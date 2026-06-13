Néstor Lorenzo recordó el mejor momento que ha vivido con la selección Colombia en los Mundiales: “Fue la alegría máxima”

El técnico argentino habló en la previa del debut mundialista ante Uzbekistán-crédito @ESPNColombia/X

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia hará su séptimo debut mundialista cuando enfrente a Uzbekistán en Ciudad de México, a partir de las 9:00 p. m.

Por esta razón, bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, los 26 jugadores trabajan en la Academia AGA de Guadalajara (sede deportiva del Atlas), y en medio de la ilusión que existe, el exasistente técnico del argentino José Néstor Pekerman en Brasil 2014 habló sobre cómo vivió el gol de James Rodríguez ante Uruguay en los octavos de final.

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Lorenzo eligió el gol de James Rodríguez a Uruguay en Brasil 2014 como su recuerdo más fuerte con la selección de Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

El seleccionador situó su recuerdo más intenso con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil. El gol de James Rodríguez a Uruguay en el estadio Maracaná, selló el pase a cuartos de final, el 28 de junio de 2014, y desde la asistencia técnica, Lorenzo en charla con Espn Mundial describió el momento como el más lindo que vivió con la Tricolor.

“El recuerdo más lindo que tengo con la Selección Colombia fue el gol de James a Uruguay en el Maracaná, en el Mundial de Brasil 2014. Fue un momento maravilloso, en un estadio mítico, contra un rival tricampeón del mundo. Esa fue la máxima alegría que tuve con la selección porque nos clasificó a unos cuartos de final a los que Colombia nunca había llegado”.

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Además Lorenzo tuvo la oportunidad para defender a James Rodríguez, reconociendo el protagonismo que tiene el capitán de la selección Colombia, y el sacrificio

“James es, además de un gran jugador, un gran capitán. Tiene una entrega absoluta por el equipo y por la selección. Siente mucho la camiseta. Si bien es uno de los 26, nos da ese toque de calidad y genialidad que todo equipo necesita”.

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La meta de la selección Colombia en el Mundial 2026

Según Lorenzo, Colombia debe jugar un fútbol de propuesta e iniciativa para competir mejor y ganar en el Mundial 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

En la misma entrevista, Néstor Lorenzo fijó como meta que Colombia llegue a la final del Mundial 2026, y sostuvo que su selección viajó a México con la ambición de competir por los primeros puestos y mantenerse en el torneo hasta “el último día”.

El seleccionador argentino vinculó esa aspiración con un proceso de casi cuatro años, y no solo con la expectativa que rodea a la Copa del Mundo. El equipo debe presentarse con una idea definida y con margen mínimo para el azar.

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“Yo creo que Colombia puede llegar lejos. Aspiramos a llegar al último día, a la final. No se me ocurriría sentarme en el banquillo de un equipo si no pensara en ganar, en llegar, en pasar, en pasar”.

El técnico reconoció que un Mundial está atravesado por factores difíciles de controlar, pero remarcó que la ilusión del plantel está respaldada por la preparación acumulada durante su ciclo, y que esa lógica también define su manera de dirigir.

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“Depende de muchas cosas. Nosotros vamos con fe y con mucho trabajo detrás para lograr ese objetivo y para la alegría de todo Colombia. Como entrenador, creo que soy una persona que no quiere dejar nada librado al azar. Sé que el juego tiene algo de azar, pero no quiero depender de eso. Trato de darle información y herramientas a los jugadores para que sepan cuál es el plan de juego en cada partido”.

Explicó también que la búsqueda de control de juego, se traduce en una propuesta futbolística orientada a asumir la iniciativa. El entrenador afirmó al medio que entiende que competir mejor implica intentar jugar bien y construir equipos con vocación de protagonismo.

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“Me gusta jugar bien. Creo que es mucho más fácil ganar jugando un buen fútbol, un fútbol de propuesta y de iniciativa. Trato de armar mis equipos en ese sentido”.

Partidos de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)