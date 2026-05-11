“Soy de las pocas personas que ha podido vivir del deporte en Colombia”, Ginna Escobar, campeona nacional de gimnasia

Ginna Escobar cuenta que comenzó en el deporte nadando, pero a los 6 años pasó a ser gimnasta - crédito Diego Suárez/Infobae

La gimnasia le enseñó a Ginna Escobar a caer, levantarse y volver a intentarlo. Lo aprendió desde que era una niña que dejó la natación para subirse a los aparatos y convertir el entrenamiento en una rutina de vida. Hoy, después de conquistar cuatro medallas de oro individuales y el título por equipos con la Selección Antioquia en el Campeonato Nacional de Gimnasia 2026, la deportista antioqueña mira hacia atrás y entiende que su mayor victoria no está únicamente en los podios, sino en haber logrado algo que muy pocos atletas pueden decir en Colombia: vivir del deporte.

“Soy de las pocas personas que ha podido vivir toda su vida del deporte en Colombia”, afirma Escobar, aunque reconoce que detrás de esa frase hay años de incertidumbre, lesiones y sacrificios. “Hay momentos más complicados que otros, en los que uno siente que las cosas no van a salir, pero me considero muy afortunada de poder decir eso”.

PUBLICIDAD

La gimnasta antioqueña es psicóloga de profesión y profesora de gimnasia, lo cual hace para no centrarse en el entrenamiento - crédito Diego Suárez/Infobae

Ginna Escobar no comenzó como gimnasta en el deporte

La historia de Ginna comenzó lejos de las barras y el suelo. Antes de convertirse en campeona nacional, fue nadadora. “Yo hacía natación, pero siendo muy pequeña, como a los seis años, pasé a la gimnasia”, recuerda. Ese cambio terminó marcando su destino. Décadas después, la gimnasia no solo le dio medallas y reconocimiento, sino también una profesión y un proyecto de vida.

Además de deportista de alto rendimiento, Escobar es psicóloga y profesora de gimnasia. Tres facetas que ha sabido equilibrar con disciplina. Sin embargo, aclara que ejercer fuera del deporte nunca fue una obligación económica, sino una decisión personal. “He trabajado como psicóloga y como entrenadora porque me gusta, porque me ayuda a distraer la mente y no saturarme solamente de entrenar”, explica.

PUBLICIDAD

Ginna Escobar no afirma ser la mejor gimnasta en Colombia, pide que las personas se vayan a los resultados de las competencias - crédito Diego Suárez/Infobae

La salud mental, precisamente, ocupa un lugar central en su visión del deporte. Desde su experiencia profesional y personal, considera que el acompañamiento psicológico es fundamental no solo para los atletas, sino para cualquier persona. “La psicología no es solamente para el deporte, sino para la vida. Todos deberíamos tener ese complemento”, señala. Y añade que en la alta competencia el aspecto mental terminó convirtiéndose en un diferencial. “Hoy en el deporte marca mucho la diferencia creer en esa parte mental”.

Ese trabajo emocional se vuelve todavía más importante en los momentos de crisis. Porque detrás de los triunfos recientes también existe una historia de lesiones y dudas. Escobar reconoce que una de las etapas más difíciles en la carrera de un deportista llega cuando el cuerpo obliga a detenerse. “Los momentos más duros vienen cuando tienes una lesión grave y te dicen que debes parar de competir”, cuenta.

PUBLICIDAD

Los momentos díficiles

La incertidumbre económica aparece entonces como una presión adicional. “Cuando uno está lesionado llegan pensamientos muy difíciles, si será mejor dejar de entrenar y ponerse a trabajar para sobrevivir económicamente, si vale la pena seguir la carrera deportiva o no”, dice. En esos momentos, explica, el respaldo familiar y del equipo técnico resulta decisivo. “El acompañamiento de la familia y de los entrenadores es fundamental. Sin ese equipo alrededor, esos momentos críticos afectan muchísimo”.

Por eso, aunque se considera una privilegiada dentro del deporte colombiano, no oculta que la angustia muchas veces aparece. “Soy muy bendecida y afortunada porque he podido vivir de esto, pero no te puedo mentir: hay veces en que sí genera miedo pensar si voy a poder seguir viviendo del deporte o no”.

PUBLICIDAD

La falta de apoyo por parte de Colombia para el deporte

La realidad que describe Escobar refleja una problemática constante para los atletas de alto rendimiento en Colombia y en gran parte de América Latina. Según explica, en muchos países el apoyo depende únicamente de los resultados inmediatos. “En gran parte de América te apoyan si tienes resultados. Hay otros países donde apoyan también el proceso, no solo las medallas”, afirma. Aun así, destaca el respaldo recibido desde Antioquia, departamento que, según ella, ha mantenido firme el apoyo a los gimnastas incluso en etapas complejas.

Ese respaldo fue clave para que pudiera regresar después de periodos alejados de la competencia. “Volver después de una pausa de uno o dos años por lesión es muy difícil”, asegura. Pero la campeona encontró la manera de regresar al más alto nivel y demostrarlo en el campeonato nacional de este año.

PUBLICIDAD

Lejos de autoproclamarse como la mejor, Escobar prefiere que hablen los resultados. “No me gusta hacer ese tipo de afirmaciones sobre si soy la mejor o no. Me gusta ir a los hechos”, dice. Y los hechos la respaldan: cuatro oros individuales y el campeonato por equipos con Antioquia en uno de los mejores fines de semana de su carrera reciente.

Ginna Escobar hizo parte de la selección Antioquia que ganó el título por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia - crédito Ginna Escobar

Sin embargo, la gimnasta insiste en que sus logros no son individuales ni aislados. Para ella, la historia de la gimnasia colombiana ha sido construida por generaciones de atletas que abrieron camino antes que ella. “Todos estos resultados se han dado gracias a personas que nos abrieron las puertas”, afirma.

PUBLICIDAD

En ese listado menciona nombres históricos como Viviana Vélez, Catalina Escobar, Jorge Hugo Giraldo y Jhon Calvo, deportistas que, según ella, ayudaron a consolidar el camino para las nuevas generaciones. “Es una suma de todos ellos, de quienes comenzaron y de quienes seguimos luchando por nuestro país”.