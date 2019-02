"Yo fui varias veces a Caracas y el panorama era igual en todas las ciudades. No hay nada, el dinero no alcanza a nadie. Los militares no estamos bien. Y el arma que usa el Gobierno es el miedo (…) Nos han paralizado, nos han dicho que nos quitarán todo, pero ellos no se dan cuenta que ya todo nos lo han quitado", expresó al medio local.