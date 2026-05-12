Colombia

Jorge Iván Ospina respondió a solicitud de Daniel Quintero sobre interventores de EPS: “La renuncia mía me la pide es Petro”

Ospina señaló que una eventual decisión sobre su continuidad como interventor de Nueva EPS corresponde al presidente y no a la Superintendencia de Salud

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En la imagen, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali
Daniel Quintero pidió la renuncia de todos los agentes interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno - crédito Alcaldía de Cali

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, respondió a las declaraciones del superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, que solicitó la renuncia de los agentes interventores de las EPS administradas por el Gobierno.

Ospina afirmó que, en su caso, cualquier eventual solicitud de retiro debería provenir del presidente Gustavo Petro y no del funcionario de la Supersalud. “Que la renuncia mía me la pide es Petro, no Quintero. Esto porque ha habido inestabilidad en las intervenciones, y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos en esa inestabilidad”, afirmó.

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La discusión se produce en medio del proceso de evaluación anunciado por la Superintendencia Nacional de Salud sobre el desempeño de los interventores de las entidades promotoras de salud bajo administración estatal, entre ellas la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del sistema de salud colombiano. El análisis incluye criterios como la atención a usuarios, la entrega de medicamentos, la gestión de peticiones, quejas y reclamos (Pqrs), y el desempeño financiero y administrativo.

El anuncio de Daniel Quintero se conoció el martes 12 de mayo, cuando afirmó públicamente que pidió la renuncia de todos los agentes interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno. La decisión, según explicó, hace parte de un proceso de evaluación de resultados y cumplimiento de objetivos dentro de la intervención estatal.

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