Icetex anunció más de 350 becas de maestría en España con financiación de hasta el 80% para colombianos

El Icetex, en alianza con reconocidas universidades españolas, abrió una nueva convocatoria dirigida a profesionales colombianos interesados en avanzar en su formación académica en Europa.
Más de 350 becas parciales están disponibles para cursar maestrías presenciales, semipresenciales o virtuales en diversas áreas del conocimiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales, fomentar el intercambio académico y facilitar el acceso a educación de calidad internacional.
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Becas del 80% y del 50% en Enae Business School (España)
Enae Business School —adscrita a la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, con sede en Murcia— ofrece programas de posgrado reconocidos en Latinoamérica, especialmente en negocios, logística, tecnología y agronegocios.
Becas del 80% (presencial, Murcia, España)
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- Dirección de Agronegocios
- Gestión de Riesgos en las Organizaciones
- International Trade (impartido en inglés)
- Logística y Dirección de Operaciones
Becas del 50% (presencial, semipresencial o virtual)
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- Presencial: 10 meses en Murcia
- Semipresencial: fase online y presencial en campus
- Virtual: 100% online
Becas del 50% en la Universidad de Zaragoza
Universidad de Zaragoza (Unizar) —pública y fundada en 1474, ubicada en Aragón— ofrece programas en artes y humanidades, ciencias, salud, ingeniería y ciencias sociales.
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- Cierre: 15 de mayo de 2026
- Cupos: 10 becas
- Cobertura: 50% de la matrícula
- Modalidad: presencial
- Áreas y programas:
- Artes y Humanidades
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Ingeniería y Arquitectura
- Requisitos específicos: revisar perfil del aspirante y programas elegibles en la convocatoria Icetex.
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Becas del 30% en la Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) ofrece programas presenciales con inicio en octubre de 2026 y finalización en julio de 2027. La convocatoria está abierta hasta el 20 de mayo de 2026, 5:00 p. m.
- Cupos: 150 becas
- Cobertura: 30% de la matrícula
- Modalidad: presencial
- Maestrías elegibles:
- Máster en Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Interiorismo
- Máster en Sostenibilidad Arquitectónica: Proyecto y Gestión
- Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis de Emergencias
- Máster en Marketing y Comunicación del Lujo en Moda y Belleza - Máster en Dirección de Publicidad Integrada
- Máster en Relaciones Internacionales
- Máster en Sostenibilidad y Economía Circular
- Máster en Cognición y Emoción en Contextos Educativos
- Máster en Español como Lengua Extranjera: Didáctica e Investigación
- Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital
- Máster en Liderazgo y Dirección Estratégica de Personas (especializaciones en Compensación y Beneficios, People Analytics)
- Máster en Administración de Empresas
- MBA (especializaciones en Analítica de Datos, Estrategia Empresarial, Desarrollo Estratégico, Negocios Digitales)
- Máster en Análisis de Negocios
- Máster en Finanzas Avanzadas (especializaciones en Corporate & Investment Banking, Analítica de Datos y Finanzas Digitales)
- Máster en Gestión Empresarial Global (Dirección de Marketing Internacional)
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Becas del 45% en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —con sede en Barcelona y más de 25 años de experiencia en educación virtual— ofrece programas 100% online, válidos en España y el Espacio Europeo de Educación Superior.
- Cierre: 18 de junio de 2026, 5:00 p. m.
- Cupos: 150 becas
- Cobertura: 45% de la matrícula
- Maestrías elegibles:
- Ciberseguridad y Privacidad
- Ciencia de Datos
- Ciudad y Urbanismo
- Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
- Derechos Humanos y Globalización
- Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
- Dirección Financiera
- Dirección Logística
- Dirección y Gestión de Recursos Humanos
- Diseño de Interacción y UX
- Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
- Diseño y Programación de Videojuegos
- Educación y TIC (eLearning)
- Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnología
- Estrategia y Creatividad en Publicidad
- Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación Superior
- Filosofía para los Retos Contemporáneos
- Gestión Cultural
- Historia del Mundo Contemporáneo
- Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
- Ingeniería de Telecomunicación
- Ingeniería Informática
- Innovación y Transformación Digital
- Marketing Digital
- Mediterráneo Antiguo
- Periodismo y Comunicación Digital
- Psicopedagogía
- Relaciones Internacionales
- Salud Digital / eHealth
- Salud Planetaria
- Social Media: Gestión y Estrategia
- Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
- Traducción y Tecnologías
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Consideraciones generales y proceso de postulación
Las becas cubren únicamente el porcentaje de matrícula indicado. Los seleccionados deberán asumir gastos adicionales como tiquetes, alojamiento, manutención, seguro médico y trámites migratorios.
Requisitos generales:
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- Ser profesional colombiano, mayor de 21 años y menor de 65
- Título de pregrado
- Promedio mínimo de 3.7/5.0
- Un año de experiencia profesional
- Admisión definitiva en la universidad correspondiente
Postulación:
- Inscripción y carga de documentos en www.icetex.gov.co
- Cumplir con los requisitos y plazos de cada convocatoria
La jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex, Vanessa Caicedo, subrayó que las becas fortalecen la internacionalización de los profesionales colombianos y contribuyen al crecimiento del país, facilitando acceso a programas de alta calidad y proyección global.
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