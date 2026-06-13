Dos árbitros colombianos estarán en el juego inaugural de España en el Mundial 2026

Andrés Rojas y Alexander Guzmán estarán acompañando desde las labores alternativas en el juego entre España y Cabo Verde-crédito Pedro Lázaro Fernández/REUTERS

La Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá continúa su camino en la fase de grupos, tras los partidos inaugurales de los anfitriones.

En medio de lo que serán los juegos más destacados que tendrá la primera fecha del torneo de selecciones más importante del mundo, se conoció el 12 de junio de 2026 que dos representantes colombianos estarán en el juego inaugural de una de las favoritas a llevarse el torneo: la selección de España:

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El juego entre España y Cabo Verde será la participación oficial de la "Roja" en su Copa del Mundo número 16 de la historia-crédito @FIFAcom/X

La FIFA confirmó a través de sus redes sociales el equipo arbitral que estará encargado de la justicia en el partido entre España y Cabo Verde en el estadio de Atlanta, juego programado para el 15 de junio de 2026 a las 11:00 a. m. (hora de Colombia).

El juez central del encuentro será el jordano Adham Makhadmed, mientras que el bogotano Andrés Rojas cumplirá la función de cuarto árbitro, un cargo que incluye tareas como señalar las sustituciones con el tablero y anunciar el tiempo de adición.

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Por su parte, el cucuteño Alexander Guzmán fue designado como árbitro de reserva, una figura poco utilizada en el fútbol internacional, pero prevista por los torneos de la FIFA para reemplazar a un juez si sufre un problema físico.

Árbitro central: Adham Makhadmeh (Jordania)

Asistente número 1: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Asistente número 2: Ahmad Alroalle (Jordania)

Cuatro árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Asistente de árbitro de reserva: Alexander Guzmán (Colombia)

La presencia colombiana en el arbitraje volvió a crecer tras la ausencia de 2022

Óscar Julián Ruiz arbitró en tres Copas Mundiales de la FIFA (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). En total, el exjuez colombiano dirigió 7 partidos como árbitro central y participó como asistente en otros 4 encuentros mundialistas- crédito Colprensa

La ausencia más notoria del arbitraje colombiano en la historia reciente se produjo en Qatar 2022, cuando no hubo representantes de campo y solo Nicolás Gallo actuó en el VAR. En esta edición, la participación de Gallo ya se produjo en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y ahora se suman Rojas y Guzmán con una nueva designación.

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El colombiano con más presencias en Copas del Mundo ha sido Óscar Julián Ruiz, con participación en tres torneos. Su registro incluye Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

La lista histórica de árbitros colombianos en mundiales incluye a José Asundheim en Chile 1962; Guillermo “Chato” Velásquez en México 1970; Omar Delgado en Alemania 1974; Gilberto Aristizábal en España 1982; Jesús Díaz en México 1986; Armando Pérez en Italia 1990; José Joaquín Torres en Estados Unidos 1994; José Luis Arango y John Jairo Toro en Francia 1998; José Navia en Alemania 2006; Wilmar Roldán en Brasil 2014 y Rusia 2018; y Nicolás Gallo como VAR en Catar 2022.

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El colombiano Nicolás Gallo fue el gran protagonista en el juego inaugural entre México y Sudáfrica

Wilton Sampaio debutó en el Mundial 2026 con tres tarjetas rojas en el México-Sudáfrica y abrió el debate sobre el VAR y el reglamento-crédito Diego Pineda/Colprensa

El debut del árbitro brasileño Wilton Sampaio en el Mundial 2026 quedó marcado por tres tarjetas rojas en el México-Sudáfrica, una secuencia que abrió la discusión sobre el uso del VAR a cargo del colombiano Nicolás Gallo y sobre el debate de las expulsiones se ajustaron al reglamento.

Según el análisis del exárbitro FIFA Andy Davies en ESPN, dos decisiones fueron correctas y una resultó excesiva, aunque no al punto de corregirse por video.

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El partido terminó con una cifra inusual para un estreno de Copa del Mundo: tres rojas en un mismo encuentro. La revisión se centró en las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane por Sudáfrica, y de César Montes por México.

La expulsión de Sphephelo Sithole fue correcta porque impidió una ocasión manifiesta de gol de Brian Gutiérrez, según el análisis de Andy Davies-crédito Natacha Pisarenko/AP Foto

La roja al volante Sphephelo Sithole llegó a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Sudáfrica ya perdía 1-0. El mediocampista sudafricano derribó a Brian Gutiérrez cuando el jugador de México se iba solo hacia el arco, y el VAR confirmó de inmediato la decisión de campo.

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Para Davies, esa expulsión fue “una decisión relativamente sencilla”.

El exárbitro sostuvo que Gutiérrez había superado al defensor, fue bloqueado en la acción y tenía una oportunidad clara de convertir en la siguiente jugada, por lo que la roja por impedir una ocasión manifiesta de gol fue correcta.

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Ese fallo dejó, además, una marca estadística: Sithole se convirtió en el primer expulsado de esta Copa del Mundo. En la lectura del especialista, no había elementos para discutir la intervención arbitral ni el respaldo del VAR.

Andy Davies consideró rigurosa la roja a Themba Zwane por conducta violenta después de que Wilton Sampaio revisó la jugada en el monitor del VAR-crédito Hannah Mckay/REUTERS

La segunda roja, a los 39 minutos del segundo tiempo, tuvo otro origen: conducta violenta atribuida al delantero Themba Zwane. Zwane intentó correr al delantero mexicano Roberto Alvarado y, en ese movimiento, su mano impactó en el rostro del extremo mexicano; Sampaio no mostró la roja en primera instancia, pero sí lo hizo después de revisar la jugada en la pantalla tras el llamado de Nicolás Gallo en el VAR.

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Davies consideró que esa decisión fue rigurosa. En su análisis afirmó:

“Sentí que esta fue una decisión rigurosa, considerando que la expulsión se dio por ‘conducta violenta/acto de brutalidad’, y no creo que haya sido el caso”.

El exárbitro explicó que cualquier contacto en la cara de un adversario expone al jugador al riesgo de una expulsión por conducta violenta. Aun así, interpretó que el largo tiempo que Sampaio pasó frente al monitor reflejó que no estaba plenamente convencido de que se tratara de un acto violento.

Davies añadió que una vez frente a la pantalla, el árbitro difícilmente podía sostener la decisión inicial en la charla con el colombiano Nicolás Gallo.

“Habría sido muy valiente no actuar como lo hizo, dada la información que le aportó el VAR”, afirmó.

La expulsión de César Montes generó la mayor discrepancia porque Andy Davies sostuvo que no hubo una ocasión manifiesta de gol en la acción de Khuliso Mudau-crédito Raquel Cunha/REUTERS

La tercera expulsión llegó en el segundo minuto de adición del segundo tiempo y fue para el defensor César Montes.

Sudáfrica lanzó un contraataque con cuatro jugadores contra tres defensores mexicanos, Khuliso Mudau aceleró hacia el área y Montes lo cruzó y lo zancadilleó justo afuera, tras lo cual Sampaio mostró la roja de forma inmediata y el VAR la ratificó.

Su argumento fue preciso: para que exista una roja por impedir una ocasión manifiesta, el árbitro debe estar seguro de que el siguiente toque del atacante será un remate al arco o irá en dirección a él.

Según Davies, en esa acción era más probable que Mudau enviara un centro a un compañero y no que definiera él mismo, de modo que la posibilidad de gol era real, pero no lo bastante clara como para justificar la expulsión.