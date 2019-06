Así, en tacones, se convirtió en miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane). "Una persona me gritó zunga de manera despectiva, me apropié de ese insulto como una estrategia de disrupción política. Nunca me imaginé el alcance que iba a tener ese personaje, pero sí buscaba transgredir, quería que voltearan a verme, no como una demanda individual sino colectiva, de una comunidad visiblemente vulnerada", cuenta. Ahí comenzó todo.