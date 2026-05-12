La disputa en Morena por Guerrero: Beatriz Mojica se suma a la competencia junto a Félix Salgado y Avelina López

Beatriz Mojica entra de lleno a la carrera por la gubernatura de Guerrero rumbo a 2027.

La carrera por la gubernatura de Guerrero rumbo a las elecciones de 2027 comenzó a tomar fuerza dentro de Morena, luego de que la senadora Beatriz Mojica Morga confirmara públicamente sus aspiraciones para competir por la candidatura del partido guinda.

La legisladora aseguró que Guerrero “necesita unidad con el pueblo” y adelantó que está lista para participar en el proceso interno de Morena una vez que se emita la convocatoria oficial.

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Mojica también sostuvo que confía en el método de encuestas impulsado por el partido para definir a sus candidatos y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre evitar imposiciones.

El destape político ocurre en un momento clave para Guerrero, entidad que enfrenta problemas de violencia e inseguridad, mientras Morena busca mantener el control político rumbo al relevo gubernamental de 2027.

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Beatriz Mojica se consolida como una de las principales figuras de Morena en Guerrero. (Senado de la República)

La senadora adelantó además que prepara su posible separación del Senado para integrarse a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, mecanismo que Morena ha utilizado para posicionar perfiles rumbo a futuras candidaturas.

Encuestas colocan a Beatriz Mojica como favorita en Morena

La más reciente encuesta de Enkoll colocó a Beatriz Mojica como el perfil mejor posicionado dentro de Morena para competir por la gubernatura de Guerrero.

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Según el sondeo, la legisladora registra 37 por ciento de preferencia efectiva entre simpatizantes morenistas, lo que representa una ventaja de 10 puntos sobre el senador Félix Salgado Macedonio, quien obtuvo 27 por ciento. Más abajo aparece Esthela Damián con 12 por ciento.

El estudio también revela que Mojica es la aspirante con mejor saldo de opinión positiva entre los perfiles evaluados.

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Encuestas favorecen a Beatriz Mojica.

Además, una parte importante de la población encuestada manifestó preferencia porque la próxima persona en gobernar Guerrero sea una mujer.

La encuesta fortalece el posicionamiento político de la senadora, quien en los últimos años ha mantenido presencia territorial en distintas regiones del estado y una agenda enfocada en derechos sociales, pueblos afromexicanos y desarrollo regional.

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Félix Salgado, Abelina López y Esthela Damián entran a la contienda

Aunque Beatriz Mojica lidera las preferencias, la disputa interna de Morena por Guerrero promete convertirse en una de las más intensas rumbo a 2027.

El senador Félix Salgado Macedonio ha reiterado su intención de competir nuevamente por la candidatura, aunque recientemente reconoció que enfrenta limitaciones derivadas de las reglas contra el nepotismo electoral, debido a que su hija, Evelyn Salgado Pineda, actualmente gobierna el estado.

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Félix Salgado Macedonio se mantiene como uno de los principales aspirantes de Morena en Guerrero. Crédito: Cuartoscuro

Pese a ello, Salgado Macedonio aseguró que seguirá recorriendo Guerrero y afirmó que respaldará a quien gane la encuesta interna de Morena.

También rechazó que existan “dados cargados” dentro del partido.

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En la contienda también aparece la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien confirmó que buscará la candidatura y aseguró sentirse fuerte políticamente para enfrentar el proceso interno.

A esta lista se sumó Esthela Damián, exconsejera jurídica de la Presidencia, quien dejó el cargo tras anunciar su intención de competir por la gubernatura guerrerense.

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Beatriz Mojica y su trayectoria política en Guerrero

Beatriz Mojica Morga es originaria de Azoyú, Guerrero, y actualmente se desempeña como senadora de Morena en la LXVI Legislatura.

Su carrera política inició dentro del PRD, partido en el que militó durante cerca de 30 años y donde ocupó cargos de relevancia nacional, incluida la Secretaría General.

Beatriz Mojica ha construido una amplia trayectoria en la política de Guerrero y a nivel nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

En 2015 hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata a la gubernatura de Guerrero por el PRD, consolidándose como una de las figuras políticas más visibles de la izquierda en la entidad.

Posteriormente, en 2021, se integró a Morena, partido desde el cual ha fortalecido su presencia política y legislativa.

Además, Mojica es considerada la primera senadora afromexicana en la historia del país, perfil que la ha convertido en una de las voces más representativas de la Costa Chica de Guerrero y de la agenda afromexicana dentro de la Cuarta Transformación.

Su trabajo legislativo se ha enfocado en temas como derechos humanos, combate a la desigualdad, cultura, desarrollo social y construcción de paz.

Trayectoria política y académica de Beatriz Mojica

Senadora de la República por Guerrero en la LXVI Legislatura .

Presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado.

Primera senadora afromexicana en la historia de México.Exsecretaria General nacional del PRD .

Primera mujer candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero en 2015 .

Diputada federal en la LIX Legislatura .

Diputada local en Guerrero.Licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco .

Maestra en Políticas Públicas por el ITAM .

Doctorante en Derecho por la UNAM .

Activista y promotora de derechos de pueblos afromexicanos.

Morena busca mantener el control político de Guerrero

La elección de 2027 será estratégica para Morena, que intentará conservar el control de Guerrero, una de las entidades consideradas clave para la Cuarta Transformación.

Morena busca mantener el control político de Guerrero rumbo a la elección de 2027.

Con más de dos millones de votantes en el padrón electoral, el estado se perfila como un escenario de alta competencia política y de fuertes negociaciones internas dentro del partido guinda.

Morena ya confirmó que sus candidaturas se definirán mediante encuestas y procesos internos escalonados, mientras distintos grupos comienzan a construir alianzas rumbo a la contienda.

En este escenario, el posicionamiento de Beatriz Mojica, el peso político de Félix Salgado Macedonio, la estructura territorial de Abelina López y la incorporación de Esthela Damián anticipan una batalla interna que podría redefinir el futuro político de Guerrero rumbo a 2027.