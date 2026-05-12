Quién es Elohim Corona y por qué lo rivalizan con Jay de la Cueva

La llegada de Elohim Corona a Fobia en reemplazo de Jay de la Cueva reaviva el debate sobre la influencia de ambos músicos en la escena mexicana (IG)

Elohim Corona se consolida como uno de los bateristas mexicanos más destacados en la escena del rock nacional, atrayendo comparaciones y supuestas rivalidades con Jay de la Cueva a raíz de su llegada a Fobia.

La coincidencia de ambos en proyectos icónicos ha reforzado el interés en sus trayectorias y en el impacto de su música para el público mexicano.

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Elohim Corona es un baterista de la Ciudad de México, con más de cuatro décadas en la música y una formación desde la infancia al lado de su padre, fundador de la banda ISIS.

Es conocido por su participación en Moderatto y, más recientemente, por su ingreso a Fobia en el lugar que había ocupado Jay de la Cueva, situación que ha generado debates entre seguidores sobre coincidencias, colaboraciones y la relevancia de cada uno en la industria.

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Jay de la Cueva fue suplido por Elohim Corona en el reencuentro de Fobia (Fobia, Jay de la Cueva / Instagram)

Elohim Corona: el baterista más joven de México

Elohim Corona nació en la Ciudad de México en mayo de 1974 y, desde los tres años, mostró una fuerte inclinación hacia la batería gracias al impulso de su familia, en especial de su padre, quien lo introdujo al mundo musical. De niño ensayaba canciones de diferentes géneros como blues, jazz, big band y rock & roll, lo que le daba una formación versátil y le permitía explorar distintas facetas sonoras.

A los cinco años, tuvo su primera aparición en televisión nacional durante el programa “Siempre en Domingo”, donde fue presentado como el baterista más joven de México. Posteriormente, a los siete años, se integró oficialmente a ISIS, grabando nueve discos de estudio y un álbum doble en vivo.

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Durante dos décadas, la banda sumó éxitos y presentaciones en recintos importantes de la Ciudad de México, así como giras en la República y Estados Unidos, lo que consolidó la experiencia escénica de Elohim.

Fobia anunció su regreso a los escenarios e incorporó a Elohim en la batería (IG)

Moderatto y su sueño de rockstar

La carrera de Elohim Corona se caracteriza por su participación en numerosos proyectos de peso. En 2002, se unió a Moderatto, donde grabó ocho discos de estudio y se presentó en escenarios de alto perfil: 16 veces en el Auditorio Nacional, tres en el Palacio de los Deportes y una en el Foro Sol durante Vive Latino 2005.

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Además, realizó giras internacionales en Estados Unidos, Sudamérica, Japón y China, ampliando su alcance fuera del país.

Corona también ha participado en Gran Sur, proyecto donde colabora con Cha! e Iñaki, y donde explora nuevos ritmos y percusiones. Destaca su trabajo con Los Señores, una banda de blues, y la creación de sets de batería diseñados por él mismo.

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Elohim Corona fue parte de Moderatto durante más de 20 años (Moderatto)

En 2016, Yamaha Japón lo invitó a su planta en Hamamatsu para fabricar un modelo personalizado de batería, reconocimiento a su aporte técnico y artístico.

Como parte de su compromiso con la formación de nuevos talentos, Elohim fundó una academia de música. En este espacio, pone sus instrumentos al alcance de nuevas generaciones y apoya la formación de decenas de bateristas, quienes incluso asistieron en grupo a su debut en Fobia.

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Jay de la Cueva y Elohim Corona, enfrentados por las redes

Jay de la Cueva es una figura relevante en el rock y pop nacional, conocido por ser líder y multiinstrumentista en Moderatto, así como integrante de Fobia en otras etapas. Además de dominar la batería, toca guitarra y bajo, lo que le permitió destacar como creador e impulsor de distintos proyectos.

Elohim Corona forjó su carrera como baterista desde la infancia bajo la influencia de su padre y la agrupación ISIS en la Ciudad de México (IG)

La decisión de Jay de concluir la etapa de Moderatto resultó determinante para la banda. Aunque tenía la intención de regresar a Fobia, finalmente no fue convocado, lo que provocó reacciones entre los seguidores.

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Esta ausencia dio paso a la llegada de Elohim Corona a la batería en Fobia, generando comentarios y comparaciones sobre los estilos y la aportación de cada uno a la música mexicana.

La percepción de una “rivalidad” entre ambos músicos surgió después de que Elohim Corona sustituyó a Jay de la Cueva en Fobia, y se intensificó por su coincidencia durante casi 20 años en Moderatto. Aunque los seguidores suelen debatir sobre sus trayectorias e influencia, Elohim ha dejado claro que no existe confrontación, expresando: “La verdad no hay rivalidad, Jay es un gran músico, indudablemente”.

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La trayectoria de Elohim Corona incluye participaciones en Moderatto, Gran Sur, Los Señores y reconocimientos internacionales como su modelo personalizado de Yamaha (IG)

Corona reconoce la capacidad y versatilidad de Jay de la Cueva, dejando claro que la relación entre ambos fue más profesional que personal. Explica que compartir un proyecto durante años no garantiza una amistad fuera de los escenarios, y prefiere no opinar sobre aspectos personales de su excompañero.