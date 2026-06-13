Colombia

Petro acusó a congresistas cercanos a la familia Char de robar recursos destinados a energía eléctrica en el Caribe y resguardarlos en cuentas en Panamá

El primer mandatario dijo que liquidará la compañía Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra pública de la región

Guardar
Google icon
Alejandro Char, elegido alcalde de Barranquilla por tercera vez, envió una carta al presidente Petro con el fin de unirse en unos proyectos sostenibles - crédito Jesús Aviles/Infobae
Petro acusó a congresistas cercanos a la familia Char de robar recursos destinados a energía eléctrica en el Caribe - crédito Colprensa/Presidenica/Jesús Aviles/Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, atribuyó el bloqueo a su propuesta para repartir a nivel nacional las pérdidas de energía en la región Caribe a sectores políticos ligados a la familia Char, clan político de la costa Caribe colombiana.

Según expuso el mandatario en su cuenta de X, “una y otra vez esta propuesta de socialización nacional de pérdidas de energía en el Caribe ha sido bloqueada en el Congreso por los propios congresistas caribeños organizados tras la familia Char y su banco, como por la justicia constitucional en la emergencia económica”.

PUBLICIDAD

En ese mismo planteamiento, Petro apuntó contra el rol político y empresarial del grupo familiar, argumentando que utilizaron recursos del Estado colombiano en forma de contrato para enriquecerse en vez de trabajar por el futuro de la costa Caribe y el país. Además, señaló que los fondos entregados fueron enviados a Panamá.

“No hay que olvidar que fue la familia financiadora de Cambio Radical que dirige la familia Char la que se quedó con la cédula con Electricaribe en la zona oriental del Caribe, no hizo inversiones y se llevó centenares de millones de pesos a Panamá, sin investigación penal alguna (sic)”, aseveró.

PUBLICIDAD

Sobre el futuro inmediato de la operadora Air-e, el gobernante de los colombianos afirmó: “Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”.

El primer mandatario dijo que liquidará la compañía Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra pública de la región - crédito @petrogustavo/X
El primer mandatario dijo que liquidará la compañía Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra pública de la región - crédito @petrogustavo/X

Petro vinculó esa reestructuración con el despliegue de su plan de energías limpias en la región y aseguró: “El programa Colombia Solar, que ya arrancó en Barranquilla donde estuve personalmente en su arranque barrial, tiene 8 billones de presupuesto aprobado en vigencias futuras, listo para extenderse en el Caribe transformando las casas, hoy fuente de pérdidas empresariales por falta de pago, en autogeneradores de energía eléctrica limpia (sic)”.

En cuanto a la financiación, el presidente planteó: “Miro con buenos ojos que las regalías que se distribuyen en el Caribe sean fuente de financiación de energías limpias, pero creo que la empresa a configurar debe ser nacional para garantizar la inversión cuantiosa de Colombia Solar”.

A propósito, reclamó cambios legislativos para ampliar el papel de la petrolera estatal en el mercado eléctrico: “El Congreso debe por ley, hasta ahora no aprobada, permitir que Ecopetrol genere energía eléctrica para el público (sic)”.

Las multimillonarias deudas de Air-e

La empresa se enfrenta a una deuda de más de tres billones de pessos - crédito colprensa/air-e
La empresa se enfrenta a una deuda de más de tres billones de pessos - crédito colprensa/air-e

La intervención del Gobierno de Gustavo Petro sobre Air-e no redujo el pasivo de la distribuidora eléctrica que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira: 20 meses después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) asumiera el control por incapacidad financiera y operativa, la deuda pasó de cerca de $700.000.000.000 a un rango de entre $2,1 billones y $3,9 billones, según los gremios, en una crisis que compromete el abastecimiento en la Costa Caribe.

El deterioro se agravó mientras la empresa siguió perdiendo caja. Air-e registra un déficit operativo mensual cercano a $60.000.000.000 y necesita al menos $2,8 billones en recursos frescos para sostener su operación en el corto plazo.

Cada mes, además, deja de percibir hasta $185.000.000.000 por cartera impaga y por pérdidas técnicas y no técnicas. Cerca del 29,4% de la energía que compra se pierde por conexiones ilegales y otro 25% se factura, pero no se paga.

