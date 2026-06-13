Colombia

Desenlace inesperado: Estudiante de la U. de Antioquia que buscaban las autoridades en la reserva El Romeral no estaba perdido

El caso había movilizado a bomberos, rescatistas y voluntarios en medio de la lluvia, hasta que una comunicación cambió la versión de que seguía perdido en la montaña

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El Cuerpo de Bomberos desmoviliza el operativo tras ubicar al joven reportado como desaparecido - crédito Universidad de Antioquia
El Cuerpo de Bomberos desmoviliza el operativo tras ubicar al joven reportado como desaparecido - crédito Universidad de Antioquia

La intensa búsqueda que durante más de 20 horas adelantaron organismos de socorro en la reserva forestal El Romeral, en el municipio de La Estrella (Antioquia), tuvo un desenlace inesperado.

Santiago Giraldo Cárdenas, estudiante de Microbiología de la Universidad de Antioquia, que había sido reportado como desaparecido desde la mañana del jueves 11 de junio, logró comunicarse con sus familiares y descartó que estuviera extraviado en esta zona montañosa del sur del Valle de Aburrá.

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Toda la situación inició después de que sus allegados y compañeros de universidad mostraran su preocupación ante las autoridades locales debido a que el estudiante había tenido contacto por última vez con sus familiares sobre las 10:15 a. m. del jueves y no volvió a contestar.

Según indicaron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, el estudiante habría enviado un mensaje acompañado de un registro fotográfico antes de perder comunicación.

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Los hechos ocurrieron en la sede de primaria de un colegio ubicado en el municipio de La Estrella, Antioquia - crédito Alcaldía de La Estrella
El estudiante Santiago Giraldo se comunica con su familia y descarta que estuviera perdido en El Romeral - crédito Alcaldía de La Estrella

Inicialmente, la información disponible apuntaba a que Santiago Giraldo había sido visto en la vereda El Guayabo, dirigiéndose hacia el Alto del Romeral, uno de los sectores más transitados por senderistas y amantes de las caminatas ecológicas en la región.

Ante el reporte, se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate liderado por el Equipo de Alta Montaña del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, con apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, unidades especializadas de búsqueda con perros entrenados y voluntarios conocedores de la zona.

Las labores se extendieron por más de 20 horas y tuvieron que ser suspendidas temporalmente durante la noche debido a las fuertes lluvias y las difíciles condiciones de visibilidad que representaban un riesgo para el personal desplegado en terreno. Sin embargo, las operaciones fueron retomadas en las primeras horas del viernes 12 de junio, según confirmaron los medios locales.

Mientras avanzaban los recorridos por los senderos de El Romeral, llegó la noticia que cambió por completo el panorama: el estudiante logró establecer contacto con su familia.

Santiago Giraldo apareció en Angelópolis y frenó el operativo que lo buscaba en El Romeral - crédito @bomberoslaestrella/IG
Santiago Giraldo apareció en Angelópolis y frenó el operativo que lo buscaba en El Romeral - crédito @bomberoslaestrella/IG

El capitán Luis Alfonso Gómez Piedrahita, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, confirmó que el joven se encontraba en el municipio de Angelópolis, ubicado en el Suroeste antioqueño, por lo que quedó descartada la hipótesis de que estuviera perdido dentro de la reserva natural.

“Se van a desmovilizar todos los recursos que habían dispuesto en el Alto del Romeral, unidades de bomberos, Defensa Civil y Ponalsar. Igual estábamos en disposición de hacer un sobrevuelo, pero ya se cancelaron todos los recursos”, explicó el oficial tras conocer la comunicación del estudiante con sus familiares.

Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que apareció Santiago Giraldo ni sobre las razones por las cuales se encontraba en Angelópolis, confirmaron que el joven está a salvo y que, por el momento, no se reportan afectaciones relacionadas con su estado de salud.

La situación movilizó a toda la comunidad de la Universidad de Antioquia, cuyos integrantes compartieron masivamente información en redes sociales con el propósito de ayudar a ubicar al estudiante.

Santiago Giraldo apareció en Angelópolis y no en El Romeral - crédito @bomberoslaestrella/IG
Santiago Giraldo apareció en Angelópolis y no en El Romeral - crédito @bomberoslaestrella/IG

El caso también volvió a poner sobre la mesa la importancia de informar previamente a familiares o personas cercanas cuando se realizan recorridos por zonas montañosas o rutas de senderismo, especialmente en corredores ecológicos de gran extensión como El Romeral.

Esta reserva forestal, considerada uno de los pulmones ambientales más importantes del sur del Valle de Aburrá, alberga senderos de alta exigencia física, entre ellos la travesía que conecta a La Estrella con Angelópolis, un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros que atraviesa bosques andinos y alcanza alturas cercanas a los 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Además, la alerta coincidió con varios días de lluvias intensas en el área metropolitana de Medellín, condiciones que habían incrementado la preocupación sobre la seguridad y accesibilidad en las zonas rurales y montañosas de Antioquia por lo que también hicieron un llamado para tener precaución con esas actividades.

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