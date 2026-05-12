Laura Sarabia fue blanco de críticas tras pegajosa canción que le dedicaron: “Laurita llegó sin un solo peso y salió millonaria”

Una canción difundida en TikTok volvió tendencia el nombre de Laura Sarabia, al presentar una narrativa musical con tono irónico sobre su paso por distintos cargos del Gobierno - crédito @jmsantanderb/TikTok

Una canción difundida en la red social TikTok situó nuevamente en el debate digital a Laura Sarabia, funcionaria cercana al Ejecutivo de Gustavo Petro, luego de que un contenido musical la mencionara con frases de fuerte carga irónica sobre su trayectoria en el Estado.

El material circuló con imágenes generadas por inteligencia artificial y abrió discusión entre usuarios por el tono del relato y provocó cientos de mensajes en los que revivieron el papel de una de las mujeres con más poder en Colombia a menos de cuatro meses de que se acabe el Gobierno de Gustavo Petro.

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“Laurita llegó sin un solo peso y salió millonaria”, se escucha en uno de los fragmentos más repetidos del tema, pieza que expone una narración musical sobre ascensos dentro de la administración pública. La composición, difundida desde una cuenta identificada como ‘JMSantanderB’, describe la famosa secuencia de cargos ocupados por la funcionaria en distintos niveles del Ejecutivo.

Una canción difundida en TikTok volvió tendencia el nombre de Laura Sarabia y con sátira política criticar su paso por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia - @jmsantanderb/TikTok

El contenido audiovisual mezcla voces, rimas y recursos gráficos digitales para reconstruir una historia que los usuarios interpretan como sátira política. En el desarrollo del tema aparecen menciones a edad, trayectoria breve en cargos de alto nivel y cuestionamientos sobre su experiencia profesional, elementos que amplifican la conversación en plataformas digitales.

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Ascenso dentro del Gobierno Petro y cinco cargos públicos

Laura Sarabia figura como una de las funcionarias jóvenes que alcanzó posiciones de relevancia dentro del Gobierno tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. En menos de cuatro años, su nombre pasó por varias dependencias del Estado; primero ocupó la jefatura de despacho presidencial, cargo del cual salió antes de cumplir un año.

Su salida inicial ocurrió tras el episodio relacionado con la entonces niñera de su hijo Marlebys Meza, caso que involucró la pérdida de millonarias sumas de dinero y el uso de pruebas de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño, situación que generó controversia pública y derivó en su separación del cargo.

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El material hecho con IA señala la llegada de Laura Sarabia al poder con el Gobierno de Gustavo Petro en 2022 y su paso por múltiples dependencias estatales - crédito Andre Borges/EFE

Después de ese episodio, Sarabia regresó a funciones dentro del Estado. Pasó por la dirección del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), luego por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y más adelante asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su paso por la Cancillería terminó en medio de cuestionamientos asociados al manejo del sistema de pasaportes.

Tras esa etapa, su destino quedó en la embajada de Colombia en Reino Unido, lugar donde permanece con funciones diplomáticas. Desde allí mantiene una imagen distinta, con un estilo descrito por usuarios como old money dentro de su vida en el exterior.

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La canción viral retoma ese recorrido institucional con una narrativa crítica. En sus versos aparecen frases como “miren qué progreso” y referencias a nombramientos sucesivos: asesora, consejera, jefa de despacho y canciller.

El tema musical hace referencia a su posterior nombramiento como embajadora de Colombia en Reino Unido, en el que ahora Laura Sarabia hasta se muestra diferente - crédito @laurisarabia/Instagram

Así fue la sátira que le hicieron a Laura Sarabia por sus escándalos en la Casa de Nariño

“Veintiocho añitos”, dice en el clip de TikTok. La narración musical continúa marcando el contraste entre juventud, falta de experiencia y posiciones de poder: “Sin experiencia”, se escucha, seguido de un contundente “¡Nada!”.

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“El tío la ha nombrado en cinco cargos”, afirma una de las voces refiriéndose a Gustavo Petro, mientras otra añade con tono crítico: “Por pura conveniencia. Primero asesora, después consejera, luego jefa de despacho”, dice una voz, a lo que otra responde irónicamente: “¡Uy, qué carrera!”.

El recorrido continúa con más nombramientos: “Después, canciller”, seguido de un seco “sin saber” y un remate aún más duro: “Ni qué hacer”.

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En la letra se escuchan frases como “veintiocho añitos” y “sin experiencia”, en alusión a su edad y trayectoria con la que llegó a los pasillos de la Casa de Nariño - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En la parte central, la canción sitúa a la protagonista en el extranjero: “Y hoy está de embajadora paseando en Inglaterra”, mientras se introduce una línea de fuerte carga, referente al caso de Marelbys Meza: “A la pobre niñera el polígrafo le hizo. Ya hay dos policías presos por lo que ella misma hizo. Hubo un coronel que sabía demasiado. Apareció muertico. ¡Qué desafortunado!“.

La canción también aborda el entorno familiar con un enfoque crítico, por el escándalo del caso de su hermano Andrés: “Su hermanito emprende. ¡Qué fenomenal!”, se escucha, seguido de cifras: “10.000 milloncitos. No va nada mal”.

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En uno de los momentos más contundentes del tema, se sintetizan acusaciones de ella y su hermano “Lavado ilícito. Concierto criminal”, mientras se afirma que “la familia entera vive fenomenal”.

La pieza cierra con una pregunta repetida que refuerza el tono de denuncia e ironía: “¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé”.

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