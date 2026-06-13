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Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

El exmundialista en la edición de Francia 1998 habló sobre lo que significa el debut en el primer partido de la fase de grupos

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El Mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 habló desde su experiencia de lo que significará el juego de la "Tricolor" ante los uzbekos-crédito @fdpradio/Instagram

Este 17 de junio de 2026, Colombia y Uzbekistán se verán las caras por la fecha 1 del grupo K del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mientras los dirigidos por Néstor Lorenzo trabajan en la Academia AGA de Guadalajara, pensando en el juego ante los “Lobos Blancos” (apodo que recibe el cuadro asiático dentro de los amantes del fútbol), la expectativa crece por lo que será el debut del cuadro “Cafetero” en su séptima participación mundialista en la historia.

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Abdukodir Khusanov y Nathan Saliba en un partido amistoso entre Canadá y Uzbekistán-crédito Perry Nelson-Imagn Images
Abdukodir Khusanov y Nathan Saliba en un partido amistoso entre Canadá y Uzbekistán-crédito Perry Nelson-Imagn Images

En charla con el programa radial Fútbol de Primera, el exvolante de la selección Colombia y de Boca Juniors, el 12 de junio de 2026, habló sobre la dificultad que tendrá el grupo para el cuadro “Cafetero”, en especial el encuentro ante los asiáticos en Ciudad de México:

“Es muy difícil ese grupo. Por más que hoy Portugal, Colombia parecen como los favoritos, pero muy complejo. Y siempre el primer partido es muy difícil y es el que hay que ganar. Y Uzbekistán no será fácil. No sé si ellos tengan un equipo para encarar, enfrentar apretar, pero se van a a encerrar muy bien, y será muy complejo”.

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Además completó de forma breve con los elogios hacia el jugador del Manchester City, Abdukodir Khusanov:

“Y para mí tienen desde mi concepto al mejor defensor central de la actualidad, el que más me gusta”.

Así llega Uzbekistán, el rival de la selección Colombia al Mundial 2026

El 8 de junio de 2026, Uzbekistán perdió 2-1 ante Países Bajos en un amistoso disputado en Manhattan. El equipo europeo marcó sus dos goles de penal y el segundo, sancionado en el último minuto, generó polémica.

En el partido de preparación, Uzbekistán sostuvo un planteo defensivo con tres centrales y carrileros con recorrido constante, pero le costó generar asociaciones en ataque. La selección neerlandesa, dirigida por Ronald Koeman, abrió el marcador con un penal y mantuvo el control por tramos, aunque bajó la intensidad en el tramo final.

La jugada que cambió el cierre llegó al minuto 84: Guus Til tocó la pelota con la mano en el borde del área y fue expulsado; el tiro libre posterior se fue por encima del arco. En el minuto 91, Igor Sergeev descontó tras una serie de rebotes en el área, pero segundos después la jueza sancionó un nuevo penal por un empujón leve y Cody Gakpo anotó el 2-1 definitivo, su doblete en el encuentro.

Tras el último amistoso de la Tricolor en San Diego, California, el entrenador Néstor Lorenzo comparó a ambos rivales:

“Jordania es parecido a Uzbekistán en cuanto a lo competitivo, a lo físico y a lo táctico. Un equipo muy compacto, que presiona bien, que va con todo a cada pelota”, declaró en rueda de prensa. Colombia viene de vencer 2-0 a Jordania con doblete de Jhon Arias.

Estos son los 26 convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026

Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF
Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF

Arqueros

  • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

Partidos de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Colombia jugará ante Uzbekistán en su séptima participación mundialista-crédito Lina Gasca/Colprensa

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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