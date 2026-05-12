Migración Colombia cumplió orden de revelar movimientos migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

El alto tribunal determinó que la información migratoria de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein es de alto interés público - crédito Justice Department/Reuters

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia acató una decisión judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la obliga a divulgar los reportes de movimientos migratorios de Jeffrey Epstein, magnate financiero estadounidense señalado de explotación sexual, y Ghislaine Maxwell, exempresaria franco-británica-estadounidense condenada por tráfico sexual de menores.

La determinación del alto tribunal obedece a una solicitud presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, que pidió a Migración Colombia que se le permita acceder a esos datos. Pues, esa autoridad es la única que se encarga del control migratorio en Colombia y que cuenta con el historial de entradas y salidas del país de todas las personas.

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Sin embargo, inicialmente, la entidad se negó a compartir esa información con el comunicador, sustentando su respuesta en motivos de seguridad nacional y protección de datos personales. Migración Colombia aseguró que cumplió con el debido proceso y que decidió consultar con el alto tribunal para determinar si debía o no compartir el historial migratorio de Epstein y Maxwell con el periodista.

Migración Colombia indicó que solo en determinados casos puede compartir información migratoria sobre los ciudadanos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

“Respecto al recurso de insistencia en la solicitud, Migración Colombia escaló la viabilidad del requerimiento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que decidiera de fondo, cuyo dictamen se conoció en las últimas horas y ordenó entregar el reporte de movimientos migratorios al solicitante”, detalló la autoridad migratoria en un comunicado.

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El alto tribunal determinó que el expediente migratorio, vinculado a investigaciones sobre una red de tráfico sexual y delitos conexos de violencia contra la mujer, es de interés público y, excepcionalmente, puede ser entregado al periodista.

Migración Colombia aclaró que la divulgación del historial de entradas y salidas del país de un ciudadano solo se puede hacer si el titular de los datos lo solicita. También es viable si la petición la elevan sus apoderados, las autoridades judiciales o administrativas o un juez de la República que emita una orden para ese efecto, como sucedió en el presente caso, siendo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que así lo determinó.

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Migración Colombia cumplió orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y envió historial migratorio sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell - crédito @MigracionCol/X

En consecuencia, la autoridad migratoria confirmó que dio cumplimiento a la orden establecida por el alto tribunal. “Desde el pasado 6 de mayo, la entidad resolvió la solicitud de información relacionada con los ciudadanos extranjeros Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, acatando el debido proceso y en cumplimiento de la Constitución y la Ley”, detalló.

Indicó, además, que el envío de la información solo aplica en favor del solicitante, es decir, que nadie más podrá tener acceso a los datos migratorios de los señalados delincuentes sexuales. Además, explicó que esta es una medida “excepcional” que solo se permite mientras “no vulnere derechos de mayor jerarquía en la prevención e investigación de delitos de alto impacto social”.

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Aclaraciones del Tribunal sobre el caso de Epstein y Maxwell

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó en el fallo que Migración Colombia no tuvo que haberse negado en ningún momento a compartir la información que solicitó el periodista, teniendo en cuenta que sus argumentos no fueron debidamente justificados y que no comprobó de manera concreta cómo la divulgación de los datos migratorios de Epstein y Maxwell podrían afectar la seguridad nacional y la protección de datos personales.

En ese sentido, precisó que el hecho de invocar la seguridad nacional no es suficiente para negar el envío de la información solicitada. Además, indicó que la regla general es que se permita el acceso a la información pública y que la “excepciones deben interpretarse de manera restrictiva, motivada y proporcional”.

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“En contextos de graves violaciones a los derechos humanos, específicamente en casos de violencia de género, la Corte Constitucional ha precisado que la respuesta institucional y el escrutinio ciudadano gozan de una protección reforzada”, explicó el alto tribunal.