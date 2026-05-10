Colombia

Senador electo del Centro Democrático habría ‘bautizado’ a Abelardo de la Espriella como el “abogado de la mafia” y a Iván Cepeda como “el de las Farc”

En su más reciente columna de opinión, el letrado y congresista Rafael Nieto Loaiza sostuvo que el comercio ilegal de drogas no solo alimenta la corrupción y la violencia política, sino que también impacta de manera directa en la economía, el medio ambiente y la salud pública

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Abelardo de la Espriella - Rafael Nieto - Iván Cepeda
El senador electo Rafael Nieto Loaiza hizo, a su modo, duros señalamientos a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito REUTERS - Colprensa

Con una dura columna, llamada Abogado de las Farc, abogado de la mafia, difundida el domingo 10 de mayo, el senador electo Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, afirmó que el narcotráfico constituye la amenaza más grave para la sociedad colombiana, al ser origen y el motor de otras problemáticas como la corrupción y la violencia. E hizo, con un peculiar estilo, una clara asociación con dos candidatos presidenciales.

Al referirse a los efectos concretos del narcotráfico, el político se expresó en el medio digital Debate y habría hecho señalamientos a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, además de detallar que las consecuencias económicas son profundas. Así pues, relacionó a ambos aspirantes, con presuntas asociaciones con estructuras al margen de la ley, por lo que sería el papel defensor de unos y otros.

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El narcotráfico genera graves males en la economía, el medio ambiente y la salud pública. El impacto económico es devastador”, escribió Nieto Loaiza, que explicó que la presencia del dinero ilícito altera los precios de propiedades rurales y urbanas, impulsa la burbuja inmobiliaria y dificulta la actividad de los comerciantes legítimos frente al contrabando y el lavado de activos; flagelos que afectan al país.

Los operativos estuvieron dirigidos a debilitar la economía de los GAO-r Iván Ríos, Alfonso Cano y la estructura E30 Rafael Aguilera - crédito prensa ARC
El senador electo Rafael Nieto Loaiza no ocultó su preocupación frente al crecimiento de las estructuras narcotraficantes en Colombia - crédito prensa ARC

En su escrito, destacó que por culpa del narcotráfico la mano de obra agrícola se reduce o encarece, la inseguridad alimentaria aumenta y la inflación recibe un nuevo impulso debido a la disminución de oferta de alimentos por el avance de cultivos ilícitos como la coca y la marihuana. Y fue más allá, al detallar las implicaciones ambientales que, cada año, tiene en las selvas y bosques, por el avance de los cultivos ilegales.

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El también exviceministro de Justicia, Nieto enfatizó los daños sanitarios. “La prevalencia de consumo de sustancias sicotrópicas en la población de 12 a 65 años creció del 9,9% en 2016 a 13,1% en 2025“, escribió el senador electo, que añadió que el consumo en hombres pasó del 15,8% al 20,1%, y en mujeres del 4,3% al 6,7%, con la edad promedio de inicio situada en 13,7 años; estadísticas que ambientaron su crítica.

Las indirectas de Rafael Nieto Loaiza a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Y es que, en respuesta a las preguntas sobre su denuncia en torno a la criminalidad, el congresista esbozó lo que serían las conductas de dos candidatos presidenciales, por dinero proveniente de actividades ilícitas: De la Espriella y Cepeda. Sostuvo que, a su juicio, la defensa legal de narcotraficantes no debe ser legitimada en la cumbre del poder político y llamó a examinar los vínculos de los que aspiran al cargo.

Sin mencionarlo, Rafael Nieto Loaiza habría categorizado al senador Iván Cepeda como el "heredero" elegido por el presidente Gustavo Petro - crédito Prensa Iván Cepeda
Sin mencionarlo, Rafael Nieto Loaiza habría categorizado al senador Iván Cepeda como el "heredero" elegido por el presidente Gustavo Petro - crédito Prensa Iván Cepeda

En su argumentación, Nieto Loaiza dijo que el narcotráfico explica el flagelo de la corrupción en la política nacional. “Los narcos sobornan policías, militares, jueces, funcionarios de puertos y aduanas, y compran políticos a tutiplén”, afirmó el senador electo y agregó que el fenómeno influenció gobiernos anteriores, al señalar que la parapolítica y la denominada farcpolítica son dos expresiones de esas prácticas ilegales.

Y advirtió que recientes decisiones, como la suspensión de órdenes de captura contra conocidos líderes criminales y la liberación de capos, buscarían condicionar la voluntad popular en las próximas elecciones. “Les permitió ganar la Presidencia y ahora impulsan la candidatura de su heredero. La liberación de los capos de las bandas criminales y la suspensión de las órdenes de captura buscan impactar las elecciones”, remarcó.

Con ello, refiriéndose por lo visto al candidato oficialista, reiteró que el objetivo con este tipo de decisiones es permitirle “a los grupos violentos presionar a los electores a punta de fusil y pistola”. Fue entonces cuando abordó las implicaciones éticas de la defensa legal a acusados de narcotráfico, con alusión a De la Espriella, siendo él un abogado que, según sus palabras, ha representado causas de organizaciones ilegales.

Abelardo de la Espriella también habría sido blanco de los dardos lanzados por el congresista del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Abelardo de la Espriella también habría sido blanco de los dardos lanzados por el congresista del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Los clientes de los más respetados y reputados (Darío) Bazzani, (Francisco) Bernate, (Iván) Cancino, (Jaime) Granados, (Alfonso) Gómez Méndez, (Jaime) Lombana, (Héctor) Riveros, por ejemplo, no son las Farc, los paras y los capos”, expresó el columnista, que cuestionó a quienes, desde su perspectiva, han construido su carrera y fortuna “a hombros de los narcos” y estaría, así, haciendo mención del ‘Tigre’.

En su diatriba, Nieto Loaiza defendió a su candidata aliada, la senadora Paloma Valencia, a la que desmarcó de cualquier escándalo de este tipo. “Paloma no tiene esqueletos en el clóset ni ha construido fortuna de la mano del narco. Al contrario, ella sí ha dado pruebas toda su vida de su compromiso contra los violentos y el narcotráfico”, enfatizó el senador electo, que habría dejado en claro cuáles eran los blancos de su columna.

Por último, al analizar la transformación de valores sociales, Nieto Loaiza aseveró que “el narcotráfico destruyó el concepto de que la riqueza era fruto del trabajo honrado, juicioso y disciplinado (...) y vendió la idea de que se podía hacer fortuna fácil y rápidamente y violando la ley”. Y reiteró que esa mentalidad explica la corrupción en la administración pública, que a su juicio sería la más delicada de la historia reciente.

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