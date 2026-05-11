Icetex anunció más de 350 becas de maestría en España con financiación de hasta el 80% para colombianos

Más de 350 becas parciales disponibles permiten acceder a maestrías presenciales, semipresenciales y virtuales en Europa - crédito Icetex

El Icetex, en alianza con reconocidas universidades españolas, abrió una nueva convocatoria dirigida a profesionales colombianos interesados en avanzar en su formación académica en Europa.

Más de 350 becas parciales están disponibles para cursar maestrías presenciales, semipresenciales o virtuales en diversas áreas del conocimiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales, fomentar el intercambio académico y facilitar el acceso a educación de calidad internacional.

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Becas del 80% y del 50% en Enae Business School (España)

Enae Business School —adscrita a la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, con sede en Murcia— ofrece programas de posgrado reconocidos en Latinoamérica, especialmente en negocios, logística, tecnología y agronegocios.

Becas del 80% (presencial, Murcia, España)

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Dirección de Agronegocios

Gestión de Riesgos en las Organizaciones

International Trade (impartido en inglés)

Logística y Dirección de Operaciones

Becas del 50% (presencial, semipresencial o virtual)

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Presencial: 10 meses en Murcia

Semipresencial: fase online y presencial en campus

Virtual: 100% online

Enae Business School ofrece becas del 80% y 50% en maestrías de negocios, logística, tecnología y agronegocios en España - crédito Icetex

Becas del 50% en la Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza (Unizar) —pública y fundada en 1474, ubicada en Aragón— ofrece programas en artes y humanidades, ciencias, salud, ingeniería y ciencias sociales.

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Cierre: 15 de mayo de 2026

Cupos: 10 becas

Cobertura: 50% de la matrícula

Modalidad: presencial

Áreas y programas:

Artes y Humanidades Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura



Requisitos específicos: revisar perfil del aspirante y programas elegibles en la convocatoria Icetex.

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Becas del 30% en la Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) ofrece programas presenciales con inicio en octubre de 2026 y finalización en julio de 2027. La convocatoria está abierta hasta el 20 de mayo de 2026, 5:00 p. m.

Cupos: 150 becas

Cobertura: 30% de la matrícula

Modalidad: presencial

Maestrías elegibles:

Máster en Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos de Interiorismo Máster en Sostenibilidad Arquitectónica: Proyecto y Gestión Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis de Emergencias Máster en Marketing y Comunicación del Lujo en Moda y Belleza - Máster en Dirección de Publicidad Integrada Máster en Relaciones Internacionales Máster en Sostenibilidad y Economía Circular Máster en Cognición y Emoción en Contextos Educativos Máster en Español como Lengua Extranjera: Didáctica e Investigación Máster en Dirección Comercial y Marketing Digital Máster en Liderazgo y Dirección Estratégica de Personas (especializaciones en Compensación y Beneficios, People Analytics) Máster en Administración de Empresas MBA (especializaciones en Analítica de Datos, Estrategia Empresarial, Desarrollo Estratégico, Negocios Digitales) Máster en Análisis de Negocios Máster en Finanzas Avanzadas (especializaciones en Corporate & Investment Banking, Analítica de Datos y Finanzas Digitales) Máster en Gestión Empresarial Global (Dirección de Marketing Internacional)



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La Universidad Antonio de Nebrija otorga hasta 150 becas del 30% para maestrías presenciales en Madrid en diversos campos - crédito Johan Largo / Infobae

Becas del 45% en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) —con sede en Barcelona y más de 25 años de experiencia en educación virtual— ofrece programas 100% online, válidos en España y el Espacio Europeo de Educación Superior.

Cierre: 18 de junio de 2026, 5:00 p. m.

Cupos: 150 becas

Cobertura: 45% de la matrícula

Maestrías elegibles:

Ciberseguridad y Privacidad Ciencia de Datos Ciudad y Urbanismo Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos Derechos Humanos y Globalización Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje Dirección Financiera Dirección Logística Dirección y Gestión de Recursos Humanos Diseño de Interacción y UX Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca Diseño y Programación de Videojuegos Educación y TIC (eLearning) Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnología Estrategia y Creatividad en Publicidad Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación Superior Filosofía para los Retos Contemporáneos Gestión Cultural Historia del Mundo Contemporáneo Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas Ingeniería de Telecomunicación Ingeniería Informática Innovación y Transformación Digital Marketing Digital Mediterráneo Antiguo Periodismo y Comunicación Digital Psicopedagogía Relaciones Internacionales Salud Digital / eHealth Salud Planetaria Social Media: Gestión y Estrategia Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social Traducción y Tecnologías



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Profesionales colombianos entre 21 y 65 años, con título de pregrado y un año de experiencia, pueden aplicar a las becas Icetex - crédito Infobae

Consideraciones generales y proceso de postulación

Las becas cubren únicamente el porcentaje de matrícula indicado. Los seleccionados deberán asumir gastos adicionales como tiquetes, alojamiento, manutención, seguro médico y trámites migratorios.

Requisitos generales:

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Ser profesional colombiano, mayor de 21 años y menor de 65

Título de pregrado

Promedio mínimo de 3.7/5.0

Un año de experiencia profesional

Admisión definitiva en la universidad correspondiente

Postulación:

Inscripción y carga de documentos en www.icetex.gov.co

Cumplir con los requisitos y plazos de cada convocatoria

La jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex, Vanessa Caicedo, subrayó que las becas fortalecen la internacionalización de los profesionales colombianos y contribuyen al crecimiento del país, facilitando acceso a programas de alta calidad y proyección global.