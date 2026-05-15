Colombia

Ministro de Defensa se refirió al audio en que las disidencias de ‘Calarcá’ estarían invitando a votar por Iván Cepeda: “Las investigaciones continúan”

El jefe de esa cartera se refirió a la difusión de informes que replicaron un audio donde se señala que comunidades rurales en Caquetá, Guaviare y Meta habrían sido presionadas para votar por el candidato del Pacto Histórico

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El jefe de la cartera de Defensa afirmó que se mantiene abierta la investigación que busca dar con la captura de los criminales que estarían detrás del envío del supuesto audio - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Captura de pantalla Fuerzas Militares
El jefe de la cartera de Defensa afirmó que se mantiene abierta la investigación que busca dar con la captura de los criminales que estarían detrás del envío del supuesto audio - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Captura de pantalla Fuerzas Militares

El Ministerio de Defensa de Colombia, en cabeza de Pedro Arnulfo Sánchez, negó la existencia de campamentos vinculados a las disidencias de las Farc bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá, en el sur del departamento del Meta.

La aclaración surgió luego de la difusión de informes (el primero, revelado el 13 de mayo de 2026 por Noticias RCN) y videos en redes sociales que sugerían la presencia de estos grupos armados en la región, sumado a la preocupación en la población y las autoridades locales.

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El meollo del asunto también relaciona a los departamentos de Caquetá y Guaviare, debido a que se estaría ejerciendo presión sobre las comunidades rurales con un solo fin: condicionar el respaldo hacia Iván Cepeda, uno de los aspirantes a la Presidencia.

Por tal motivo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, informó que sostuvo comunicación directa con el ministro de Defensa, general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, para conocer de primera mano la situación y transmitir tranquilidad a los habitantes del departamento.

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“El ministro de Defensa me dio total tranquilidad sobre la seguridad del Meta. Respecto al video que circula en redes, aún no se ha confirmado la fecha ni el lugar, pero las investigaciones continúan”, expresó Cortés Zambrano.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, contó detalles de la charla que sostuvo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito @RafaelaCortesZ/X
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, contó detalles de la charla que sostuvo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito @RafaelaCortesZ/X

La gobernadora recalcó que la alerta generada por estos reportes impactó a distintos sectores del departamento, pero el Ministerio de Defensa hizo hincapié en que la información sobre campamentos de alias Calarcá no ha podido ser verificada.

Ante esta situación, el Gobierno nacional salió al paso de los rumores y reiteró su compromiso con la seguridad en el Meta.

El Ministerio de Defensa indicó que, aunque la situación de orden público en el departamento sigue siendo objeto de atención y vigilancia, no existe evidencia confirmada sobre la instalación de campamentos de las disidencias en los municipios del sur.

Las autoridades señalaron que cualquier información que surja será objeto de verificación y que la presencia de la Fuerza Pública se mantiene en toda la región.

Cortés anunció que continuará recorriendo municipios y veredas del Meta para supervisar las condiciones de seguridad y la ejecución de programas sociales e inversiones en infraestructura.

“Quiero agradecer de corazón a los hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública, quienes con sacrificio y entrega protegen a los metenses y a todos los colombianos de cualquier amenaza en el territorio. La alerta continúa en todo el departamento, y no bajaremos la guardia”, afirmó la mandataria.

El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa
El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa

Cortés Zambrano aseguró que, con “firmeza y responsabilidad”, seguirá presente en cada rincón del departamento, vigilando la seguridad y promoviendo la llegada de programas sociales e inversiones en infraestructura. “No vamos a detenernos: el Meta seguirá avanzando con fuerza y determinación”, concluyó.

Los audios que salpicarían a alias Calarcá

A tres semanas de las elecciones presidenciales de Colombia, una grabación obtenida por Noticias RCN reveló que integrantes de las disidencias de las Farc agrupan a comunidades rurales de Guaviare, Meta y Caquetá para presionar el respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

El material recogió amenazas directas sobre los habitantes: quienes se nieguen a presentar un carné obligatorio o a pagar hasta $200.000 por el documento podrían perder sus tierras, lo cual ha despertado preocupación por la integridad del proceso electoral y la libertad de voto en el país.

La situación, documentada en audios bajo investigación de las autoridades, implica a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe de la estructura armada disidente; y a Rogelio Benavides, jefe regional de alias Caicedo.

El informe militar indica que ambos coordinan las intimidaciones desde el sector de Puerto Cachicamo (Guaviare), instrumentalizando la carnetización obligatoria para condicionar la participación electoral.

En palabras captadas en la grabación se alcanza a escuchar: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda juepuerca (sic), porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”.

En el mismo material audiovisual, el sujeto identificado como Benavides detalla la estrategia coercitiva

Las comunidades afectadas serían pobladores rurales ubicados en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare - crédito Colprensa
Las comunidades afectadas serían pobladores rurales ubicados en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare - crédito Colprensa

“La reunión que se está convocando es individual. Cada vereda la convoca, habla del manual de convivencia, saca la lista de las personas que se van a carnetizar y las que no. El que no tenga el carné paga 150 o 200.000 pesos o si no, se va del territorio. ¿Usted qué prefiere? ¿Perder su pedazo de tierra por no pagar un carné? Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, dice Benavides.

La amenaza explícita sobre la propiedad y la seguridad física se ha extendido por corredores rurales de varios municipios.

La presión incluye multas cuya recaudación, en palabras de los disidentes, forzaría a las familias a vender incluso sus animales domésticos.

“Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toca vender las gallinas (…) para pagarme la multa”, señala otro fragmento del audio.

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