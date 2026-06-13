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“Ese que posa de angelito es el asesino”: Gobernador de Antioquia tras las captura de ‘Víctor Chala’

El gobernador de Antioquia denunció la amenaza que representó el detenido y resaltó la labor policial en la operación, mientras demandó compromiso estatal contra los grupos armados

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El mandatario reclamó garantías judiciales y advirtió que seguirá el caso en la Fiscalía, tras recordar el precedente de 2024 con alias Calarcá, capturado y luego excarcelado como gestor de paz - crédito Policía Nacional
El mandatario reclamó garantías judiciales y advirtió que seguirá el caso en la Fiscalía, tras recordar el precedente de 2024 con alias Calarcá, capturado y luego excarcelado como gestor de paz - crédito Policía Nacional

La captura en Tolima de “Víctor Chala”, señalado como autor intelectual y material del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, reactivó la agenda de seguridad en Antioquia.

El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, lo identificó como líder de una estructura armada disidente y responsable de crímenes en la región.

Rendón afirmó que “Víctor Chala”, detenido la noche del 12 de junio de 2026 en el peaje de Flandes (Tolima), es un “terrorista experto en el manejo de drones” y lo responsabilizó del desplazamiento de comunidades campesinas en Briceño, Antioquia.

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E insistió en que su detención se realizó bajo cargos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir. “Ese que posa de angelito es el asesino del periodista Mateo Pérez. También es un terrorista experto en el manejo de drones y responsable del desplazamiento de comunidades campesinas en la zona rural de Briceño, donde pretendía instalar rampas para lanzar explosivos y ejecutar ataques con drones. Detrás de esa apariencia se esconde un criminal que sembró miedo, violencia y muerte en Antioquia”, declaró Rendón al presentar los cargos y el impacto de la estructura disidente.

El pedido de Rendón al Gobierno

El mandatario regional exigió garantías judiciales y dirigió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro: “Petro, ahora no lo vaya a soltar como hizo con Calarcá después que lo habíamos capturado aquí en Antioquia”.

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El mandatario regional sostuvo que el detenido buscaba instalar rampas para lanzar explosivos y ejecutar incursiones con esos dispositivos en la zona rural, y lo vinculó además con hechos de violencia en la región - crédito captura de pantalla @AndresJRendonC
El mandatario regional sostuvo que el detenido buscaba instalar rampas para lanzar explosivos y ejecutar incursiones con esos dispositivos en la zona rural, y lo vinculó además con hechos de violencia en la región - crédito captura de pantalla @AndresJRendonC

Rendón recordó la captura y posterior liberación de alias Calarcá en 2024, quien fue nombrado gestor de paz luego de haber sido detenido.

El gobernador aseguró: “Desde nuestro departamento estaremos muy pendientes del proceso en la Fiscalía”. Se refirió a este caso por el asesinato del periodista, ocurrido el 7 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño. Además, Rendón afirmó que se había ofrecido una recompensa de hasta $300 millones para facilitar la ubicación y detención del señalado cabecilla.

¿Cómo fue el operativo?

Durante su intervención, Rendón reconoció la labor de la fuerza pública en la operación que resultó en la captura de “Víctor Chala”. “Fue capturado en Tolima por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía Nacional, alias Chala, el sicario de Calarcá. Este bandido es responsable, entre otros hechos, del asesinato del periodista Mateo Pérez. Salió correteado de Antioquia porque aquí le tenemos mucho fastidio a los criminales”, indicó el gobernador.

Señaló que durante el procedimiento fueron detenidos cuatro colaboradores de “Chala” vinculados por las autoridades a delitos con armas y municiones. En el operativo se incautaron varias pistolas y municiones y otros elementos.

Las pesquisas lo ubican en el crimen de Mateo Pérez Rueda

Las investigaciones que buscan esclarecer el crimen del estudiante de la Universidad de Antioquia y fundador de un medio regional señalan que alias Víctor Chala habría ordenado y participado en la desaparición y homicidio de Mateo Pérez Rueda, ocurridos el 7 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño, de acuerdo con lo verificado en las pesquisas citadas en el texto fuente.

El líder criminal identificado como Jhon Édison Chala Torrejano cayó junto a otras cinco personas en un peaje ubicado a la altura del municipio de Flandes, en el departamento del Tolima - crédito Policía Nacional

Ese señalamiento convierte la captura en una pieza central del caso: el detenido no solo aparece como jefe de la estructura armada en la zona, sino como el principal apuntado por el crimen del periodista, según la información oficial reseñada en el texto fuente.

Rendón dijo que en Antioquia se había ofrecido una recompensa de hasta $300 millones que permitió su localización y captura. En su declaración, el gobernador afirmó: “Por eso habíamos ofrecido una recompensa por él hasta de 300 millones de pesos que permitió su localización y captura”.

El gobernador también pidió al presidente Gustavo Petro que el detenido no sea dejado en libertad, al recordar lo ocurrido con alias Calarcá en julio de 2024, cuando volvió a quedar libre después de ser nombrado gestor de paz, según el texto fuente. Rendón expresó: “Petro, ahora no lo vaya a soltar como hizo con Calarcá después que lo habíamos capturado aquí en Antioquia”, y añadió que en el departamento estarán “muy pendientes del proceso en la Fiscalía”.

El criminal sería uno de los hombres de confianza de alias Primo Gay, uno de los más cercanos a Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional
El criminal sería uno de los hombres de confianza de alias Primo Gay, uno de los más cercanos a Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional

Sobre los delitos por los que se produjo la orden contra alias Víctor Chala, Rendón sostuvo que la captura se dio por terrorismo, homicidio y concierto para delinquir. Al cierre de su pronunciamiento, el gobernador agradeció a la fuerza pública: “Nuestra gratitud a los soldados y policías. Paisanos, no estamos condenados a la violencia. Podemos derrotar a todos estos criminales”.

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