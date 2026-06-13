Colombia

Cae menor de 16 años con una granada modificada en Bogotá

El teniente coronel Nilson Figueroa informó que el procedimiento evitó un posible riesgo para la comunidad y que avanzan pesquisas para establecer la procedencia del explosivo y su vínculo con otros hechos

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La denuncia de un vecino llevó a la captura de un adolescente con una granada en Los Mártires - crédito MEBOG

Un adolescente de 16 años fue aprehendido por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de que le fuera hallada una granada de fragmentación modificada en la localidad de Los Mártires.

El procedimiento se llevó a cabo gracias a una denuncia ciudadana y al apoyo de cámaras de seguridad que permitieron ubicar al menor tras intentar evadir a las autoridades.

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De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la calle 17 con carrera 14, en el sector de La Favorita, mientras uniformados adscritos al CAI Paloquemao realizaban labores de patrullaje, registro y control preventivo en la zona.

Según explicó la institución, la central de radio alertó a los policías sobre la presencia de un joven con actitud sospechosa y al llegar al lugar, los uniformados identificaron a un adolescente que, al notar su presencia, emprendió la huida e ingresó a un hotel en el sector.

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Primer plano de la espalda de una persona con las manos esposadas. Viste una sudadera gris y pantalones vaqueros azules. El fondo es un suelo de asfalto.
La Policía Metropolitana de Bogotá interceptó a menor de edad en un hotel luego de una alerta ciudadana y del seguimiento con cámaras cuando intentó evadir a los uniformados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con autorización previa de la administradora del establecimiento y con apoyo del sistema de videovigilancia, los policías lograron ubicar al menor y durante el procedimiento de registro, encontraron en su poder una granada de fragmentación modificada.

El teniente coronel Nilson Figueroa, comandante de la Estación de Policía Los Mártires, entregó detalles sobre el operativo y destacó la rápida reacción de los uniformados y la colaboración de la ciudadanía.

“La Policía Nacional en las últimas horas aprehendió a un adolescente de dieciséis años en la localidad de Mártires. Mientras la patrulla de vigilancia adelantaba labores de registro y control, fue alertada por la ciudadanía de una persona en actitud sospechosa. De manera inmediata se trasladaron al lugar de los hechos. Este menor intentó evadir a los uniformados ingresando a un inmueble del barrio La Favorita”, indicó el oficial.

Asimismo, precisó que la intervención permitió evitar un posible riesgo para la comunidad: “Gracias a la oportuna reacción y con previa autorización, se ingresó a este lugar y se interceptó a este adolescente, hallándole en su poder una granada de fragmentación. El menor aprehendido y el artefacto explosivo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes”, agregó Figueroa.

El comandante de la estación Los Mártires confirmó que el menor y el artefacto quedaron ante la justicia - crédito MEBOG

Tras el procedimiento, el adolescente fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones, mientras se adelantan las investigaciones para establecer el origen del explosivo y determinar si tendría relación con otras actividades delictivas.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para continuar reportando cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123 o mediante el cuadrante más cercano, resaltando que la información suministrada por la comunidad fue determinante para el desarrollo exitoso de este operativo.

Capturaron al autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: así fue como dieron con su paradero

Un año después del atentado contra el senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, nuevas revelaciones de la Policía Nacional dieron cuenta de cómo una compra aparentemente insignificante terminó convirtiéndose en una pieza clave para identificar a uno de los presuntos articuladores materiales del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y el coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín, reconstruyeron en el programa Más allá del silencio los momentos determinantes de una investigación que, según las autoridades, permitió avanzar rápidamente en el esclarecimiento del caso y en la identificación de varios de los implicados.

La detención de alias El Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica
Una transacción de apenas $3.500 permitió a los investigadores seguir la pista de alias Chipi, señalado como uno de los presuntos articuladores materiales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

De acuerdo con el balance presentado por los oficiales, en menos de un año las autoridades lograron la captura de ocho personas, la aprehensión de un menor de edad, la suscripción de preacuerdos judiciales y la imposición de condenas relacionadas con el atentado.

Estos resultados fueron posibles gracias a una operación que involucró a cerca de 300 investigadores y al análisis de más de 1.200 horas de grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad.

Uno de los hallazgos más llamativos surgió tras rastrear los movimientos del adolescente señalado de disparar contra Miguel Uribe Turbay. Según la línea de tiempo establecida por los investigadores, el menor llegó al sector de Modelia hacia las 3:32 de la tarde del día del atentado y allí ingresó a un establecimiento comercial y realizó una compra que terminó siendo determinante para el desarrollo del caso.

La transacción, correspondiente a la compra de un helado valorado en $3.500 y pagada mediante la plataforma Nequi, permitió a los investigadores obtener un nombre y un número de identificación vinculados al pago electrónico.

La Policía Nacional informó que oficiales de alto rango, incluidos capitanes y expertos en investigación criminal, lideran el operativo para enfrentar amenazas de grupos armados ilegales - crédito John Paz/Colprensa
La Policía reveló que el pago de un helado fue una de las piezas clave que condujo a la identificación de alias Chipi - crédito John Paz/Colprensa

Esa información condujo hasta Hélder José Arteaga, conocido con el alias de Chipi, señalado como uno de los presuntos responsables de coordinar aspectos logísticos del atentado.

Tras varios días de seguimiento, uniformados llegaron hasta una vivienda ubicada en Engativá, donde finalmente se concretó su captura: “Cuando lo vimos, le dije: ‘Hélder José’. Volteó y me miró. Ahí supimos que era el objetivo”, relató el coronel Gallego en la entrevista mencionada.

Finalmente, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer plenamente la responsabilidad de los presuntos autores intelectuales del atentado y esclarecer la posible participación de otras estructuras criminales en la planeación del ataque contra Miguel Uribe Turbay.

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Granada en Los MártiresMenor capturado en BogotáTráfico fabricación o porte de armasCaptura en Los MártiresColombia-Noticias

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