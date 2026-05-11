Colombia

Icetex anunció más de 350 becas de maestría en España con financiación de hasta el 80% para colombianos

Quienes buscan fortalecer su perfil podrán acceder a nuevas alternativas de apoyo financiero en reconocidas instituciones europeas en distintas ciudades del país ibérico

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El ICETEX presentó los cuatro cursos que podrán acceder servidores públicos del país, gracias a una alianza con la embajada de Singapur. icetex.gov.co
Más de 350 becas parciales disponibles permiten acceder a maestrías presenciales, semipresenciales y virtuales en Europa - crédito Icetex

El Icetex, en alianza con reconocidas universidades españolas, abrió una nueva convocatoria dirigida a profesionales colombianos interesados en avanzar en su formación académica en Europa.

Más de 350 becas parciales están disponibles para cursar maestrías presenciales, semipresenciales o virtuales en diversas áreas del conocimiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales, fomentar el intercambio académico y facilitar el acceso a educación de calidad internacional.

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Becas del 80% y del 50% en Enae Business School (España)

Enae Business School —adscrita a la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, con sede en Murcia— ofrece programas de posgrado reconocidos en Latinoamérica, especialmente en negocios, logística, tecnología y agronegocios.

Becas del 80% (presencial, Murcia, España)

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  • Dirección de Agronegocios
  • Gestión de Riesgos en las Organizaciones
  • International Trade (impartido en inglés)
  • Logística y Dirección de Operaciones

Becas del 50% (presencial, semipresencial o virtual)

  • Presencial: 10 meses en Murcia
  • Semipresencial: fase online y presencial en campus
  • Virtual: 100% online

La convocatoria incluye 98 becas para maestrías en áreas de alta demanda laboral como ciberseguridad, inteligencia artificial y marketing digital en Zaragoza, España - crédito Icetex
Enae Business School ofrece becas del 80% y 50% en maestrías de negocios, logística, tecnología y agronegocios en España - crédito Icetex

Becas del 50% en la Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza (Unizar) —pública y fundada en 1474, ubicada en Aragón— ofrece programas en artes y humanidades, ciencias, salud, ingeniería y ciencias sociales.

  • Cierre: 15 de mayo de 2026
  • Cupos: 10 becas
  • Cobertura: 50% de la matrícula
  • Modalidad: presencial
  • Áreas y programas:
    • Artes y Humanidades
    • Ciencias
    • Ciencias de la Salud
    • Ciencias Sociales y Jurídicas
    • Ingeniería y Arquitectura

  • Requisitos específicos: revisar perfil del aspirante y programas elegibles en la convocatoria Icetex.

Becas del 30% en la Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) ofrece programas presenciales con inicio en octubre de 2026 y finalización en julio de 2027. La convocatoria está abierta hasta el 20 de mayo de 2026, 5:00 p. m.

  • Cupos: 150 becas
  • Cobertura: 30% de la matrícula
  • Modalidad: presencial
  • Maestrías elegibles:
    • Máster en Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Interiorismo
    • Máster en Sostenibilidad Arquitectónica: Proyecto y Gestión
    • Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis de Emergencias
    • Máster en Marketing y Comunicación del Lujo en Moda y Belleza - Máster en Dirección de Publicidad Integrada
    • Máster en Relaciones Internacionales
    • Máster en Sostenibilidad y Economía Circular
    • Máster en Cognición y Emoción en Contextos Educativos
    • Máster en Español como Lengua Extranjera: Didáctica e Investigación
    • Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital
    • Máster en Liderazgo y Dirección Estratégica de Personas (especializaciones en Compensación y Beneficios, People Analytics)
    • Máster en Administración de Empresas
    • MBA (especializaciones en Analítica de Datos, Estrategia Empresarial, Desarrollo Estratégico, Negocios Digitales)
    • Máster en Análisis de Negocios
    • Máster en Finanzas Avanzadas (especializaciones en Corporate & Investment Banking, Analítica de Datos y Finanzas Digitales)
    • Máster en Gestión Empresarial Global (Dirección de Marketing Internacional)

Icetex ofrece créditos y becas para estudios pregrado y posgrado, nacionales e internacionales. La institución busca expandir estas oportunidades a más estudiantes en Colombia - crédito Johan Largo / Infobae
La Universidad Antonio de Nebrija otorga hasta 150 becas del 30% para maestrías presenciales en Madrid en diversos campos - crédito Johan Largo / Infobae

Becas del 45% en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —con sede en Barcelona y más de 25 años de experiencia en educación virtual— ofrece programas 100% online, válidos en España y el Espacio Europeo de Educación Superior.

  • Cierre: 18 de junio de 2026, 5:00 p. m.
  • Cupos: 150 becas
  • Cobertura: 45% de la matrícula
  • Maestrías elegibles:
    • Ciberseguridad y Privacidad
    • Ciencia de Datos
    • Ciudad y Urbanismo
    • Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
    • Derechos Humanos y Globalización
    • Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
    • Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
    • Dirección Financiera
    • Dirección Logística
    • Dirección y Gestión de Recursos Humanos
    • Diseño de Interacción y UX
    • Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
    • Diseño y Programación de Videojuegos
    • Educación y TIC (eLearning)
    • Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnología
    • Estrategia y Creatividad en Publicidad
    • Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación Superior
    • Filosofía para los Retos Contemporáneos
    • Gestión Cultural
    • Historia del Mundo Contemporáneo
    • Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
    • Ingeniería de Telecomunicación
    • Ingeniería Informática
    • Innovación y Transformación Digital
    • Marketing Digital
    • Mediterráneo Antiguo
    • Periodismo y Comunicación Digital
    • Psicopedagogía
    • Relaciones Internacionales
    • Salud Digital / eHealth
    • Salud Planetaria
    • Social Media: Gestión y Estrategia
    • Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
    • Traducción y Tecnologías

El Icetex cuenta con varias becas para realizar una formación pregrado en el exterior - crédito Infobae
Profesionales colombianos entre 21 y 65 años, con título de pregrado y un año de experiencia, pueden aplicar a las becas Icetex - crédito Infobae

Consideraciones generales y proceso de postulación

Las becas cubren únicamente el porcentaje de matrícula indicado. Los seleccionados deberán asumir gastos adicionales como tiquetes, alojamiento, manutención, seguro médico y trámites migratorios.

Requisitos generales:

  • Ser profesional colombiano, mayor de 21 años y menor de 65
  • Título de pregrado
  • Promedio mínimo de 3.7/5.0
  • Un año de experiencia profesional
  • Admisión definitiva en la universidad correspondiente

Postulación:

  • Inscripción y carga de documentos en www.icetex.gov.co
  • Cumplir con los requisitos y plazos de cada convocatoria

La jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex, Vanessa Caicedo, subrayó que las becas fortalecen la internacionalización de los profesionales colombianos y contribuyen al crecimiento del país, facilitando acceso a programas de alta calidad y proyección global.

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