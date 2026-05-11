Colombia

Minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca: Procuraduría demanda acciones urgentes ante el aumento de víctimas

El Ministerio Público denunció que la táctica de los grupos armados vulnera derechos fundamentales y obstaculiza los esfuerzos de paz, solicitando mayor presencia estatal y atención especializada para quienes han resultado heridos

Guardar
Google icon
La Procuraduría General de la Nación urge al Gobierno nacional tomar medidas inmediatas contra el aumento de accidentes con minas antipersonal en Bajo Cauca y Catatumbo - crédito @PGN_COL / X
La Procuraduría General de la Nación urge al Gobierno nacional tomar medidas inmediatas contra el aumento de accidentes con minas antipersonal en Bajo Cauca y Catatumbo - crédito @PGN_COL / X

La Procuraduría General de la Nación instó al Gobierno nacional a actuar de manera inmediata frente al aumento de accidentes causados por minas antipersonal en el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, zonas que en el primer trimestre de 2026 registraron el mayor número de víctimas a nivel nacional.

El organismo rechazó enérgicamente el uso de estos artefactos por parte de grupos armados ilegales, señalando que constituyen una violación directa del Derecho Internacional Humanitario y ponen en riesgo a la población civil y a la fuerza pública.

PUBLICIDAD

Un panorama alarmante: cifras y contexto regional

Con base en un un comunicado emitido el domingo 10 de mayo por la Procuraduría, el Bajo Cauca y el Catatumbo encabezan la lista nacional de víctimas por minas antipersonal durante el inicio de 2026.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba advierte sobre el riesgo permanente para miles de familias por la presencia de artefactos explosivos y grupos armados ilegales - crédito Colprensa
El uso de minas antipersonal por grupos armados ilegales constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo a civiles y a la fuerza pública - crédito Colprensa

Esta situación obedece a una táctica sistemática de control territorial ejercida por organizaciones armadas ilegales, que emplean explosivos para sembrar terror, imponer confinamientos y limitar la movilidad de las comunidades.

PUBLICIDAD

El organismo de control calificó estos hechos como una “grave infracción” a los acuerdos internacionales y advirtió que las minas antipersonal, por su carácter indiscriminado, están prohibidas en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

Según cifras oficiales, durante los primeros meses de 2026, las dos regiones han concentrado la mayor parte de los casos reportados en Colombia.

Impacto humanitario y obstáculos para la paz

La Procuraduría General de la Nación advirtió que la presencia de minas antipersonal “impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la fuerza pública”.

Técnicos especializados llevan a cabo la destrucción controlada de estos dispositivos en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas y la Bota Caucana - crédito Fuerzas Militares
Durante el primer trimestre de 2026, Bajo Cauca y Catatumbo lideran el registro nacional de víctimas por minas antipersonal en Colombia, según cifras oficiales - crédito Fuerzas Militares

Este panorama representa un obstáculo para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, al dificultar la presencia estatal y limitar el acceso a servicios básicos, educación y asistencia humanitaria.

En el comunicado, el ente de control precisó que la táctica criminal de los grupos armados ilegales no solo busca controlar el territorio, sino también condicionar la cotidianidad de miles de habitantes, quienes enfrentan el riesgo constante de sufrir lesiones o perder la vida por la activación de estos artefactos explosivos.

Llamado a la acción y exigencia de respuestas estatales

El comunicado divulgado por la Procuraduría exige al Gobierno nacional que retome el control territorial en el Catatumbo y el Bajo Cauca.

Además, solicitó la intervención inmediata del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, para desarrollar programas de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos y garantizar la atención integral a las víctimas.

Golpe a las disidencias de las Farc en el Meta, descubren más de 2.000 minas antipersona - crédito Colprensa
Las minas antipersonal son empleadas como táctica de control territorial por organizaciones armadas ilegales, lo que genera terror y confinamiento en las comunidades - crédito Colprensa

La entidad resaltó la importancia de asegurar la evacuación, extracción, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación de las personas afectadas. “El Ente de Control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las Minas Antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados”, subraya el comunicado emitido por la Procuraduría.

Monitoreo permanente y vigilancia sobre autoridades

En materia de seguimiento, la Procuraduría afirmó que mantendrá labores de monitoreo continuo sobre la situación humanitaria en Colombia y ejercerá estricta vigilancia preventiva sobre las autoridades responsables de la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal.

El objetivo es asegurar una respuesta estatal oportuna y proteger a la población, garantizando que no se repitan estas graves violaciones a los derechos humanos.

Para finalizar, el Ministerio Público reiteró su compromiso de actuar frente a cualquier omisión en la asistencia a las víctimas y en la prevención de nuevos hechos, recordando que la erradicación de las minas antipersonal es una condición indispensable para avanzar en la consolidación de la paz y la seguridad en los territorios afectados.

Temas Relacionados

Minas AntipersonalBajo Cauca AntioqueñoCatatumboProcuraduría General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio TIC ofrece cursos gratuitos con certificación internacional: así puede inscrbirse al segundo ciclo del AvanzaTEC 2026

El programa insignia en formación digital, patrocinado por el gobierno nacional, incorpora empresas multinacionales y diversifica su catálogo con más de 50 opciones, abarcando áreas clave como inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

Ministerio TIC ofrece cursos gratuitos con certificación internacional: así puede inscrbirse al segundo ciclo del AvanzaTEC 2026

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 10 de mayo de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 10 de mayo de 2026

Junior tomó la ventaja de visita ante Once Caldas, y puso un pie en la semifinal: esto fue todo lo que pasó en el partido

Con gol de Guillermo Paiva desde el punto penal, los dirigidos por Alfredo Arias ganaron 1-0 y ahora deberán defender la ventaja de local

Junior tomó la ventaja de visita ante Once Caldas, y puso un pie en la semifinal: esto fue todo lo que pasó en el partido

SIC negó peritaje solicitado por Dimayor tras fallo de la Corte en caso de presunta colusión en fichajes

La decisión se conoció después de que la Corte Constitucional ordenara responder formalmente la petición pendiente desde 2024

SIC negó peritaje solicitado por Dimayor tras fallo de la Corte en caso de presunta colusión en fichajes

Reportan presencia de cucarachas en la plazoleta de comidas de reconocido centro comercial en Medellín

Un video de escasos segundos alertó a los asistentes a este popular establecimiento que no dudaron en expresar su preocupación y pedir control a los locales de comidas que allí se encuentran, pues el caso desató indignación en las plataformas digitales

Reportan presencia de cucarachas en la plazoleta de comidas de reconocido centro comercial en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Así respondió Jhorman Toloza a la demanda de Alexa Torrex de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eso se quita con agua y con jabón”

Deportes

Junior tomó la ventaja de visita ante Once Caldas, y puso un pie en la semifinal: esto fue todo lo que pasó en el partido

Junior tomó la ventaja de visita ante Once Caldas, y puso un pie en la semifinal: esto fue todo lo que pasó en el partido

SIC negó peritaje solicitado por Dimayor tras fallo de la Corte en caso de presunta colusión en fichajes

“Soy de las pocas personas que ha podido vivir del deporte en Colombia”, Ginna Escobar, campeona nacional de gimnasia

La selección Colombia ya envió la lista de preseleccionados a la Copa del Mundo 2026: quiénes la conformarían

En video: Juan Pablo “Tatay” Torres confesó que le dieron ganas de llorar al ver lo que dijo James Rodríguez