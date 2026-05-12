La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos contra Costa Rica como local en mayo

La selección Colombia sub19 masculina enfrentará dos partidos amistosos ante Costa Rica - crédito FCF

La Selección Colombia masculina sub-19 continúa afinando detalles para uno de los retos más importantes de su nuevo proceso deportivo: el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará en Paraguay en febrero de 2026. Bajo la dirección técnica de César Torres, el combinado nacional avanza en la consolidación de una nueva generación de futbolistas con el objetivo de competir al más alto nivel continental y asegurar protagonismo en el ciclo juvenil de la Tricolor.

Antes de viajar a territorio francés para disputar el torneo, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección Colombia sub-19 sostendrá dos partidos amistosos frente a Costa Rica en Barranquilla. Ambos encuentros se disputarán en la Sede Deportiva de la FCF el martes 26 y el jueves 28 de mayo a partir de las 5:00 p. m.

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Esta es la programación oficial de los partidos amistosos entre la selección Colombia y Costa Rica - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

El estratega colombiano ha venido desarrollando microciclos de trabajo en diferentes ciudades del país para observar jugadores, fortalecer conceptos tácticos y encontrar la base del plantel que afrontará los próximos compromisos internacionales. Dentro de esa planificación aparece como prueba fundamental el Torneo Maurice Revello, certamen conocido históricamente como el Esperanzas de Toulon, uno de los campeonatos juveniles más importantes del mundo y tradicional vitrina para jóvenes promesas.

El objetivo de los amistosos

Estos compromisos servirán como examen para evaluar el rendimiento colectivo e individual de varios futbolistas que buscan ganarse un lugar definitivo en la convocatoria para el Maurice Revello y, posteriormente, para el Sudamericano de Paraguay. El cuerpo técnico considera clave aprovechar este tipo de encuentros para fortalecer automatismos y aumentar la competencia interna dentro del grupo.

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La preparación no será sencilla, ya que Colombia afrontará un exigente calendario internacional en Francia. El equipo nacional quedó ubicado en el Grupo A del Torneo Maurice Revello junto a China, República Democrática del Congo, Arabia Saudita y Túnez, selecciones con características físicas y tácticas muy diferentes que exigirán máxima concentración desde el inicio.

Esta es la selección de Costa Rica sub19 que enfrentará a Colombia - crédito FCF

El debut del combinado cafetero será el 2 de junio frente a Arabia Saudita. Posteriormente, Colombia enfrentará a China el 5 de junio, se medirá contra Congo el 7 y cerrará la fase de grupos el 10 de junio ante Túnez. El objetivo será avanzar a las fases definitivas y consolidar una idea de juego competitiva antes del Sudamericano.

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La participación en el Maurice Revello representa una oportunidad importante para medir el nivel real del equipo frente a selecciones de distintas confederaciones. Históricamente, este torneo ha servido para impulsar la carrera de futbolistas que posteriormente brillan en Europa y en selecciones mayores. Colombia también ha tenido experiencias positivas en el campeonato, utilizando el certamen como plataforma de crecimiento para varios talentos juveniles.

En la previa de los amistosos contra Costa Rica, existe expectativa por conocer los nombres que integrarán la convocatoria definitiva. César Torres ha insistido en que el proceso sigue abierto y que el rendimiento en los microciclos y entrenamientos será determinante para elegir a los jugadores que representarán al país en los próximos torneos.

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Esta es la más reciente selección Colombia sub19 en disputar el torneo Maurice Revello - crédito FCF

Historial entre Colombia y Costa Rica

El historial reciente entre Colombia y Costa Rica favorece ampliamente al conjunto cafetero. En los últimos cinco enfrentamientos entre selecciones masculinas de ambos países, Colombia registra cuatro victorias y apenas una derrota. El antecedente más reciente se dio en la Copa América 2024, cuando la Tricolor goleó 3-0 al seleccionado centroamericano con una actuación dominante.

Anteriormente, Colombia también había derrotado 3-1 a Costa Rica en un amistoso internacional disputado en 2018. Los costarricenses, sin embargo, lograron imponerse 3-2 en la Copa América Centenario de 2016, resultado que todavía es recordado como una de las sorpresas de aquella edición del torneo continental.

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Los otros antecedentes recientes también favorecen al combinado nacional. En 2015, Colombia venció 1-0 a Costa Rica en un amistoso internacional y repitió el mismo marcador durante la Copa América de 2011.