Colombia

La magistrada Cristina Lombana pidió a la Procuraduría rendir testimonio presencial contra Armando Benedetti por llamarla “loca” y “delincuente”

La togada solicitó una diligencia formal dentro de la investigación disciplinaria abierta por las expresiones que el ministro pronunció durante un allanamiento realizado en noviembre de 2025 en Barranquilla

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Armando Benedetti lanzó duras críticas contra la magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación sobre sus presuntos delitos de enriquecimiento ilícito - crédito Corte Suprema de Justicia - Presidencia
La investigación disciplinaria se originó por las declaraciones que Benedetti entregó durante un allanamiento a su vivienda en Barranquilla, realizado en noviembre de 2025 - crédito Corte Suprema de Justicia y Presidencia

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana solicitó a la Procuraduría General de la Nación rendir testimonio de manera presencial dentro del proceso disciplinario que se adelanta contra el ministro Armando Benedetti, luego de las declaraciones en las que la calificó como “loca demente” y “delincuente” durante un procedimiento judicial realizado en su residencia en noviembre de 2025.

La petición fue elevada mediante un oficio fechado el 12 de mayo de 2026 y dirigido al procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez.

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En el documento, la magistrada rechazó la posibilidad de responder un cuestionario por certificación jurada y pidió ser escuchada directamente en audiencia formal. Renuncio a rendir testimonio por certificación jurada, por lo que solicito ser escuchada en declaración de manera presencial dentro proceso disciplinario de la referencia, a la mayor brevedad posible”, señala el oficio firmado por la magistrada de la Sala Especial de Instrucción.

La solicitud se da dentro del expediente disciplinario abierto por la Procuraduría para determinar si las declaraciones emitidas por Benedetti constituyen una falta disciplinaria relacionada con el comportamiento y el respeto debido a las instituciones y a otros servidores públicos.

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La togada rechazó responder un cuestionario por certificación jurada y pidió que su declaración sea escuchada en una diligencia formal “a la mayor brevedad posible” - crédito Corte Suprema de Justicia
La togada rechazó responder un cuestionario por certificación jurada y pidió que su declaración sea escuchada en una diligencia formal “a la mayor brevedad posible” - crédito Corte Suprema de Justicia

Origen de la investigación

La investigación de la Procuraduría tuvo origen en hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2025, cuando se adelantaba un allanamiento en la residencia de Armando Benedetti en Barranquilla. Durante el procedimiento, el hoy ministro concedió una entrevista telefónica a un medio de comunicación y cuestionó públicamente a la magistrada que llevaba investigaciones en su contra.

En esa conversación, Benedetti se refirió a Lombana con expresiones que ahora son objeto de análisis disciplinario. “La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía (…) la Sala me ha dado la razón a mí, ella no tenía por qué hacerlo porque ella es una delincuente, ella ha investigado 50 familiares míos, es una loca demente”, afirmó entonces el funcionario.

Las declaraciones ocurrieron en medio de las investigaciones que adelantaba la magistrada por presuntos delitos relacionados con financiación irregular y tráfico de influencias. Durante la entrevista, Benedetti también cuestionó la competencia de Lombana para continuar con el proceso, argumentando que desde 2023 ya no ostentaba la condición de congresista.

El ministro del Interior, Armando Benedetti advirtió sobre el impacto familiar y social de la sanción, incluyendo acoso escolar a sus hijos - crédito Colprensa
Benedetti cuestionó la competencia de la magistrada para continuar con investigaciones en su contra relacionadas con presuntos delitos de financiación irregular y tráfico de influencias - crédito Colprensa

El pasado 6 de mayo de 2026, la Procuraduría General de la Nación citó formalmente a Cristina Lombana dentro de la indagación disciplinaria abierta por esos hechos. Inicialmente, el ente de control había dispuesto que la magistrada rindiera declaración mediante un cuestionario escrito previamente formulado. Sin embargo, la togada respondió mediante el oficio conocido el 12 de mayo, en el que manifestó su decisión de no declarar bajo esa modalidad y pidió una comparecencia presencial ante la Procuraduría.

Procuraduría evalúa posibles faltas disciplinarias

La actuación disciplinaria busca establecer si las expresiones pronunciadas por Benedetti vulneraron principios que rigen el ejercicio de la función pública, especialmente aquellos relacionados con el respeto hacia las instituciones y otros funcionarios del Estado.

De acuerdo con las actuaciones conocidas dentro del expediente, la Procuraduría adelanta la recolección de pruebas y testimonios relacionados con las declaraciones entregadas por el ministro durante el allanamiento realizado en Barranquilla.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
Hasta el momento, la actuación disciplinaria permanece en etapa de indagación y no se han anunciado decisiones de fondo contra Benedetti - crédito Procuraduría General de la Nación

Para la práctica de las pruebas fue designado el abogado Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, integrante de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que tendrá a su cargo las diligencias dentro del proceso disciplinario contra el ministro del Interior.

La actuación de la Procuraduría se mantiene en etapa de indagación disciplinaria y, hasta el momento, el ente de control no ha informado decisiones de fondo sobre una eventual formulación de cargos o apertura formal de investigación contra Benedetti.

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