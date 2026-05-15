Colombia

Juez ordenó detener a ‘influencer’ por maltratar animales: tenía encerrados unos 30 ejemplares entre guacamayas, tucanes, chigüiros y zarigüeyas

Veterinarios y autoridades hallaron 30 ejemplares en recintos inadecuados y advirtieron riesgos ambientales y de bienestar en Putumayo

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La privación de libertad se ordena tras la localización de numerosos ejemplares en situación de precariedad, lo que motivó el inicio de un proceso judicial por delitos contra la biodiversidad y la integridad animal - crédito Agencia API

Jesse Adonai Daza, creador de contenido digital, fue detenido preventivamente en un centro carcelario tras el hallazgo de animales silvestres en condiciones precarias en su finca de la vereda Aguas Negras, Puerto Asís, Putumayo.

La Fiscalía indicó que mantenía en el lugar treinta animales silvestres en instalaciones no aptas y bajo encierro, donde se les proporcionaba alimentación inadecuada.

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Estos ejemplares eran usados para grabar videos difundidos en redes sociales con mensajes de protección ambiental, aunque muchas de las especies en peligro de extinción eran empleadas para incrementar la audiencia digital del acusado.

El operativo que permitió el rescate fue coordinado por la Fiscalía, la Policía Nacional y Corpoamazonia, entidad ambiental regional.

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Investigación sobre maltrato y uso de animales silvestres

De acuerdo con la emisora nacional Blu Radio, el proceso de la Fiscalía evidenció que Daza obtenía animales silvestres de manera ilegal y los utilizaba para la producción de contenido digital.

Se observan un mono ardilla y diversas aves, además de pequeños mamíferos, todos ubicados dentro de jaulas de transporte - crédito Fiscalia

Entre los ejemplares incautados figuraban varias especies en riesgo de extinción, como guacamayas y chigüiros. La Fiscalía explicó que los videos, presentados con la justificación de “conservación ambiental”, buscaban principalmente notoriedad en redes.

Los animales, provenientes de diferentes lugares, eran mantenidos en condiciones inadecuadas dentro de la finca. Tras el operativo, las autoridades confirmaron la presencia recurrente de Si clen los materiales digitales del acusado.

La presunta causa ambiental encubría un aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables.

El uso reiterado de animales silvestres para videos provocó afectaciones a su bienestar y contribuyó al deterioro ambiental en Putumayo, según reportes oficiales.

Estado y rescate de los animales en Putumayo

Veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía examinaron los ejemplares hallados y verificaron restricciones graves de movilidad, encierro, déficits higiénico-sanitarios y alimentación insuficiente para la mayoría.

Fueron 30 animales incautados, de diferentes aprtes del país - crédito Fiscalia
Fueron 30 animales incautados, de diferentes aprtes del país - crédito Fiscalia

Los especialistas señalaron que el estado físico de las especies resultó afectado. Dentro de las diecisiete especies recuperadas, las autoridades identificaron guacamayas, tucanes, chigüiros, zorros cangrejeros, zarigüeyas, paujil y un mono soldado, entre otras. Varias de ellas permanecían expuestas a situaciones de estrés y riesgo por la ausencia de atención veterinaria.

El procedimiento, liderado por la Fiscalía y apoyado por Corpoamazonia y la Policía Nacional, terminó con la incautación y traslado de los ejemplares a centros de recuperación. Las entidades remarcaron la coordinación interinstitucional para salvaguardar la fauna silvestre de Putumayo.

Proceso penal y situación del involucrado

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Jesse Adonai Daza los delitos de aprovechamiento ilícito agravado de los recursos naturales renovables y lesiones a la integridad física de los animales.

El procesado no aceptó los cargos ante el juez de control de garantías durante las audiencias preliminares.

Mientras avanza la investigación, el creador de contenido debe cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario, conforme a la decisión judicial. E proceso judicial sigue en curso,

La policía desmantela un zoológico clandestino con fauna silvestre en Calima El Darién

En una finca rural de Calima El Darién, Valle del Cauca, la Policía Nacional de Colombia desmanteló un zoológico clandestino donde nueve animales silvestres permanecían en cautiverio como “mascotas”.

Los nueve animales silvestres fueron hallados en una finca de zona rural de Calima El Darién, donde permanecían en cautiverio- crédito Policía Nacional
Los nueve animales silvestres fueron hallados en una finca de zona rural de Calima El Darién, donde permanecían en cautiverio- crédito Policía Nacional

Esta intervención, ocurrida en las acciones especiales por el Día Internacional de la Vida Silvestre el 3 de marzo, evidenció la detención y traslado de especies protegidas, privándolas de las condiciones mínimas para su bienestar y afectando la conservación ambiental en la región.

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Valle detectó los ejemplares durante labores de verificación y control en áreas rurales.

El procedimiento arrojó el hallazgo de “un ocelote, tres monos aulladores, tres guacamayas azules y dos loros orejiamarillos”, detalló el mayor Jhon Mauricio Ramírez, jefe de la seccional, quien remarcó el retiro inmediato de los animales del predio.

Los ejemplares fueron hallados en recintos inadecuados, sin acceso suficiente a nutrición, espacio ni atención veterinaria. El estado físico y la salud de cada animal, así como su impacto en la biodiversidad, quedaron comprometidos dentro de estas instalaciones no autorizadas.

Tras la incautación, los nueve fueron puestos a disposición de la autoridad ambiental competente, que asumirá la evaluación médica y considerará su posible reintroducción a hábitats naturales.

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