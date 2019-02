"Paola, por favor, no se lance. ¡Hágalo por el niño!", se escucha en la grabación que le dicen a la mujer. Ello, mientras el menor de edad se trata de agarrar de una vara de metal. Testigos del hecho reportaron que el niño también suplicó a su madre que no lo hiciera, que no quería morir. Pero pese a los intentos Jessy Paola se botó del puente.