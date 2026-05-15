Centro de estética donde operaron a Yulixa Toloza antes de desaparecer estaba inscrito como una peluquería: esta es la denuncia de concejal de Bogotá

El concejal David Saavedra se refiere a la actividad comercial del centro de estética Beauty Láser, registrada como 'peluquería y otros tratamientos de belleza'. Este centro está vinculado a la desaparición de Yulixa Toloza - crédito @SaavedraMDavid/X

La situación de Yulixa Toloza ha generado alarma en Bogotá luego de que se conociera que el centro donde desapareció solo tenía registro mercantil para peluquería y no para procedimientos médicos.

El concejal David Saavedra declaró: “El establecimiento donde desapareció Julissa Tolosa era una clínica de garaje. Eso es lo que se refleja revisando el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Beauty Laser en la localidad de Tunjuelito. Reportó como actividad principal que era una peluquería para el tratamiento de belleza y este estaba realizando cirugía estética, procedimientos de cirugía estética”,

PUBLICIDAD

Al referirse a la falta de control, Saavedra solicitó a la autoridad sanitaria local acciones más intensas: “Pedimos a la Secretaría de Salud que intensifique los operativos para desmantelar estas clínicas de garaje en Bogotá”, exigió el funcionario, y apuntó a la necesidad de evitar nuevos casos similares.

Además de reclamar la búsqueda de la joven, el concejal destacó la importancia de actuar antes de que ocurran tragedias: “Por eso le rogamos a las autoridades que encuentren sana y salva a Julissa”, expresó Saavedra en la entrevista, subrayando el riesgo de acudir a establecimientos ilegales.

PUBLICIDAD

Como conclusión, él también pidió corresponsabilidad social: “Un llamado también a la ciudadanía para que verifique con las autoridades de salud la legalidad de estos sitios donde se realizan los procedimientos”, recomendó Saavedra en conversación con Minuto60.

La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook