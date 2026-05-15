Cámaras de seguridad muestran a Yulixa Toloza saliendo de su vivienda en Bosa antes de someterse a procedimiento estético en el sur de Bogotá

Yulixa Toloza, mujer de 52 años reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, cuyo último registro conocido forma parte de la investigación que adelantan las autoridades - crédito @marovaan/X y Yulixa Toloza/Facebook

Las imágenes de cámaras de seguridad que hoy son pieza central en la investigación muestran los últimos movimientos conocidos de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años cuya desaparición ha generado alarma en Bogotá.

En los videos, su salida de casa, su traslado hacia un centro estético y el posterior deterioro de su estado de salud marcan una secuencia que las autoridades intentan reconstruir minuto a minuto para establecer qué ocurrió en las horas posteriores a un procedimiento de lipólisis láser en el sur de la ciudad.

PUBLICIDAD

Los primeros registros conocidos por los investigadores muestran a Yulixa saliendo de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, durante las primeras horas del miércoles 13 de mayo. En las imágenes toamadas por Citytv aparece acompañada por una de sus amigas más cercanas, quien estuvo con ella durante gran parte del día y posteriormente se convirtió en testigo clave del caso por el estado en el que la vio tras la intervención estética.

Ambas se dirigieron hacia el centro estético Beauty Láser M. D., ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, donde estaba programado el procedimiento a las 8:00 a. m..

PUBLICIDAD

Captura de cámara de seguridad en la que se observa a Yulixa Toloza saliendo de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, durante la mañana del 13 de mayo - crédito Tomado de Citynoticias 8P.M/Citytv

De acuerdo con los testimonios recopilados, la lipólisis láser inicialmente estaba prevista para durar alrededor de dos horas, pero terminó extendiéndose casi el doble del tiempo estimado.

La amiga de Yulixa, identificada como Amalia Pardo, relató a medios como Blu Radio que desde las primeras horas posteriores a la intervención notó un cambio preocupante en su estado de salud. Según su testimonio, cuando le informaron que el procedimiento había finalizado hacia el mediodía, la mujer ya presentaba signos de desorientación y debilidad.

PUBLICIDAD

“Desde la una de la tarde que me dijeron que ya había salido del procedimiento, yo la vi mal. Hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”, aseguró Pardo, quien permaneció junto a ella durante gran parte del proceso.

Otros videos conocidos por la familia y las autoridades muestran a Yulixa en evidente deterioro físico dentro del establecimiento. En las grabaciones se le observa con dificultad para mantenerse consciente y para respirar, mientras intenta ingerir alimentos.

PUBLICIDAD

En una de las escenas, un trabajador del centro le pregunta: “Yo necesito que tú me digas lo que te sientes”, en medio de su visible estado de afectación.

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Pese a las señales de alarma, el personal del lugar habría atribuido los síntomas a los efectos normales de la sedación posterior al procedimiento estético. Incluso, según el testimonio de la acompañante, le indicaron que debía salir del lugar para recoger ropa adicional con el fin de que Yulixa permaneciera bajo observación durante la noche.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando la amiga regresó al centro estético horas después, encontró el lugar cerrado y sin presencia de personal médico ni administrativo, lo que encendió las alertas y dio inicio formal a la denuncia por desaparición.

La investigación dio un giro clave con la aparición de nuevas grabaciones de seguridad. En ellas, registradas alrededor de las 7:24 p. m. del mismo miércoles, se observa a dos hombres vestidos de negro trasladando a Yulixa, aparentemente inconsciente, hasta un vehículo Chevrolet Sonic azul estacionado sobre la Autopista Sur.

PUBLICIDAD

Sin embargo, por reserva del proceso y para no afectar el avance de las diligencias, estas imágenes no han sido divulgadas públicamente.

Esa secuencia se ha convertido en el principal punto de análisis de las autoridades, que ahora concentran sus esfuerzos en identificar a los ocupantes del vehículo y reconstruir la ruta que tomó después de abandonar el lugar. En el caso participan unidades de la SIJÍN, el GAULA y la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Familiares de la víctima y testigos han señalado además la posible participación de un presunto cirujano venezolano vinculado al procedimiento, aunque esta información aún está bajo verificación por parte de los investigadores.

Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X

El caso también destapó presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro estético. Durante un allanamiento realizado por las autoridades, fue hallada otra paciente de 35 años en recuperación dentro del establecimiento, lo que generó nuevas dudas sobre las condiciones en las que operaba el lugar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Beauty Láser M. D. no contaba con autorización para realizar procedimientos con sedación, una práctica que requiere estrictos protocolos médicos y supervisión especializada. Este hallazgo abrió una línea de investigación sobre posibles negligencias y fallas en los controles sanitarios.

A esto se suman los testimonios de otras pacientes que aseguran haber sufrido complicaciones tras someterse a intervenciones en el mismo centro. Una de ellas relató haber tenido graves efectos adversos que la llevaron incluso a ser hospitalizada en el Hospital de Meissen, donde le diagnosticaron una infección asociada al procedimiento estético.