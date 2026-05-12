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Hora y dónde ver Junior de Barranquilla vs. Once Caldas: el Tiburón defiende la ventaja en playoffs de Liga BetPlay

Los rojiblancos van ganando la serie por la mínima diferencia, están obligados a ganar y se enfrentan a un cuadro manizaleño que desea hacer historia

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Once Caldas vs. Junior
Junior y Once Caldas cerrarán las llaves de cuartos de final, en los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La ida de los playoffs de la Liga BetPlay dejó muchas emociones en sus cuatro partidos, celebrados durante el fin de semana del Día de la Madre y llegó el momento de la definición de los clasificados para las semifinales del fútbol colombiano, cuyos clubes tuvieron poco tiempo de descanso.

En una de las llaves están Junior de Barranquilla y Once Caldas, que se vieron en Manizales y tendrán revancha para pelear uno de los cupos a la siguiente ronda, con dos equipos con nóminas competitivas, llenas de figuras y realidades diferentes para la vuelta.

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Aunque los dos clubes se encuentran obligados a salir campeones en el primer semestre de 2026, el nivel de presión es distinto porque los tiburones deben responderle a su hinchada a nivel local, luego del fracaso en la Copa Libertadores y las dudas con el entrenador Alfredo Arias.

Hora y dónde ver Junior vs. Once Caldas

El compromiso promete ser uno de los más peleados en el campo de juego, pues los dos cuentan con armas para ganar la posesión de pelota, las bandas y con delanteras letales, aunque uno de ellos tiene mayor cantidad de atacantes que el otro, que apela a su máximo goleador.

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Junior de Barranquilla y Once Caldas se volverán a ver las caras el miércoles 13 de mayo, a las 8:15 p. m., cuando se disputará el último de los cuatro juegos de vuelta de los cuartos de final en la Liga BetPlay, así que estos dos equipos se enfrentarán con su próximo rival confirmado.

Once Caldas vs. Junior
Once Caldas perdió la ida por 1-0 ante Junior, que dio el primer paso para llegar a las semifinales de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El juego será en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, la sede alterna de los rojiblancos por las obras en el Metropolitano, con capacidad para 12.000 espectadores, y el local espera que los hinchas llenen el escenario deportivo para este compromiso importante, aunque no muchos están motivados.

Once Caldas quiere repetir la hazaña de 2009, cuando se vio en la final con el Junior y celebró en condición de visitante, venció 3-1 a los tiburones y se coronó campeón por tercera ocasión del fútbol colombiano, otro de los sueños de los dirigidos por el técnico Hernán Darío Herrera en 2026.

Once Caldas 2009
Este fue el equipo de Once Caldas que le ganó a Junior por 3-1 la vuelta de la final del Torneo Apertura 2009 en Barranquilla - crédito Colprensa

En el caso de los rojiblancos, la presión está por la eliminación en Copa Libertadores, una ventaja mínima a defender y el entrenador Alfredo Arias contra las cuerdas porque, en caso de perder, sería su despedida porque el contrato se le acaba en junio de 2026, así que el club se ahorraría la carta de salida.

“No es que el equipo llegue hasta acá y no pase nada”

En rueda de prensa, en la noche del domingo 10 de mayo, el entrenador de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, afirmó que se dejó de lado la derrota como local y el club solucionará todos esos errores en la vuelta.

“Junior vino a defenderse. En el segundo tiempo jugó 5-4-1 atrás y trató de contragolpear, pero el equipo estuvo bien. Pasa que no fuimos claros. No es que el equipo llegue hasta acá y no pasa nada. No. El equipo ha luchado y ha hecho bien las cosas”, dijo.

Hernán Darío Herrera
Hernán Darío Herrera quiere su primera final con Once Caldas y aseguró que remontará la serie ante Junior por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El “Arriero” añadió que “ahora ellos estarán de locales con su gente, deben proponer más de lo que hicieron acá. Tenemos que tener esa tranquilidad de ir a remontar el marcador. Hemos tenido partidos difíciles por fuera y los hemos remontado. Allá tenemos que buscar el gol primero que ellos y a ver qué proponen después de que hagamos el gol”.

Por su parte, Mateo Zuleta mencionó que “el miércoles, no creo que Junior salga a encerrarse. Saldrá a jugar en casa. Ahí debemos ser inteligentes y mirar los espacios, los tendremos para atacar. Somos buenos visitantes”.

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