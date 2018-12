"Me tomó de la mano y me arrastró. Fui metida a una cama. Empecé a forcejear con él. Me corrió el vestido de baño y me empezó a acceder", contó llorando la teniente en Noticias Uno. Luego del hecho ella le informó a su capitán, a un subcomandante y a un comandante, pero ninguno hizo nada.