resultados. La compañía informó impactos cercanos a $600.000 millones derivados de la sobretasa de renta y del reconocimiento parcial del impuesto al patrimonio.

El impacto anual estimado por estos conceptos asciende a $1,2 billones. La tasa efectiva de tributación del grupo se ubicó en 37,1%, frente al 31,4% de un año atrás. El incremento estuvo vinculado con el impuesto extraordinario al patrimonio decretado para 2026 y con una mayor sobretasa del impuesto de renta, asociada a la proyección del precio del Brent.

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En materia de transición energética, Ecopetrol destacó la culminación de la Granja Solar Quifa y avances en proyectos eólicos en colaboración con AES Colombia. Además, la empresa avanzó en acuerdos con socios para el desarrollo de activos maduros en Colombia y en la potencial adquisición de una participación mayoritaria en Brava Energía, en Brasil, a la espera de aprobaciones regulatorias.