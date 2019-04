"Me quedé solo con mi hijo y no hay ni para enterrar a los nuestros", dijo al diario El Tiempo Pedro Elmer Bolaños Rodríguez. La madrugada del pasado domingo de Resurrección su familia dormía en su casa ubicada en la vereda Portachuelo cuando fue arrasada por la avalancha. Él y su hijo sobrevivieron porque no se encontraban en el lugar, pero ocho de sus familiares no corrieron con la misma suerte.