El presidente intensificó sus críticas contra la EPS Sanitas y su matriz, acusando desvío de fondos públicos y aportes prohibidos a campañas, mientras defiende la intervención estatal y reaviva el debate sobre la presencia extranjera - crédito Air-e
Un tercio de la deuda está ligado a generadores termicos - crédito Air-e

En la práctica, más de la mitad de la energía adquirida no se convierte en ingreso. Ese desequilibrio explica por qué la intervención estatal no ha estabilizado a la compañía.

De los $2,1 billones que los gremios reconocen como deuda directa del proceso de intervención, unos $1,5 billones corresponden a obligaciones de Air-e con los generadores térmicos. Esa suma equivale, de manera aproximada, al costo mensual del gas que esas plantas necesitan para operar.

Las generadoras siguen entregando energía a la región Caribe aunque no reciban pago. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg), Alejandro Castañeda, dijo que operan “a pérdida”, y alertó: “Las plantas térmicas van a tener que levantar la mano en algún momento y decir: no puedo generar más”.

La advertencia tiene un peso estructural: la región Caribe depende en un 35% de la generación térmica para garantizar su abastecimiento. Si esa oferta se interrumpe, la fragilidad financiera de Air-e dejaría de ser solo un problema empresarial.

El 15 de mayo de 2026, la Superservicios designó al abogado Jaime Humberto Mesa Buitrago como nuevo agente interventor. Es el sexto funcionario en ocupar el cargo desde que comenzó la intervención.

Antes pasaron por esa responsabilidad Carlos Arturo Diago, Edwin Palma Egea, hoy ministro de Minas y Energía, Diana Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres y Tania Peñaranda en encargo. El promedio ha sido de un interventor cada tres meses y medio.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFamilia CharEnergía electricaCrisis air-eColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026| Portal Taste Atlas compartió cuáles serían los cuatro platillos tradicionales que representarían a Colombia en el grupo K

Los cafeteros fueron representados por uno de los platillos más reconocidos con cerdo durante el 2025 y calificado el mejor plato con esa carne a nivel mundial: la lechona

Mundial 2026| Portal Taste Atlas compartió cuáles serían los cuatro platillos tradicionales que representarían a Colombia en el grupo K

El adiós a Marlore Anwandter: la creadora inmortal de los canticuentos murió a los 92 años

Su historia conecta inspiración natural, música familiar y una herencia artística que hoy florece en nuevos formatos y voces

El adiós a Marlore Anwandter: la creadora inmortal de los canticuentos murió a los 92 años

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y Andeg se pronunció: “Es irresponsable e ilegal”

La decisión se comunicó en X tras casi dos años de control estatal y plantea trasladar los bienes a un operador estatal regional, en medio de alertas por continuidad del suministro y obligaciones pendientes

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y Andeg se pronunció: “Es irresponsable e ilegal”

Policía e ICBF intervienen la Zona T de Bogotá contra el trabajo infantil y la mendicidad: rescatan a 8 menores víctimas

La intervención se realizó en la Zona T de Chapinero durante la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, tras detectar a niños de entre 4 meses y 10 años en posible riesgo

Policía e ICBF intervienen la Zona T de Bogotá contra el trabajo infantil y la mendicidad: rescatan a 8 menores víctimas

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo firmará un decreto para incluir nuevas categorías en el registro civil: de qué se trata

La actualización ampliará las opciones hoy limitadas a “hombre” y “mujer”, y permitirá que esa información se refleje también en la cédula y la tarjeta de identidad, tras ajustes técnicos ya realizados

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo firmará un decreto para incluir nuevas categorías en el registro civil: de qué se trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Deportes

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

Ramón Jesurún habló sobre el acercamiento que tuvo Julián Quiñones con la selección Colombia: “El técnico lo convocó”

Familiares y amigos de algunos jugadores de la selección Colombia hablaron de sus carreras deportiva y cómo fue llegar al Mundial 2026

Gobierno de Ghana confirmó diálogos con Canadá tras negar la entrada de Thomas Partey para disputar el Mundial 2026