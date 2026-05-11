Colombia

Un policía, al estilo de Wilmar Barrios, se llevó aplausos en pleno partido de Libertadores: “Más eficaz que cualquiera de los defensas”

La creatividad de los internautas después de la detención de un aficionado desató una gran cantidad de memes y sugerencias para el club barranquillero ante la destreza del uniformado que protagonizó el hecho

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Una persona ingresó al campo de juego y fue perseguida por un oficial de la Policía que corrió hasta alcanzarla y capturarla - crédito christiansr91 / Instagram

Durante el fin de semana del 9 de mayo de 2026 se viralizó un video que muestra a un policía deteniendo a un hincha durante un partido de Junior de Barranquilla en el estadio Jaime Morón de Cartagena, lo que generó una oleada de reacciones y humor en redes sociales por la destreza del uniformado para actuar ante el joven que corría por la cancha a gran velocidad.

En las imágenes que circulan a través de las redes sociales se aprecia el momento en el que el agente logró frenar a un seguidor que protestaba, en medio de la frustración por la posible eliminación del club de la Copa Libertadores. Sin embargo, el uniformado logró detenerlo para evitar que protagonizara mayores desmanes o un ataque directo en contra de los jugadores que aún se encontraban en la cancha.

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Los aficionados del Junior no solo viralizaron la hazaña a través de las redes sociales, sino que hicieron un pedido enfático: que el miembro de la Policía Nacional sea fichado como defensa.

La solicitud nació tras la derrota del equipo nacional durante el encuentro que se disputó en Cartagena y refleja el descontento de los hinchas ante las dificultades del equipo, sugiriendo que la contundencia mostrada por el uniformado en la cancha es lo que el Tiburón necesita para salir de su mala racha.

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Los mensajes de voz de los policías revelan el pánico vivido durante los ataques simultáneos en el Cauca - crédito Colprensa
El uniformado corrió de tal forma que sorprendió a los hinchas que lo aclaman en el equipo - crédito Colprensa

La intervención policial, que recordó a las jugadas más interesantes del deporte, convirtió el hecho en tema de conversación y bromas en las redes sociales, pues el hecho pasó desapercibido en medio de la tristeza de los hinchas tras el final del encuentro, que dejó a Cerro Porteño como ganador con un resultado de 1-0 con un gol de Pablo Vegetti.

Así, la creatividad de los aficionados inundó las plataformas digitales horas después del encuentro, con una mezcla entre quejas y humor al sugerir que la directiva debería incorporar al agente como parte del equipo barranquillero. Esta propuesta se ha compartido ampliamente, dando pie a memes y comentarios que critican el rendimiento defensivo del club.

Entre los comentarios se encuentran algunos como: “Contraten al policía y ya, es mejor que muchos”, “Más eficaz que cualquiera de los defensas actuales de Junior”, “Al estilo de Wilmar Barrios” y “La Policía debería prepararlo como corredor de los 100 metros planos en alguna competencias”.

El cuadro Tiburón vio comprometidas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores-crédito @JuniorClubSA/X
Los hinchas están preocupados por el cuadro Tiburón tras su actuación en la Copa Libertadores-crédito @JuniorClubSA/X

Para muchos, la actuación del uniformado representó la seguridad y el carácter que, según los seguidores de la escuadra, extrañan en la defensa actual del Junior durante el torneo continental.

La viralización de la curiosa hazaña reavivó la discusión sobre el rendimiento de los actuales jugadores y la necesidad de refuerzos en la plantilla para tener resultados que permitan al equipo clasificar tanto en los torneos nacionales como internacionales, con el fin de dar por fin una alegría a los fieles seguidores del Junior.

La viralización del video terminó en mensajes de desahogo para la afición tras el reciente resultado, usando el humor para señalar que un fichaje inesperado podría aportar la firmeza que el club no ha mostrado sobre el campo de juego.

Junior vs. Cerro Porteño
Este fue el mensaje de Junior para sus hinchas, previo al compromiso ante Cerro Porteño en Cartagena por Copa Libertadores - crédito Junior FC

Cabe mencionar que las directivas piden vivir el fútbol en paz y evitar que los escenarios deportivos se conviertan en lugares en los que la violencia empañe la celebración típica que representa el fútbol para los amantes del deporte en el territorio nacional.

Esta petición se dio después de los desmanes protagonizados por los hinchas del Independiente Medellín en la Copa Libertadores al enfrentarse contra Flamengo, pues algunos de ellos lanzaron objetos y pirotecnia al campo en modo de protesta en contra del club, lo que podría acarrear multas. Aunque el equipo está a la espera de la confirmación por parte de la Conmebol que está investigando el caso.

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