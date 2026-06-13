Juan Fernando Quintero apoyó a James Rodríguez como líder de la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Marcó historia”

Este 17 de junio de 2026, Colombia debutará en su séptima participación de la Copa del Mundo en Ciudad de México, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) ante Uzbekistán.

De esta forma, la expectativa crece con lo que será el debut frente al cuadro asiático por lo que será el rol de James Rodríguez en el cuadro “Cafetero” durante la cita futbolera de selecciones más importante del planeta.

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Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos volantes creativos en la selección Colombia - crédito FCF

Quintero elogió al capitán James Rodríguez, recordando que mantiene amistad desde la infancia con el capitán de la selección Colombia desde los torneos del Pony Fútbol en Medellín:

“James es un jugador demasiado importante para nuestra historia del fútbol. Personalmente lo quiero mucho, es amigo mío desde los 11 años, es alguien al que quiero, admiro y que hemos compartido muchas situaciones en el fútbol”.

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Además destacó la importancia del volante en la historia del cuadro “Cafetero”, después de lo hecho en el Mundial de Brasil 2014 cuando fue protagonista en el juego ante Uruguay para la clasificación en los cuartos de final de la Copa del Mundo, y se convirtió el goleador de aquella edición. Así se refirió al capitán en entrevista con la FIFA, y que Espn Mundial replicó el 12 de junio de 2026:

“Es alguien que marcó historia, que hoy está de nuevo en un Mundial, que nos representa mucho, que ama a su país, su camiseta y para nosotros es un privilegio poder contar con él, yo personalmente como mantengo todo el tiempo con él, es algo muy bonito porque tenemos recuerdos desde niños”.

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Néstor Lorenzo fue exaltado por Juan Fernando Quintero como una persona clave en la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

En referencia a lo que significa Néstor Lorenzo para el cuadro “Cafetero”, Quintero exaltó sus capacidades en la dirección técnica, y recordó su experiencia al trabajar con él en Brasil.

“La llegada de Néstor Lorenzo cambió mucho, es una persona que nos conoce, ya había estado con nosotros, en el proceso anterior. Hoy ya es la cabeza de grupo, tiene suficiente experiencia, para llevarnos a soñar, a pelear esta Copa. Lo conocemos todos, es un tercer Mundial juntos, a mí me llena de orgullo poder estar con él, no solo por lo que es como entrenador sino como persona, es alguien, a quien admiro mucho, que respeto, que quiero y que valoro demasiado. Es un privilegio realmente estar todos los días con él y saber que es una persona transparente".

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En referencia a lo que será su tercera participación en los Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018), el futbolista de River Plate explicó que en la exigencia en las Copas del Mundo es importante tener la mejor preparación para disputar los partidos:

“En los Mundiales el primer partido es muy importante. No es definitorio pero sí te guía un poco y te orienta lo que va a pasar. Creo que será muy difícil, todas las selecciones se preparan para este juego, el primero es muy importante, tienen un mérito grande por estar en la Copa del Mundo. Vamos a enfrentar a una selección muy difícil, con un entrenador que lo conozco, es un histórico, leyenda del fútbol, dejarán todo adentro del campo. Nosotros tenemos que estar a la altura, con nuestro fútbol, nuestra idiosincrasia, nuestra historia futbolística, sacar nuestras bases para hacer un buen juego".

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Estadísticas de James Rodríguez en los Mundiales con la selección Colombia

El volante agente libre jugará su tercer Mundial en su carrera deportiva-crédito FCF

El capitán de la selección Colombia jugó un total de 8 partidos en 552 minutos, y en sus actuaciones marcó seis goles (todos en el Mundial de Brasil 2014) y realizó cuatro asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus estadísticas en las Copas del Mundo:

14 de junio de 2014 - Mundial de la FIFA Brasil 2014 - Fase de grupos: 90 minutos y gol en el Colombia 3-0 Grecia

19 de junio de 2014 - Mundial de la FIFA Brasil 2014 - Fase de grupos: 90 minutos y gol en el Costa de Marfil 1-2 Colombia

24 de junio de 2014 - Mundial de la FIFA Brasil 2014 - Fase de grupos: 45 minutos, gol y doble asistencia en el Japón 1-4 Colombia

28 de junio de 2014 - Mundial de la FIFA Brasil 2014 - Octavos de final: 85 minutos y doblete en el Uruguay 0-2 Colombia

4 de julio de 2014 - Mundial de la FIFA Brasil 2014 - Cuartos de final: 90 minutos y gol en el Brasil 2-1 Colombia

19 de junio de 2018 - Mundial de la FIFA Rusia 2018 - Fase de grupos: 31 minutos en el Japón 2-1 Colombia

24 de junio de 2018 - Mundial de la FIFA Rusia 2018 - Fase de grupos: 90 minutos y doble asistencia en el Polonia 0-3 Colombia

28 de junio de 2018 - Mundial de la FIFA Rusia 2018 - Fase de grupos: 31 minutos en el Senegal 0-1 Colombia