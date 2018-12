En Noticias Uno, la uniformada aseguró que sus superiores, con quienes interpuso el caso de violencia de género, le insinuaron que no denunciara para no generar un escándalo y no la acompañaron en el hecho ilegal. La noticia rápidamente copó todos los medios nacionales hasta que la misma vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, exigió a la Policía abrir una investigación al respecto a través de una carta.